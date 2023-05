La Fondation Institut de gériatrie de Montréal et Janette Bertrand à la recherche d'aînés modèles

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - La Fondation Institut de gériatrie de Montréal est ravie de s'associer avec Madame Janette Bertrand dans le cadre d'un projet rassembleur qui fait appel à toutes les Québécoises et à tous les Québécois. L'objectif de cette initiative est de mettre en lumière de nombreuses personnes aînées qui ont eu ou qui ont toujours un parcours inspirant, un parcours qui insuffle la fierté.

Cette idée de trouver des modèles inspirants émane de Janette Bertrand elle-même. « Fréquemment, on m'interpelle dans la rue et on mentionne que je suis un modèle, qu'on aimerait vieillir comme moi et demeurer aussi active que moi à mon âge. Bien sûr, cela fait plaisir à entendre, mais je me suis dit que je n'étais certainement pas la seule à pouvoir être un modèle pour les aînés », a mentionné madame Bertrand.

Plusieurs aînés ont fait leur marque et continuent d'avoir un impact sur leur entourage. Dans une société vieillissante comme la nôtre, trop souvent, l'image des aînés tend davantage vers les aspects négatifs : les maladies, la perte d'autonomie ou encore la solitude. Cette impression faite de la vieillesse n'a rien d'inspirant ou de stimulant.

Et pourtant, il existe aussi de très nombreuses personnes aînées qui vivent une vieillesse épanouie, qui ont plein de projets en tête, qui nourrissent encore des rêves et qui les réalisent. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en lumière ces personnes et c'est l'appel que Janette Bertrand et la Fondation Institut de gériatrie de Montréal lancent à toute la population.

« Nous attendons avec impatience les candidatures de ces hommes et de ces femmes qui inspirent toute une génération. Ces hommes et ces femmes qui prouvent que vieillir peut être une belle chose et que le bagage acquis lors de toutes ces années peut être retransmis. Que nous, les aînés, pouvons être et sommes toujours utiles, que nous pouvons prendre notre place » a ajouté madame Bertrand.

Toute personne désirant mettre en lumière une personne aînée modèle, âgée de 70 ans et plus, peut se rendre sur le site Internet de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal au www.figm.ca pour y déposer la candidature accompagnée d'une photo. Les dossiers de candidatures peuvent aussi être envoyés par la poste à l'adresse de la Fondation.

La directrice générale de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal, madame Francine Senécal a tenu à saluer l'engagement de madame Bertrand en insistant sur « l'importance de la valorisation des aînés, de leur histoire et de leur influence. Madame Bertrand mentionne que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Le projet que nous lançons aujourd'hui vise à faire mentir cette maxime. Le bien-vieillir et le bonheur des aînés passent par ce sentiment d'être apprécié, valorisé et estimé.

Nous avons tous au moins une aînée ou un aîné dans notre entourage qui nous inspire, qui nous influence et nous pousse à vouloir être meilleur. C'est cet ami, ce collègue, cette grand-mère, cette voisine, ce père ou cette conjointe que nous voulons faire connaître au Québec tout entier ».

La période de mise en candidature se déroulera du 8 mai au 25 août 2023 et Janette Bertrand publiera régulièrement des capsules sur la page Facebook et le site Internet de la Fondation.

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand centre spécialisé sur le vieillissement de la francophonie, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des personnes âgées.

Site web : www.figm.ca

SOURCE Fondation Institut de gériatrie de Montréal

Renseignements: SOURCE ET RENSEIGNEMENTS : Elise Daoust, Fondation Institut de gériatrie de Montréal, [email protected], 438 497-2465; DEMANDES D'ENTREVUE : Julie Bergeron, Les Productions Jacques K. Primeau, [email protected]