LA FONDATION IMPACT DE MONTRÉAL LANCE LA DEUXIÈME PHASE DE SON PROJET DE TERRAINS MULTISPORTS

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion de son dixième anniversaire, la Fondation Impact de Montréal a lancé mercredi la deuxième phase de son projet de terrains multisports qui inclura la construction de 10 nouveaux mini-terrains.

La fondation invite dès maintenant les organismes communautaires et de bienfaisance, de même que les villes et municipalités de partout au Québec à soumettre leur candidature en remplissant le formulaire ci-dessous avant le 31 janvier 2024.

Deux terrains seront érigés chaque année au cours des cinq prochaines années. Ces structures asphaltées ou en béton, sur lesquelles sera apposé un revêtement en acrylique, seront ceinturées d’une structure modulaire en acier galvanisé. (Groupe CNW/CF Montréal)

Lien formulaire : https://rb.gy/hc0qtb

Deux terrains seront érigés chaque année au cours des cinq prochaines années. Ces structures asphaltées ou en béton, sur lesquelles sera apposé un revêtement en acrylique, seront ceinturées d'une structure modulaire en acier galvanisé.

« Ce projet s'inscrit dans une vision portée par des valeurs d'accessibilité et d'accueil, et un désir de collaboration avec des partenaires bien ancrés dans leur communauté et qui, comme nous, ont à cœur le bien-être des enfants et le désir de les faire bouger, a mentionné la présidente de la Fondation Impact de Montréal, Carmie Saputo. Cette initiative porteuse d'avenir est un outil de changement positif dans la vie des jeunes.

Un comité de sélection déterminera les candidatures retenues pour les deux premiers projets en 2024. La construction débutera ce printemps et sera complétée l'été prochain.

Lors de la première phase du projet, la Fondation Impact de Montréal a construit cinq mini-terrains multisports à surface synthétique dans différentes régions du Québec : au parc Champdoré, dans le quartier Saint-Michel en 2018, au parc Joe-Beef, dans le quartier Pointe-Saint-Charles en 2019, au parc Paul-André-Potvin, à Shawinigan, en 2021, au parc du Moulin, à Laval en 2022, et finalement à Ski La Tuque, à La Tuque, en 2024.

À propos de la Fondation Impact de Montréal

Depuis sa création en 2013, la Fondation Impact de Montréal est très engagée dans sa communauté. Sa mission est d'organiser et de soutenir des activités en vue d'améliorer la qualité de vie d'enfants et de familles provenant de milieux vulnérables. Elle fournit notamment des installations sportives afin de promouvoir la pratique de l'activité physique, l'adoption de saines habitudes de vie en étant plus actif et l'insertion sociale. Pour en apprendre davantage sur nos activités, rendez-vous sur : fondation.impactmontreal.com.

SOURCE CF Montréal

Renseignements: [email protected]