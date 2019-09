La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture lance la 11e édition de son programme annuel Adoptez une école, qui a pour but d'assurer l'accès à des livres neufs à chaque élève

Ce sont 182 écoles primaires dans le besoin de partout au pays qui profiteront de

cette collecte de fonds locale.

TORONTO, le 12 sept. 2019 /CNW/ - La Fondation Indigo pour l'amour de la lecture est fière d'annoncer le lancement de sa campagne Adoptez une école 2019, qui célèbre son onzième anniversaire cette année. Du 14 septembre au 6 octobre 2019, les magasins Indigo, Chapters et Coles, en partenariat avec la collectivité, recueilleront des fonds pour les bibliothèques d'écoles primaires locales dans le besoin. Tous les fonds recueillis seront remis directement aux écoles. Cette année, en plus de la collecte de fonds en magasin, les donateurs pourront acheter des livres à partir du registre de cadeaux d'une école dans le besoin, et Indigo remettra un deuxième exemplaire de ces livres à l'école.

« Nous pouvons faire en sorte que l'amour de la lecture et la réussite scolaire soient à la portée de chaque enfant canadien, affirme Heather Reisman, présidente de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture. Nous faisons toutefois face à un défi de taille : le sous-financement des bibliothèques des écoles primaires publiques au pays, qui se traduit parfois par une absence complète de budget. Ce fardeau retombe alors bien injustement sur les enseignants, qui doivent acheter des livres et des ressources pédagogiques pour leur salle de classe avec leur propre argent. En tant que pays, nous devons faire plus d'efforts pour veiller à ce que tous les élèves deviennent des lecteurs assidus. »

Indigo a fondé la Fondation pour l'amour de la lecture en 2004 pour sensibiliser le public au manque de financement des bibliothèques dans les écoles publiques canadiennes et pour aider à mettre un plus grand nombre de livres à la disposition des enfants au pays. Le programme Adoptez une école forme un pont entre la collectivité et une école locale. Son but est d'ajouter un nouveau livre par élève à la collection souvent vieille et désuète de la bibliothèque de cette école. Jusqu'à présent, le programme a remis 7 millions de dollars à des écoles canadiennes dans le besoin pour qu'elles puissent acheter des livres et des ressources pédagogiques.

Comment participer

Appui en magasin

Durant les trois semaines du programme, les magasins Indigo, Chapters et Coles de partout au pays « adoptent » une école primaire locale dans le besoin et recueillent des fonds en son nom. La totalité des fonds recueillis est remise aux écoles à la fin du programme, sous forme de cartes-cadeaux. Les écoles participantes peuvent utiliser ces cartes pour renouveler leur bibliothèque. Elles ont également droit à un rabais de 30 % sur les livres qu'elles achètent chez Indigo à l'aide des dons du programme.



Nouveauté de l'année : Don d'exemplaires supplémentaires pour les livres achetés à partir du registre de cadeaux

En plus de l'appui en magasin, Indigo fournit une plateforme en ligne gratuite qui permet aux écoles adoptées de créer un registre de livres. Chaque école a donc choisi 50 livres qu'elle aimerait ajouter à sa bibliothèque. Durant le programme, les donateurs peuvent acheter des livres à partir de ce registre, unique à chaque école participante, sur indigo.ca, et Indigo leur enverra un exemplaire supplémentaire de chaque livre ainsi acheté (une fois par titre par registre).

Les Canadiens sont donc invités à appuyer une école locale dans le besoin et à ainsi changer la vie de 105 000 enfants en fournissant à leur école les ressources pédagogiques dont elle a tant besoin.

Pour savoir comment participer, visitez le site www.loveofreading.org/fr.

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques dans les écoles publiques. À ce jour, la Fondation a versé plus de 31 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, encourageant du coup plus de 1 million d'enfants à développer leur amour de la lecture. Chaque année, la Fondation mène deux programmes phares. En mai 2019, le Fonds pour la littératie de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a annoncé qu'elle verserait 1,5 million de dollars à 30 écoles primaires dans le besoin afin de leur permettre de regarnir leur bibliothèque en achetant de nouveaux livres et du matériel pédagogique. De plus, chaque automne, la populaire campagne Adoptez une école permet à la Fondation, aux clients et aux employés d'Indigo, aux écoles et à la collectivité d'unir leurs efforts afin de recueillir des fonds pour mettre un plus grand nombre de livres à la disposition des élèves des écoles primaires dans le besoin au Canada. En octobre 2018, le programme Adoptez une école a permis d'amasser plus de 1,1 million de dollars, qui ont été remis à plus de 600 écoles canadiennes et qui ont profité à plus de 200 000 enfants. Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez www.loveofreading.org/fr.

