MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Espace pour la vie dévoile, à l'occasion de la première édition de son événement de financement 100% Nature le 16 novembre, la désignation de la Galerie Aisha-Savoie-Weider en reconnaissance d'un don exceptionnel et généreux de Louis Weider et de la famille Weider. Abritant l'écosystème de la Forêt tropicale humide du Biodôme, la Galerie est désignée à la douce mémoire d'Aisha Savoie-Weider, afin d'honorer son engagement envers les animaux et la nature et accueillera, dorénavant, les invité.e.s et visiteur.euse.s dans l'univers verdoyant de la forêt tropicale.

« Le Biodôme et les autres musées de sciences naturelles d'Espace pour la vie sont des institutions d'une grande vitalité », dit Sébastien Fassier, président du conseil d'administration de la Fondation Espace pour la vie, « elles nous amènent à apprécier notre lien à la nature, elles nous aident à montrer à nos enfants l'importance des animaux et de l'environnement, et avec la générosité extraordinaire de Louis Weider et de la famille Weider, nous pouvons nous assurer qu'elles continuent de rayonner au coeur de la communauté pour les générations à venir. »

Comme la Fondation se prépare à accueillir 300 invités au Biodôme le 16 novembre pour la première édition de son événement de financement 100% Nature, le dévoilement de la désignation de la Galerie Aisha-Savoie-Weider ne pourrait arriver à un moment plus propice et important. « Des centaines d'invités seront conviés à visiter la Galerie Aisha-Savoie-Weider durant l'événement », explique Stéphanie Barker, directrice générale de la Fondation, « nous sommes très fiers de présenter à la communauté ce geste inspirant de Louis Weider et de la famille Weider.»

Nicolas Gruyer, directeur du Biodôme, constate la fébrilité dans son musée: « L'équipe du Biodôme est honorée de la désignation de la Galerie Aisha-Savoie-Weider et ravie de recevoir l'événement de financement de la Fondation. Le Biodôme a reçu de nombreux prix pour ses rénovations spectaculaires», ajoute Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie, « mais les éloges les plus précieuses demeurent les commentaires de nos visiteurs et l'appui des donateurs à notre Fondation - nous sommes extrêmement reconnaissants pour cette importante désignation toponymique qui montre un leadership philanthropique visionnaire pour nos musées de classe mondiale».

Soutenu par la Fondation Espace pour la vie et regroupant le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan, Espace pour la vie est le plus important complexe muséal de sciences naturelles du Canada et accueille, annuellement, plus de 2 millions de visiteurs. Abritant des centaines de plantes et d'animaux et occupant une superficie de 2 600 mètres carrés, l'écosystème de la Forêt tropicale humide est le plus grand des cinq écosystèmes du Biodôme.

