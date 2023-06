La Fondation Institut de gériatrie de Montréal et Menthes Rito s'associent pour raviver nos souvenirs d'enfance

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - La Fondation Institut de gériatrie de Montréal et Menthes Rito officialisent aujourd'hui un partenariat qui permettra de distribuer des emballages de bonbons dans plusieurs points de vente du Québec. Pour chaque sac de paparmanes, 1$ sera remis à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.

L'idée derrière cette campagne est d'utiliser le symbole de la menthe blanche et rose pour mettre en lumière le rôle important des aînés au sein de notre entourage et au sein de nos familles. « Qui n'a pas de souvenirs d'enfance liés à ces bonbons ? Nos grands-mères et nos grands-pères avaient toujours, près du salon, un petit plat rempli de bonbons et dans lequel nous allions nous servir. Combien de discussions passionnantes, de parties de cartes animées ou de casse-têtes familiaux ont été réalisés en mangeant ces bonbons ? Ce sont ces souvenirs qui nous reviennent en mémoire en voyant ces sacs de bonbons. Tous ces beaux moments passés avec nos parents et nos grands-parents nous font réaliser la chance que nous avions ou que nous avons », a mentionné Francine Senécal, directrice générale de la Fondation.

Les Québécoises et les Québécois peuvent contribuer à la mission de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal en se procurant un emballage de menthes Rito dans les succursales participantes des Maxi, Métro et Jean Coutu partout au Québec. Il est aussi possible de s'en procurer sur le site des Menthes Rito au https://paparmaneodon.ca/

Les copropriétaires de Menthes Rito, Peter Nassif et Stéphane Leclerc, sont particulièrement fiers de s'associer à la Fondation Institut de gériatrie de Montréal. « Dès notre première rencontre avec l'équipe de la Fondation, nous avons été charmés par leur engagement et leur impact auprès des aînés. Ces bonbons pour la bonne cause pourront, nous le souhaitons fortement, faire une différence dans la vie des aînés qui méritent de bien vieillir ».

La campagne se déroule présentement, et ce, jusqu'à épuisement des stocks.

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand centre spécialisé sur le vieillissement de la francophonie, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des personnes âgées.

Site web : www.figm.ca

À propos de Menthes Rito

L'aventure de Menthes Rito commence à Trois-Rivières, en 1957. Dès le départ, l'entreprise se démarque par la qualité de ses produits et de son service à la clientèle. Aujourd'hui, Menthes Rito est le plus important manufacturier de bonbons à la menthe et de coeurs de St-Valentin en Amérique. Depuis plus de 60 ans, le goût riche et unique des fameuses paparmanes séduit les palais des petits et grands. Notre philosophie est axée sur le développement durable. Dans cette optique de durabilité et de responsabilité environnementale, Menthes Rito transforme ses rebuts alimentaires en produits d'alimentation animale.

Site web : www.menthesrito.com

SOURCE Fondation Institut de gériatrie de Montréal

Renseignements: Hugo Morissette, [email protected], 514-962-4648