MONTRÉAL, le 26 janv. 2026 /CNW/ - À l'occasion du Mois du cœur, du 1er au 28 février 2026, la Fondation Jacques-de Champlain lancera une vaste campagne de sensibilisation visant à rappeler une réalité essentielle : « Face à un arrêt cardiaque, la chance ne suffit pas. Téléchargez l'application DEA-Québec et faites partie de la chaîne de survie. » Au Canada, une personne fait un arrêt cardiaque toutes les 9 minutes hors du milieu hospitalier. Agir rapidement avec un défibrillateur externe automatisé (DEA) triple les chances de survie et peut faire toute la différence entre la vie et la mort d'une personne en arrêt cardiaque.

« Chaque année, trop de vies sont perdues parce que l'aide n'arrive pas à temps ou parce que les témoins ne savent pas quoi faire. Avec chaque minute qui passe après un arrêt cardiaque, les chances de survie diminuent de 10 %. Le Mois du cœur est l'occasion de rappeler que nous avons tous un rôle à jouer dans cette chaîne de survie. », a indiqué l'urgentologue et président de la Fondation, François de Champlain, MD, MM, FRCPC. Cette campagne rappelle clairement que la survie ne repose pas sur le hasard, mais bien sur la rapidité d'intervention et l'accès à un DEA. Chaque citoyen doit faire partie de la chaîne de survie durant toute l'année.

Aussi, afin de marquer les esprits et susciter une prise de conscience collective, la Fondation a produit une vidéo choc : « Quand le cœur s'arrête, le combat commence ». Cette vidéo plonge le spectateur au cœur de l'urgence vécue lors d'un arrêt cardiaque et illustre de façon percutante l'importance de chaque seconde, de chaque geste et de chaque personne impliquée. Elle souhaite ainsi décrire sans équivoque les maillons essentiels de la chaîne de survie préhospitalière. Cette vidéo a été produite avec la collaboration de la Ville de Côte Saint-Luc et ses bénévoles des Services médicaux d'urgence (SMU), qui assurent un service de premiers répondants à la communauté.

L'adoption grandissante de l'application DEA-Québec, qui permet de localiser rapidement un DEA et d'agir plus efficacement en cas d'urgence, contribue directement à renforcer la chaîne de survie et à augmenter les chances de survie des victimes d'arrêt cardiaque. Et pour bien illustrer les étapes d'une intervention, la Fondation a aussi créé une fiche technique au sujet de la chaine de survie.

Forte demande pour le programme Accès DEA

Depuis le lancement du programme au printemps dernier, plus de 1 800 demandes de défibrillateurs ont été soumises à la Fondation, qui a réalisé le programme en collaboration avec le gouvernement du Québec. Ces chiffres confirment une volonté citoyenne d'être mieux outillé pour intervenir en cas d'arrêt cardiaque, à travers le Québec.

« Le succès de cette première année dépasse largement nos attentes. Les organisations veulent faire partie de la solution, participer à la chaîne de survie et être capables d'agir plutôt que de rester spectatrices en situation d'urgence. Cette mobilisation citoyenne est remarquable et montre à quel point le Québec veut s'équiper pour sauver des vies », a souligné Eddy Afram, responsable du programme Accès DEA.

Le programme Accès DEA a permis d'obtenir des résultats significatifs et mesurables. Grâce à un travail soutenu de sensibilisation, de mobilisation et de collaboration avec les milieux publics et privés, 450 nouveaux défibrillateurs externes automatisés (DEA) ont été attribués à des organismes communautaires, à des commerces et à des lieux publics admissibles à travers le Québec - ou sont en voie de l'être - renforçant ainsi la sécurité dans les milieux de vie.

Pour Dr de Champlain, « Les résultats d'Accès DEA démontrent qu'en combinant sensibilisation, outils technologiques et mobilisation citoyenne, nous pouvons réellement changer les choses. Avec cette campagne 2026, nous voulons que chaque personne sache qu'elle peut faire partie de la solution et contribuer à sauver une vie. ». Une deuxième phase du programme sera mise en branle dès la fin du mois de février.

Garantir l'accès public à la défibrillation avec une loi pour répondre à des besoins réels

Avec 900 défibrillateurs distribués d'ici la fin de 2026, le programme Accès DEA représente un pas important pour mieux équiper les milieux de vie québécois. Malgré les progrès et les 11 000 DEA répertoriés, le Québec est toujours loin d'avoir une couverture adéquate. Selon les estimations d'un rapport d'expertise réalisé par une firme externe, il faudrait au moins 40 000 DEA pour couvrir adéquatement le territoire québécois.

Il est maintenant essentiel que le Québec se dote d'une loi garantissant un accès public, structuré et universel aux défibrillateurs, afin que chaque citoyen, peu importe où il se trouve, puisse intervenir rapidement.

Fondée en 2009, la Fondation Jacques-de Champlain est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'augmenter le taux de survie des victimes d'un arrêt cardiaque en optimisant l'accès et l'utilisation des défibrillateurs externes automatisés (DEA). Elle est à l'origine du registre provincial des DEA, qui compte aujourd'hui plus de 11 000 appareils enregistrés et de l'application DEA-Québec, qui les répertorie. Pour en savoir plus : www.jacquesdechamplain.com

