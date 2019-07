La Fondation Honda Canada surpasse l'objectif de sa collecte de fonds et amasse plus de 120 000 $ pour Fais-Un-Vœu(MD) Canada

Cette année, la Fondation Honda Canada a mis sur pied un portail en ligne donnant aux amateurs de courses à l'échelle du pays l'occasion de participer aux activités de collecte de fonds de l'événement Honda Indy de Toronto en soutien à Fais-Un-Vœu, leur offrant ainsi la chance de remporter des prix et de profiter d'expériences uniques. De plus, au cours de la fin de semaine précédant la course, la Fondation Honda Canada a recueilli 25 000 $ supplémentaires dans le cadre d'un événement spécial organisé par James Hinchliffe, pilote canadien d'IndyCar.

« Au nom de toute l'équipe de Fais-Un-Vœu Canada, j'aimerais remercier les amateurs d'Indy, l'Ontario Honda Dealers Association et la Fondation Honda Canada pour leur générosité exceptionnelle la fin de semaine dernière, a déclaré Jennifer Klotz-Ritter, présidente et chef de la direction, Fais-Un-Vœu Canada. Quand un vœu est exaucé, l'enfant remplace la peur par la confiance, la tristesse par la joie et l'anxiété par l'espoir - une puissante combinaison pouvant améliorer son état de santé. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous recevons d'Indy et du rôle que celle-ci joue dans notre capacité à aider les enfants gravement malades. »

Encore une fois, les amateurs de courses de tous âges ont pu vivre l'euphorie qu'offrait la fin de semaine de courses Honda Indy et s'amuser lors du festival qui y était associé lors du vendredi des amateurs. Plutôt que de verser un droit d'entrée, les participants étaient invités à verser un don à Fais-Un-Vœu lors de leur entrée sur le lieu de la course.

« Cela représente l'essence de la Fondation Honda Canada et les valeurs communes que nous partageons avec les Canadiens, a indiqué Dave Jamieson, président du conseil de la Fondation Honda Canada, et vice-président, Pièces et service, Honda Canada Inc. Nous sommes ravis d'avoir lancé notre nouveau portail en ligne cette année alors que nous continuons d'accroître notre soutien à Fais-Un-Vœu. Ce que nous avons accompli la fin de semaine dernière, en collaboration avec des milliers d'amateurs de courses Indy, nos concessionnaires et les nombreux partenaires de la Fondation Honda Canada, est vraiment remarquable. »

À propos de la Fondation Honda Canada

Fondée en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a pour objectif de permettre à des rêves de devenir réalité au moyen de diverses activités philanthropiques annuelles, et par le financement d'organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif au Canada, où les clients et associés de Honda vivent, travaillent et s'amusent. La FHC met l'accent sur quatre piliers centraux : la famille, l'environnement, l'ingénierie et l'éducation. La Fondation remet également chaque année plus de 2 millions de dollars à des groupes dans le besoin. Plus de six millions de Canadiens ont bénéficié des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.fondationhondacanada.ca.

À propos de Fais-Un-VœuMD Canada

Fais-Un-VœuMD réalise des vœux qui changent la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. Nous aspirons à exaucer le vœu de chaque enfant admissible; cet objectif est fondé sur l'idée qu'un vœu fait partie intégrante du traitement. La recherche démontre en effet que les enfants dont le vœu a été exaucé sont beaucoup plus susceptibles d'avoir la force physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave. Établi à Phoenix, en Arizona, Fais-Un-Vœu est le plus important organisme exauçant des vœux au monde, œuvrant auprès d'enfants dans chaque communauté au Canada et dans plus de 50 pays. De généreux donateurs, partenaires, employés et plus de 1 100 bénévoles à l'échelle nationale réalisent plus d'un vœu par jour en moyenne. Depuis 1983, Make-A-Wish/Fais-Un-Vœu Canada a réalisé plus de 8 000 vœux à l'échelle du pays, dont 655, l'an dernier seulement. Pour obtenir plus de renseignements sur Make-A-Wish Canada/Fais-Un-Vœu Canada, visitez le makeawish.ca.

