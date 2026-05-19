LA FONDATION DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ ET UNE AMBITION ÉLARGIE POUR LA BIODIVERSITÉ DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Le 21 mai prochain, la Fondation procédera au dévoilement officiel de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, marquant une étape charnière de son évolution et un tournant important dans son histoire.

Depuis plus de 40 ans, la Fondation mobilise et soutient les acteurs du milieu afin de transformer leur engagement en actions concrètes au bénéfice de la faune et de ses habitats. Forte de cette expertise reconnue, elle franchit une nouvelle étape : une évolution naturelle de sa mission, portée par une ambition élargie à la hauteur des grands enjeux environnementaux qui interpellent collectivement la société québécoise.

C'est en compagnie de représentants du gouvernement du Québec, ainsi que de partenaires clés issus des secteurs de la faune, de la conservation, de l'agriculture, des ressources naturelles, du milieu municipal et du développement économique que cette nouvelle ambition collective sera officiellement lancée.

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à assister à ce dévoilement et à découvrir comment, la Fondation souhaite aller plus loin pour la biodiversité du Québec. Des périodes d'entrevues avec les porte-parole de la Fondation seront offertes à la suite de l'annonce.

Dévoilement officiel de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec :

Jeudi 21 mai 2026

17h

Terminal Ross Gaudreault

84 Rue Dalhousie

Québec, QC G1K 8M5

La Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec a pour mission de promouvoir et de soutenir la conservation et la mise en valeur de la biodiversité, notamment de la faune et des habitats. C'est grâce à la contribution de plus d'un million de chasseurs, de pêcheurs et de trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec. En soutenant ceux et celles qui agissent sur le terrain, elle contribue à bâtir un Québec où humains et nature prospèrent ensemble, pour le bien de tous les êtres vivants.

SOURCE Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec

Informations : Mylène Bergeron, Directrice des communications et de la collecte de fonds, Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec, 418 644-7926, poste 135 | 418 575-5728, [email protected]