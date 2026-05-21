LA FONDATION ÉLARGIT SON MANDAT POUR MIEUX PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Après plus de 40 ans d'engagement en faveur de la faune et de ses habitats, la Fondation de la faune du Québec annonce officiellement l'élargissement de son mandat afin d'inclure plus largement la conservation et la mise en valeur de la biodiversité au Québec. Devenant la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, elle marque une étape charnière de son évolution et un tournant important dans son histoire. Cette évolution, entérinée par une modification législative, lui permettra de renforcer son action face aux défis environnementaux actuels, tout en demeurant fidèle à sa mission première.

Créée en 1984 pour lutter contre la perte et la dégradation des habitats fauniques, la Fondation a, au fil des ans, soutenu des milliers de projets contribuant concrètement à la protection des milieux naturels. Aujourd'hui, consciente que la faune fait partie d'écosystèmes complexes et interconnectés, elle affirme une approche encore plus globale qui considère l'ensemble des interactions entre les espèces, les habitats et les activités humaines.

L'élargissement du mandat de la Fondation découle d'une modification à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 28 mai 2025 dans le cadre du projet de loi 81. Cette reconnaissance officielle permet désormais à la Fondation d'agir explicitement au bénéfice de l'ensemble de la biodiversité, notamment de la faune, de la flore et des invertébrés, en cohérence avec les orientations gouvernementales et les engagements pris lors de la COP15 sur la diversité biologique, tenue à Montréal en 2022.

« Ce n'est pas un changement de direction, mais une évolution naturelle de notre mission. La faune demeure au cœur de notre engagement. En protégeant les écosystèmes et les espèces qu'ils abritent, incluant la faune, la flore et les invertébrés, nous renforçons l'ensemble du vivant. Plus que jamais, nous voulons rassembler les acteurs de la conservation et amplifier leurs actions pour faire une réelle différence sur le terrain », souligne Jean‑Claude D'Amours, président-directeur général de la Fondation.

Concrètement, cette évolution se traduira par une analyse encore plus globale des projets soutenus, une adaptation graduelle des programmes d'aide financière et un positionnement affirmé de la Fondation comme alliée et rassembleuse des actions en conservation au Québec. Au-delà de la faune, la flore et les invertébrés feront partie intégrante de sa programmation. La Fondation continuera de financer, d'accompagner et de faire rayonner les initiatives portées par les organismes du milieu, partout sur le territoire.

La Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec a pour mission de promouvoir et de soutenir la conservation et la mise en valeur de la biodiversité, notamment de la faune et des habitats. C'est grâce à la contribution de plus d'un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec. En soutenant ceux et celles qui agissent sur le terrain, elle contribue à bâtir un Québec où humains et nature prospèrent ensemble, pour le bien de tous les êtres vivants.

SOURCE Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec

INFORMATIONS : Mylène Bergeron, Directrice des communications et de la collecte de fonds, Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, 418 644-7926, poste 135 | 418 575-5728, [email protected]