La Fondation Isabelle et Luc Poirier lance la plateforme Que pour toi… à l'occasion de la Semaine de la santé mentale 2026

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, qui se tient du 4 au 10 mai 2026, la Fondation Isabelle et Luc Poirier annonce le lancement de la plateforme Que pour toi…, un espace numérique conçu pour offrir à la population un moment pour ralentir, prendre soin de soi et accéder à des ressources favorisant le mieux-être. Cette initiative prend tout son sens dans un contexte où les enjeux de santé mentale demeurent majeurs au pays : un Canadien sur trois vivra un problème de santé mentale au cours de sa vie, tandis qu'en 2023, seulement 53,8 % des Canadiens estimaient avoir une santé mentale très bonne ou excellente. Au travail, l'impact est également considérable : 500 000 Canadiens s'absentent chaque semaine en raison d'un problème de santé mentale.

Accessible en ligne, Que pour toi… a été pensée comme une plateforme bienveillante, sécuritaire et accessible, où chacun peut avancer à son rythme. On y propose notamment des rencontres virtuelles confidentielles, des vidéos inspirantes réalisées par des ergothérapeutes experts en santé mentale ainsi qu'un éventail de ressources et d'outils concrets pour soutenir le bien-être émotionnel et relationnel. La plateforme s'inscrit directement dans la mission de la Fondation, qui vise à sensibiliser, éduquer et soutenir la population afin de prévenir la violence, la discrimination et l'intimidation, tout en favorisant l'inclusion, la santé mentale et le mieux-être collectif.

« Avec Que pour toi…, nous avons voulu créer un espace profondément humain, accessible et sans jugement, où chacun peut trouver du réconfort, des repères et des outils concrets pour prendre soin de sa santé mentale. En cette Semaine de la santé mentale, nous voulons rappeler qu'il est essentiel de s'accorder du temps, d'oser demander de l'aide et de cultiver des liens bienveillants avec soi-même et avec les autres », affirme Isabelle Gauvin.

« La santé mentale nous concerne tous. En lançant cette plateforme, nous voulons offrir une ressource utile, actuelle et rassembleuse, capable d'accompagner les gens dans leur quotidien. Que pour toi… reflète notre volonté de rendre le soutien plus accessible et de contribuer activement à bâtir des communautés plus empathiques, plus inclusives et plus solidaires », ajoute Luc Poirier.

Les jeunes sont d'ailleurs particulièrement touchés par cette réalité. Au Canada, le suicide demeure la deuxième cause de décès chez les jeunes et les jeunes adultes de 15 à 34 ans, et environ 4 500 décès par suicide sont recensés chaque année au pays, soit environ 12 personnes par jour. Ces données rappellent l'importance de créer davantage d'espaces d'écoute, de prévention et d'accompagnement, particulièrement durant des moments de sensibilisation collective comme la Semaine de la santé mentale.

Pour découvrir la plateforme :

https://quepourtoi.ca

À propos de la Fondation Isabelle et Luc Poirier

La Fondation Isabelle et Luc Poirier sensibilise, éduque et soutient la population pour prévenir la violence, la discrimination, la cyberintimidation et l'intimidation, en favorisant l'inclusion, la santé mentale et le bien-être relationnel. Parallèlement, elle agit comme un catalyseur philanthropique dans le but de bâtir une société plus inclusive et empathique.

SOURCE Fondation Isabelle et Luc Poirier

Renseignements médias : Jean-Sébastien Bourré, Directeur des opérations et des relations avec la communauté, 514 730-9057, [email protected]