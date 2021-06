Les engagements pris dans le cadre du Forum Génération Égalité feront progresser l'autonomisation des femmes sur le plan économique, renforceront la santé des femmes et des filles et consolideront la planification familiale, tout en accélérant l'accès des femmes aux postes de direction, dans la mesure où ces dernières subissent les conséquences de la pandémie de façon disproportionnée.

PARIS, 30 juin 2021 /CNW/ - Dans le cadre du Forum Génération Égalité organisé par ONU Femmes et accueilli conjointement par les gouvernements de la France et du Mexique, la Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé aujourd'hui un engagement de 2,1 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour faire progresser l'autonomisation des femmes sur le plan économique, renforcer la santé des femmes et des filles et améliorer la planification familiale, et accélérer l'accès des femmes aux postes de direction.

Le forum, qui se tient à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021, rassemble les gouvernements, le secteur privé et différents partenaires de la société civile dans le but de prendre des mesures précises et d'annoncer des engagements financiers, politiques et programmatiques qui accéléreront l'égalité des sexes et feront progresser les droits des femmes. C'est la première fois depuis la Quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue en 1995 et où 47 000 participants et militants se sont rendus à Beijing, que le monde se rassemble. L'objectif de cette rencontre est de prendre des mesures ambitieuses qui entraîneront des transformations en profondeur pour les femmes et les filles.

« Même si le monde lutte pour l'égalité des sexes depuis des décennies, les progrès sont encore lents. Le moment est venu de relancer un mouvement et d'apporter de véritables changements, a déclaré Melinda French Gates, coprésidente de la Fondation Gates. La beauté de notre lutte pour l'égalité entre les sexes, c'est que chaque être humain en sortira gagnant. Nous devons saisir cette occasion de construire un avenir meilleur et plus égalitaire. »

Le forum a lieu à un moment charnière. Bien que des progrès aient été réalisés au cours des vingt-cinq dernières années, les femmes ne sont toujours pas sur un pied d'égalité avec les hommes partout sur la planète. Des vagues d'opposition aux droits des femmes ont émergé, et des obstacles structurels à l'égalité des sexes et à la santé des femmes existent toujours.

L'engagement de 2,1 milliards de dollars de la fondation au cours des cinq prochaines années fera progresser les activités dans trois domaines, soit l'autonomisation des femmes sur le plan économique, la santé des femmes et des filles et la planification familiale, ainsi que l'accélération de l'accès des femmes aux postes de direction. Le financement est réparti de la façon suivante :

Autonomisation sur le plan économique - 650 millions de dollars répartis sur cinq ans : Ce financement permettra d'élargir les travaux actuels de la fondation sur l'autonomisation économique des femmes, d'appuyer les groupes favorisant l'autonomisation des femmes, de renforcer l'économie des soins, d'améliorer l'inclusion financière des femmes et de réduire les obstacles relatifs à l'accès à des postes rémunérés.

Planification familiale et santé - 1,4 milliard de dollars répartis sur cinq ans : Cette somme réaffirme et élargit l'engagement de la fondation en faveur de la planification familiale et de la santé des femmes, en mettant l'accent sur l'augmentation des options et de l'accès aux contraceptifs, ainsi qu'en soutenant un réseau de partenaires de planification familiale, y compris le partenariat avec UNFPA Supplies, le partenariat mondial de planification familiale 2030, le Mécanisme de financement mondial et la nouvelle initiative Shaping Equitable Market Access for Reproductive Health.

Accélération de l'accès des femmes aux postes de direction - 100 millions de dollars répartis sur cinq ans / 230 millions de dollars répartis sur 10 ans : Il s'agit d'un tout nouvel engagement financier visant à accélérer l'accès des femmes aux postes de direction, principalement dans les domaines de la santé, du droit et de l'économie. Il comprend une contribution à un nouveau fonds de Co-Impact qui vise à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des sexes et à développer les compétences de leadership des femmes et des filles dans le monde entier.

« L'égalité des sexes doit être au cœur des efforts mondiaux vers l'atteinte des objectifs de développement durable, a déclaré Bill Gates, coprésident de la Fondation Gates. Accorder la priorité à l'égalité des sexes n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est également un élément essentiel de la lutte contre la pauvreté et les maladies évitables. Pour nous, le Forum Génération Égalité est une occasion de demander des comptes aux dirigeants afin de faire en sorte que tous les humains puissent mener une vie saine et productive. »

Aujourd'hui, la Fondation Gates a également publié de nouvelles données qui montrent que les inégalités mises en lumière par la pandémie se creusent à un rythme alarmant, en raison des perturbations des services de santé pour les femmes, des pertes d'emplois dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et d'une augmentation marquée des besoins en matière de prestation de soins et d'autres tâches non rémunérées. « Les conséquences négatives de la pandémie ont contribué à priver les femmes et les filles de nombreuses possibilités », a déclaré Melinda French Gates.

Selon l'Organisation internationale du Travail :

Le nombre de femmes sans emploi a augmenté de 9 millions en 2020 par rapport à 2019, et il est prévu que ce nombre augmentera de deux autres millions en 2021. Cette tendance est inversée pour les hommes, dont les chiffres en matière de chômage devraient baisser en 2021.

La quantité totale de femmes sur le marché du travail en 2021 devrait demeurer 13 millions en deçà du niveau enregistré en 2019. Pendant ce temps, la quantité totale d'hommes au travail devrait revenir à peu près au niveau de 2019, ce qui ne peut faire autrement que de creuser les inégalités déjà présentes dans la population active.

De plus, de nouvelles données publiées par Eurasia Group soulignent que la mise en place de politiques d'égalité des sexes pourrait alimenter la reprise économique mondiale après la pandémie de COVID-19 :

Fournir un accès aux services de garde d'enfants aux femmes du monde entier qui n'y ont pas accès actuellement. Cette mesure qui permettrait à ces femmes de participer au marché du travail pourrait générer un PIB supplémentaire pouvant atteindre 3 milliards de dollars chaque année.

Mettre en œuvre des programmes de transferts monétaires à l'échelle mondiale pourrait sortir jusqu'à 100 millions de femmes de la pauvreté absolue, que l'on peut définir comme le fait de vivre avec moins de 2 dollars par jour.

« Les femmes et les filles se heurtaient déjà à des obstacles uniques à leur participation entière à la vie sociale et économique. En fait, les dernières données montrent que la pandémie n'a fait qu'accentuer les disparités entre les sexes, a déclaré Mark Suzman, chef de la direction de la Fondation Gates. Chaque point de données représente une femme qui lutte pour un avenir meilleur. Ainsi, ce financement reflète notre engagement de longue date à soutenir toutes les femmes dans leur lutte pour un monde plus juste et égalitaire. »

La fondation est déterminée à soutenir la planification familiale et la santé des femmes depuis son lancement il y a plus de 20 ans. Depuis près d'une décennie, elle aide des partenaires du monde entier à éliminer les obstacles structurels auxquels les femmes et les filles sont confrontées et à promouvoir l'autonomisation économique des femmes. L'égalité des sexes est au cœur du travail de la fondation, dont la section consacrée à l'égalité des sexes s'efforce d'accélérer les progrès vers un monde plus égalitaire entre les sexes.

