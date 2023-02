TORONTO, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation La Baie d'Hudson annonce qu'elle fera un don de 25 000 $ au Fonds de secours : Séisme en Türkiye et en Syrie de la Croix-Rouge canadienne pour offrir une aide humanitaire vitale aux personnes touchées par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Les dons versés permettront au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'apporter des secours immédiats, de poursuivre les efforts continus de rétablissement et de renforcer la résilience de la population dans les zones sinistrées et les zones avoisinantes. Les activités et les zones touchées peuvent évoluer en fonction des besoins émergents et de l'aggravation de la crise humanitaire.

« Les tremblements de terre en Turquie et en Syrie ont eu un effet dévastateur, et il est essentiel que la communauté internationale se mobilise pour soutenir les personnes touchées », a déclaré Sophia Hwang-Judiesch, présidente de La Baie d'Hudson. « Nous encourageons tout le monde à faire des dons à la Croix-Rouge canadienne, afin qu'elle puisse continuer à fournir une aide d'urgence aussi rapidement que possible. »

« La Croix-Rouge canadienne est reconnaissante de ce généreux don de la Fondation La Baie d'Hudson », a déclaré Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. « Cet argent aidera la Croix-Rouge à répondre aux besoins immédiats des communautés touchées et à les soutenir dans leurs efforts de reconstruction au cours des mois et des années à venir. »

On peut faire un don à la Croix-Rouge en visitant le www.croixrouge.ca.

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D' HUDSON

La Fondation La Baie d'Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d'accès à l'emploi et à l'autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d'Hudson a lancé la Charte pour le changement La Baie d'Hudson, un engagement de 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l'équité raciale dans les communautés partout au pays. En s'associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans trois secteurs vitaux, la Fondation La Baie d'Hudson finance des programmes et des initiatives qui apportent des changements significatifs et durables.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com , l'une des plus importantes plateformes style de vie numériques au Canada, qui comprend le Marché, et qui entretient des liens homogènes avec un réseau de 85 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter , et TikTok .

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

