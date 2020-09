La Fondation Honda Canada annonce un partenariat avec Jeunesse, J'écoute pour aider les jeunes en crise

Lorsque la pandémie a frappé au début de mars, la FHC a rapidement ciblé et soutenu des collectivités locales. Elle a remis des dons d'équipement de protection individuelle (ÉPI) à des hôpitaux et financé des banques alimentaires. La FHC n'est plus en mode urgence, et a élargi sa portée, car elle reconnaît que la rentrée scolaire prendra une tournure particulière cette année pour les élèves, et qu'un soutien supplémentaire est nécessaire pour les guider dans cette transition.

Un récent sondage avec réponses par message texte mené par Jeunesse, J'écoute a révélé que la rentrée cause un sentiment de détresse pour un texteur sur trois. Le programme de rentrée scolaire de Jeunesse, J'écoute donnera accès aux élèves à des outils et à des ressources en ligne pour préparer les enfants, les jeunes et les pédagogues tout au long des mois de septembre et d'octobre, soit pendant la réouverture des écoles. Les ressources offertes comprennent le programme Intervenant dans la classe pour les élèves du primaire, Allo J'écoute pour les étudiants post-secondaires et des listes de vérification de rentrée scolaire, des conseils et des trousses d'outils supplémentaires pour les pédagogues.

« Depuis le début de la pandémie, la Fondation a changé de priorité à plusieurs reprises afin de s'adapter aux besoins en constante évolution, et de fournir un soutien pour les services requis dans nos collectivités », a déclaré Tony Facciolo, président de la Fondation Honda Canada. « Nous savons que les derniers mois ont eu des répercussions sur le bien-être mental de tout le monde, y compris celui de nos enfants, dont un grand nombre a été isolé à la maison. Par l'entremise de ce partenariat, notre objectif est de veiller à ce que les jeunes aient accès à des intervenants professionnels et à des intervenants en situation de crise pendant cette période d'incertitude. »

« Ce partenariat nous permettra de veiller à ce que les jeunes, les parents et les pédagogues disposent des outils et du soutien dont ils ont besoin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les aider durant cette transition difficile que représente la rentrée scolaire. Merci à la Fondation Honda Canada pour ce généreux don, et pour son soutien envers la santé mentale des jeunes de partout au pays », a mentionné Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute.

Ce don s'inscrit dans une réponse continue à la pandémie. Honda s'emploie à soutenir ses clients, ses associés et ses partenaires commerciaux à l'échelle de l'Amérique du Nord et, facteur tout aussi crucial, à aider les collectivités locales de la région là où l'aide est la plus pressante. À ce jour, la FHC a fait don de plus de 600 000 $ pour répondre à des besoins essentiels en nutrition et en soins de santé ainsi qu'à d'autres besoins critiques partout au pays dans le cadre de ses efforts de secours d'urgence dans le contexte de la COVID-19. Honda Canada encourage également ses associés à devenir des « bénévoles virtuels » avec des partenaires de la FHC partout au Canada.

FONDATION HONDA CANADA

Établie en 2005, la Fondation Honda Canada (FHC) a pour objectif de permettre à des rêves de devenir réalité au moyen de diverses activités philanthropiques annuelles, et par le financement d'organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif au Canada, où les clients et associés de Honda vivent, travaillent et s'amusent. La FHC met l'accent sur quatre piliers centraux : la famille, l'environnement, l'ingénierie et l'éducation, tout en s'efforçant de remettre chaque année plus de 2 millions de dollars à des groupes dans le besoin. Plus de 6,5 millions de Canadiens ont bénéficié des programmes de bienfaisance financés par Honda Canada et la Fondation Honda Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.fondationhondacanada.ca.

JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Jeunesse, J'écoute est le seul service électronique de santé mentale 24/7 au Canada qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel en français et en anglais. En tant qu'expert en soins virtuels au pays, nous donnons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour parler au téléphone et en ligne ou par texto en cas de crise ou de besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin, de la façon dont elle en a besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des intervenants partenaires, des entreprises partenaires et des gouvernements pour alimenter et financer ses programmes. Pour en savoir plus, visitez le site www.jeunessejecoute.ca ou utilisez le mot-clic @jeunessejecoute.

