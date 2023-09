Parmi les lauréats figurent le premier ministre du Japon, Fumio Kishida, Rosalynn et Jimmy Carter, Bono, et des militants du Cameroun, d'Éthiopie et des États-Unis.

NEW YORK, le 20 sept. 2023 /CNW/ -- À l'occasion de son événement annuel Goalkeepers , la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé les lauréats des prix Goalkeepers Global Goals de cette année. Ces derniers reconnaissent les contributions de six leaders remarquables qui travaillent dans leurs communautés et partout dans le monde pour faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu pendant la semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies, plus précisément dans la soirée du 19 septembre. Elle a été suivie d'un événement en journée aujourd'hui pour discuter des efforts actuels et futurs visant à atteindre les objectifs mondiaux grâce à des actions concrètes et à de nouvelles approches en matière de financement du développement. Parmi les participants figuraient le premier ministre du Japon, Fumio Kishida, le président du Kenya, William Ruto, le premier ministre belge, Alexander De Croo, Bill Gates, Melinda French Gates et plus de 400 jeunes agents de changement du monde entier.

Plus tôt cette semaine, la fondation a réagi à un revirement alarmant des progrès réalisés par rapport à l' objectif mondial no 3 en annonçant des engagements totalisant 200 millions de dollars pour aider à offrir un accès universel aux produits et informations concernant la planification familiale, à accélérer la prestation de solutions de santé d'urgence vitale et à réduire la mortalité maternelle et infantile.

« À mi-chemin de l'échéance des objectifs de développement durable, notre rapport annuel Goalkeepers montre que sur 18 indicateurs - de la pauvreté à l'égalité des sexes, en passant par l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé et le climat - le monde est sur la mauvaise voie », a déclaré Mark Suzman, chef de la direction de la Fondation Gates. « Mais nous voyons aussi où l'innovation, les investissements et le travail extraordinaire d'agents de changement passionnés partout dans le monde ont le potentiel de renverser la tendance et de sauver la vie de deux millions de mères et de bébés d'ici 2030. »

Le texte intégral du rapport annuel Goalkeepers 2023 se trouve ici : https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2023-report/

Célébration des lauréats des prix Goalkeepers Global

Cette année, la cérémonie de remise des prix Goalkeepers Global Goals 2023 animée par Elaine Welteroth, journaliste primée, animatrice de télévision et auteure, a attiré des leaders, des militants et des célébrités du monde entier. L'événement comprenait des prestations spéciales de Tiwa Savage, auteure-compositrice-interprète et actrice nigériane, d'Usha Jey, danseuse et chorégraphe tamoule, de Zara Larsson, auteure-compositrice-interprète suédoise et du Harlem Gospel Choir.

L'événement en journée a mis en vedette des invités spéciaux : Jon Batiste, musicien et chanteur américain; David Oyelowo, acteur, réalisateur et producteur; Titilope Sonuga, poète nigériane et ancienne poète lauréate, et Sallie Krawcheck, fondatrice d'Ellevest.

« Les lauréats des prix Goalkeepers Global Goals de cette année nous montrent comment l'ingéniosité et l'innovation humaines peuvent aider à relever certains des défis les plus difficiles du monde », a déclaré Blessing Omakwu, directrice adjointe, Contenu et campagnes mondiales, et cheffe de Goalkeepers. « Tout le monde a le pouvoir de changer les choses dans sa communauté, et ces défenseurs courageux et infatigables aident des dizaines de milliers de personnes à mener une vie plus saine et plus productive. »

Parmi les lauréats de cette année, mentionnons :

Le prix Global Goalkeeper 2023 , qui récompense un leader ayant contribué de manière importante à la réalisation des objectifs mondiaux à l'échelle de la planète, a été remis au premier ministre du Japon, Fumio Kishida , pour avoir fait la promotion d'une couverture de santé universelle résiliente, équitable et durable pour tous, pour avoir intégré les objectifs mondiaux dans la Charte de la coopération au développement du Japon et pour avoir renforcé l'architecture de la santé mondiale pour prévenir de futures pandémies.

Des prix de reconnaissance spéciale ont été remis à Rosalynn et Jimmy Carter et à Bono pour leur travail inlassable en faveur de la santé et du développement dans le monde depuis de nombreuses décennies.

Le prix Goalkeepers Lifetime Achievement a été décerné à l'ancien président Jimmy Carter et à l'ancienne première dame Rosalynn Carter , pour rendre hommage à leur travail extraordinaire pour l'éradication des maladies, la santé mentale, la démocratie, la résolution des conflits, les droits de la personne et, plus particulièrement, la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) comme l'infestation par le ver de Guinée, la cécité des rivières et le paludisme. Le prix a été accepté en leur nom par Paige Alexander , chef de la direction du Carter Center, et par Jason Carter , président du conseil d'administration du Carter Center.

Les ressources médiatiques, qui comprennent des biographies, des images et des vidéos des lauréats, ainsi que des photos de la cérémonie de remise des prix, se trouvent ici .

Accélérer les progrès vers les objectifs mondiaux

La Fondation Gates a annoncé les engagements suivants cette semaine :

Un engagement à long terme jusqu'à 100 millions de dollars pour aider à répondre à la demande de fournitures de planification familiale dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce financement sera versé au partenariat avec UNFPA Supplies pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de femmes dans les pays à revenu faible et intermédiaire puissent avoir accès aux contraceptifs dont elles ont besoin et qu'elles veulent à un prix abordable. Les contraceptifs sont des composantes essentielles du pouvoir des femmes et peuvent accélérer les progrès en faveur de presque tous les ODD, qu'il s'agisse de mettre fin à la pauvreté ou d'améliorer la santé à l'échelle mondiale. Cet engagement arrive à un moment où l'écart de financement mondial pour les contraceptifs se creuse et où il est possible qu'il atteigne un milliard de dollars d'ici 2030 si nous ne conservons pas le financement et n'apportons pas un soutien supplémentaire, y compris au moyen d'approches de financement durable.

À propos de la Fondation Bill & Melinda Gates

Guidée par la conviction que chaque vie a une valeur égale, la Fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider tout le monde à mener une vie saine et productive. Dans les pays en développement, elle a pour but d'améliorer la santé des populations et de leur donner la possibilité de se sortir de la faim et de l'extrême pauvreté. Aux États-Unis, elle vise à garantir que toutes les personnes - en particulier celles qui ont le moins de ressources - aient accès à tout ce dont elles ont besoin pour réussir à l'école et dans la vie. Établie à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par Mark Suzman, chef de la direction, sous la direction de Bill Gates et de Melinda French Gates et du conseil d'administration.

À propos de Goalkeepers

Goalkeepers est la campagne de la fondation visant à accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. En consignant les histoires et les données qui sous-tendent les objectifs mondiaux dans un rapport annuel, la Fondation espère inspirer une nouvelle génération de leaders - des « gardiens » (Goalkeepers) qui sensibilisent la population aux progrès, tiennent leurs dirigeants responsables et incitent à l'action pour atteindre les objectifs mondiaux.

À propos des objectifs mondiaux

Le 25 septembre 2015, au siège des Nations Unies, à New York, 193 dirigeants mondiaux se sont engagés à atteindre les 17 objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. Il s'agit d'une série d'objectifs et de cibles ambitieux visant à atteindre trois résultats extraordinaires d'ici 2030 : mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et remédier aux changements climatiques.

