Le premier événement Goalkeepers à avoir lieu en personne depuis 2019 réunit des acteurs mondiaux du changement pour souligner l'urgence de parvenir à un monde plus équitable d'ici 2030.

NEW YORK, 22 septembre 2022 /CNW/ - Pendant la semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Fondation Bill et Melinda Gates, aux côtés des gouvernements, des philanthropes, du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des dirigeants mondiaux et communautaires, a annoncé des engagements totalisant 1,27 milliard de $ pour améliorer et sauver des millions de vies.

Le financement permettra de faire face aux crises mondiales constantes qui ont annulé les progrès accomplis vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Le sixième Rapport annuel Goalkeepers de la fondation note que la quasi-totalité des indicateurs des ODD, actuellement à mi-parcours, ne semble pas en voie d'atteindre les résultats escomptés d'ici 2030. En dépit de ces défis, le rapport met en lumière les possibilités d'accélérer les progrès en investissant dans des solutions à long terme et des approches novatrices pour résoudre les problèmes bien ancrés, notamment la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

« Cette semaine a souligné l'urgence des défis auxquels nous sommes confrontés et la promesse de solutions durables qui sauvent et améliorent des vies, a déclaré Mark Suzman, directeur général de la Fondation Gates. Nous pouvons nous remettre sur la bonne voie en vue d'atteindre les ODD, mais il faudra un autre niveau de collaboration et d'investissement de la part de chaque secteur. C'est pourquoi notre fondation renforce considérablement son engagement à aider à faire face aux crises dès maintenant et à assurer une incidence à long terme sur les déterminants critiques de la santé et du développement. »

L'événement Goalkeepers d'aujourd'hui a réuni des dirigeants mondiaux et des agents de changement pour discuter des efforts actuels et futurs visant à atteindre les ODD. Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, Pedro Sanchez, Premier ministre de l'Espagne, Bill Gates, Melinda French Gates, plus de 300 jeunes créateurs de changement et d'autres leaders émergents et établis du monde entier ont participé à l'événement.

« La dernière fois que nous nous sommes réunis en personne pour Goalkeepers, nous avons parlé de la façon dont les programmes les mieux intentionnés peuvent perpétuer les inégalités si les collectivités qu'ils veulent rejoindre ne participent pas à leur conception, a déclaré la coprésidente Melinda French Gates. Beaucoup de choses ont changé depuis 2019, mais un fait demeure : nous ne progresserons pas vers l'atteinte des ODD à moins que ceux qui ont vécu des expériences aient voix au chapitre. Je suis fier de nos gagnantes des prix Goalkeepers et des nombreux partenaires des quatre coins du monde qui travaillent à former la prochaine génération de leaders. »

Aujourd'hui encore, lors de la Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, les gouvernements et le secteur privé se sont unis pour s'engager à un niveau d'engagement record qui fera progresser l'objectif d'atteindre la santé et le bien-être pour tous. Le financement servira à atteindre l'objectif du Fonds mondial qui consiste à sauver 20 millions de vies supplémentaires du VIH, de la tuberculose et du paludisme, à bâtir des systèmes de santé plus résilients pour prévenir de futures pandémies et à remettre le monde sur la bonne voie pour mettre fin à ces maladies d'ici 2030. L'engagement d'aujourd'hui, d'un montant de 912 millions de $, est le plus important de la fondation à ce jour en faveur du Fonds mondial.

« Les plus grands progrès sont réalisés lorsque les gouvernements, le secteur privé et les collectivités locales collaborent dans le cadre de programmes de santé mondiaux, a déclaré le coprésident, Bill Gates. L'engagement pris cette semaine de lutter contre les maladies évitables et de sauver des millions de vies grâce à la reconstitution des ressources du Fonds mondial est un grand pas en avant vers le retour sur la bonne voie pour atteindre les ODD. »

Accélérer les progrès vers l'atteinte des ODD

La Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé les engagements suivants cette semaine :

912 millions de $ promis au Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Il s'agit du plus important engagement de la fondation à ce jour envers le Fonds mondial. Depuis 2002, les programmes de santé soutenus par le partenariat du Fonds mondial ont sauvé 50 millions de vies. Ce financement aidera à accélérer les efforts visant à mettre fin à l'épidémie de VIH, de tuberculose et de paludisme d'ici 2030 et à bâtir des systèmes de santé résilients nécessaires pour se protéger contre de futures pandémies. Il contribuera également à réduire l'impact disproportionné de ces maladies sur les femmes et les filles.

100 millions de dollars pour aider à atténuer la crise alimentaire qui touche de façon disproportionnée les communautés en Afrique et en Asie du Sud et s'attaquer à ses causes sous-jacentes

Ce financement sera versé :



Au Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) pour aider les gouvernements nationaux à reconstruire des systèmes alimentaires locaux résilients et durables;

pour aider les gouvernements nationaux à reconstruire des systèmes alimentaires locaux résilients et durables;

À l' African Fertilizer and Agribusiness Partnership (AFAP) pour rendre les engrais abordables et accessibles aux petits agriculteurs;

pour rendre les engrais abordables et accessibles aux petits agriculteurs;

À l' International Institute of Tropical Agriculture du Consortium of International Agricultural Research Centers (CGIAR), basé au Nigéria pour accélérer les projets qui fournissent déjà aux agriculteurs des variétés améliorées et nouvelles de cultures, telles que les haricots à haute teneur en fer, les patates douces naturellement riches en vitamine A et le manioc, le millet et le sorgho naturellement robustes;

pour accélérer les projets qui fournissent déjà aux agriculteurs des variétés améliorées et nouvelles de cultures, telles que les haricots à haute en fer, les patates douces naturellement riches en vitamine A et le manioc, le millet et le sorgho naturellement robustes;

Aux initiatives visant à travailler avec des partenaires pour fournir des aliments et du fourrage durables aux familles africaines qui dépendent du bétail comme source essentielle de revenus et d'aliments à forte teneur en nutriments;

en nutriments;

Aux initiatives visant à travailler avec des partenaires pour renforcer les systèmes alimentaires locaux en donnant aux agricultrices les outils et les ressources dont elles ont besoin pour réussir et soutenir leurs collectivités.

De plus, la Fondation doublera son engagement antérieur envers le Child Nutrition Fund, le faisant passer de 10 à 20 millions de dollars. Notre investissement appuiera l'expansion du fonds au-delà des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour inclure des produits de nutrition préventive pour les femmes et les enfants.

200 millions de dollars pour élargir l'infrastructure publique numérique mondiale

Ce financement aidera à élargir les infrastructures des pays à revenu faible et intermédiaire qu'ils peuvent utiliser pour devenir plus résilients aux crises telles que les pénuries alimentaires, les menaces pour la santé publique et les changements climatiques, ainsi que pour contribuer à la lutte contre la pandémie et à la reprise économique. Ces infrastructures comprennent des outils comme les systèmes de paiement interopérables, l'identification numérique, les systèmes de partage de données et les bases de données du registre civil.

50 millions de dollars au Partners in Health Scholarship Fund pour fréquenter la University of Global Health Equity (UGHE) au Rwanda

Cet engagement contribuera à catalyser les efforts visant à recueillir 200 millions de dollars. Le fonds de bourses d'études aidera les étudiants, dont 75 p. 100 sont des femmes, à fréquenter l'UGHE et à accélérer les efforts visant à accroître le nombre de travailleurs de la santé au Rwanda et dans le monde.

Célébration des lauréats des prix Goalkeepers Global

En reconnaissance du travail remarquable accompli par des leaders mondiaux dans l'atteinte des ODD, la fondation a également annoncé le 20 septembre les gagnantes de ses prix Goalkeepers Global Goals 2022 .

Prix Progress - Radhika Batra , cofondatrice de l'organisme sans but lucratif Every Infant Matters, qui fournit des solutions de santé de dernier kilomètre aux enfants défavorisés en Inde.

- , cofondatrice de l'organisme sans but lucratif Every Infant Matters, qui fournit des solutions de santé de dernier kilomètre aux enfants défavorisés en Inde. Prix Changemaker - Zahra Joya , journaliste afghane, fondatrice de Rukhshana Media, une agence de presse en ligne autofinancée qui se concentre exclusivement sur les questions touchant les femmes afghanes.

- , journaliste afghane, fondatrice de Rukhshana Media, une agence de presse en ligne autofinancée qui se concentre exclusivement sur les questions touchant les femmes afghanes. Prix Campaign - Vanessa Nakate , militante pour la justice climatique originaire d'Ouganda et fondatrice du Rise Up Movement et du Green Schools Project, deux initiatives basées en Afrique;

- , militante pour la justice climatique originaire d'Ouganda et fondatrice du Rise Up Movement et du Green Schools Project, deux initiatives basées en Afrique; Global Goalkeeper Award - Ursula von der Leyen , présidente de la Commission européenne.

