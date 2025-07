MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - À l'occasion de son 50e anniversaire, la Fondation communautaire Canadienne-Italienne lance un appel à la communauté locale : rassemblons-nous, réfléchissons à notre parcours, et rêvons ensemble à un avenir ambitieux.

Pour souligner cette étape importante, la Fondation organise une série de forums publics conçus pour écouter, créer des liens, et bâtir une vision collective pour les générations futures. Ces rencontres sont bien plus que de simples réunions -- elles sont une invitation sincère à partager votre voix, votre expérience et vos espoirs pour notre communauté.

Les deux premiers forums auront lieu :

Mardi 15 juillet à 19h00 au Centre Leonardo da Vinci (8370 boulevard Lacordaire,

Saint-Léonard)

au (8370 boulevard Lacordaire, Saint-Léonard) Jeudi 17 juillet à 19h00 au Sheraton Laval (2440 autoroute des Laurentides, Laval )

Café et rafraîchissements seront offerts. Les participants courent la chance de gagner un iPad simplement en assistant à l'événement. Tout le monde est bienvenu.

Depuis cinq décennies, la Fondation soutient la vie culturelle, sociale et économique des Canadiens d'origine italienne au Québec. Aujourd'hui, en regardant vers l'avenir, nous posons les questions suivantes : Qu'est-ce qui compte le plus pour vous en ce moment ? Que souhaitez-vous pour vos parents, vos enfants et vos petits-enfants ? Quel rôle nos institutions, notre langue et notre patrimoine devraient-ils jouer dans les années à venir ?

« Notre histoire est faite de courage, de travail acharné et d'amour pour nos racines », affirme Joseph Broccolini, président. « C'est l'occasion de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés -- et de construire quelque chose de durable pour ceux qui nous suivront. »

Ces forums aborderont des thèmes tels que l'engagement des jeunes, le soutien aux aînés, l'identité culturelle, l'éducation, et les moyens de maintenir notre communauté dynamique et unie dans un monde en constante évolution. Les idées partagées serviront à rédiger un rapport provincial qui guidera la Fondation et les autres leaders communautaires dans la définition des priorités futures.

Nous investissons dans la communauté. Aidez-nous à financer ce qui compte pour vous.

L'avenir de notre communauté nous appartient à tous. Imaginons-le ensemble.

Pour confirmer votre présence ou en savoir plus, visitez fondationitalienne.ca ou écrivez à [email protected]

Date : 2 juillet 2025

Contact : Alexandro Loffredi, Directeur général

Courriel : [email protected]

Téléphone : 514-274-6725

Organisation : Fondation communautaire Canadienne-Italienne

