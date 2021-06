OTTAWA, ON, le 29 juin 2021 /CNW/ - La présidente de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, Mme Ann Bowman, a annoncé la nomination des quatre nouveaux membres du conseil d'administration de la Fondation.

Le conseil d'administration de la Fondation, une équipe pluridisciplinaire d'éminents Canadiens de partout au pays tous bien versés dans les arts visuels, souhaite la bienvenue à Shabin Mohamed (Toronto, Ont.), James (Jim) Gogan (Sydney, N.-É.), Anouchka Freybe (Toronto, Ont.) et Nichole Anderson Bergeron (Toronto, Ont.).

De dire Mme Bowman : « Le conseil d'administration joue un rôle essentiel dans la supervision des importants travaux de la Fondation. Nous sommes ravis d'accueillir quatre nouveaux membres dans nos rangs. Nous avons confiance que leur vaste expérience et leur profond engagement nous profiteront grandement. »

Lors de son assemblée générale annuelle, le conseil d'administration a également célébré ses membres sortants, soit M. Fred Fountain (Halifax, N.-É.) et Mme Reesa Greenberg (Ottawa, Ont.), et en a profité pour les remercier de leurs nombreuses années de service.

« Les contributions de Reesa Greenberg et de Fred Fountain à la Fondation et au Musée des beaux-arts du Canada ont été spectaculaires. Ils ont fait preuve de créativité dans le soutien qu'ils ont accordé à l'art et aux artistes, et de grande générosité dans leur philanthropie. Ils ont été des compagnons exemplaires tout au long du passionnant parcours de la Fondation. Même s'ils se retirent du conseil d'administration avec notre plus grande reconnaissance, ils resteront à jamais des membres estimés de la famille du Musée et de la Fondation » ajoute Tom d'Aquino, président émérite.

Mme Greenberg s'est jointe au conseil d'administration en mai 2014 et a siégé au Comité exécutif, au Comité de collecte de fonds et au Comité de fidélisation. Elle s'est généreusement engagée à continuer de siéger au Comité de financement pour la Biennale de Venise. Quant à M. Fountain, il a siégé au Comité de collecte de fonds, au Comité de fidélisation, au Comité de mise en candidature et au Comité de gouvernance. Il est membre du conseil d'administration depuis mai 2009. Les contributions de Fred et de Reesa sont incommensurables et ils sont tous deux des Mécènes distingués de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada est un des organismes de bienfaisance enregistrés sans but lucratif ayant connu le plus de succès dans le secteur culturel canadien. Depuis le début de ses activités il y a plus de 25 ans, elle a recueilli plus de 75 millions de dollars et mis sur pied plus de 25 fonds de dotation à l'appui de recherches, de bourses et d'acquisitions.

À PROPOS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus grande collection d'art autochtone contemporain au monde, ainsi que la plus importante collection d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions est d'accroître l'accès à l'art pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

Nichole Anderson Bergeron

Nichole est l'ancienne présidente et chef de la direction de Business/Arts (2006-2020), un organisme national consacré au soutien des arts grâce à des partenariats conclus avec le secteur privé et à une collaboration étroite avec des dirigeants gouvernementaux de tous les niveaux. Mme Anderson Bergeron détient une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Toronto, ainsi qu'un baccalauréat en relations internationales et en études européennes. Elle est membre du conseil d'administration du Ballet national du Canada (de 2020 à aujourd'hui), du conseil d'administration de la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal (de 2020 à aujourd'hui) et du Arts Access Fund (de 2017 à aujourd'hui). Par le passé, Mme Anderson Bergeron a siégé aux conseils d'administration du Crow's Theatre, de la Health Arts Society et de la fondation d'investissement communautaire de TELUS. Par ailleurs, elle a été membre du jury du Prix Ramon Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts et géré la collection d'art du service du Patrimoine HBC.

Anouchka Freybe

Anouchka est une chercheuse en arts visuels et une auteure d'œuvres créatrices non romanesques. Elle a fait des études en histoire et en littérature; compte plusieurs années à son actif dans le domaine de l'administration muséale pour la collection McMichael d'art canadien; et soutient activement diverses initiatives artistiques et culturelles à l'échelle du Canada. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de la Fondation Griffin et de PEN Canada après avoir siégé au conseil d'administration de Gallery TPW. Elle a consacré plusieurs années au programme des guides du Musée des beaux-arts de l'Ontario; a siégé au comité de gala du Reel Artists Film Festival; a travaillé pour la Canadian Art Foundation; a coprésidé l'initiative de collecte de fonds Photorama de Gallery TPW; et occupe actuellement le poste de réviseure dans le domaine des arts visuels pour NonBinary Review, une publication littéraire en ligne. Elle détient un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Bishop's et une maîtrise en histoire de l'art de l'Université York.

Jim Gogan

Jim est un associé du Breton Law Group sied à Sydney, en Nouvelle-Écosse, où il pratique depuis plus de 25 ans dans les secteurs du droit des sociétés, du droit commercial et du droit réglementaire. Il est diplômé de l'Université St. Francis Xavier (baccalauréat en administration des affaires) et de la Schulich School of Law (Dalhousie) (baccalauréat en droit). Il détient également la désignation professionnelle de comptable agréé (CPA/CA). Jim est avocat général pour nombre de sociétés privées et propose des services juridiques à divers clients pour toute question relative à l'organisation et à la réorganisation corporative, à l'imposition, à la gouvernance, aux fusions, aux regroupements et au financement. Jim est actif dans sa collectivité, notamment à titre d'ancien gouverneur de l'Université St. Francis Xavier et d'ancien président de son Comité de vérirfication et de gestion du risque pendant deux mandats. Il est également un ancien président de la Fondation du centre hospitalier régional du Cap-Breton, de la Talbot House Society et de divers autres organismes bénévoles.

Shabin Mohamed

Shabin a consacré son temps à de nombreux conseils d'administration et organismes artistiques, notamment le Musée des beaux-arts de l'Ontario, le Musée royal de l'Ontario, la galerie Power Plant, le musée Aga Khan, le Ryerson Image Centre, le Festival international du film de Toronto, Evergreen Brickworks, le Tate North American Acquisition Committee et la Société d'encouragement aux écrivains du Canada. Shabin est comptable agréée de formation.

SOURCE Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: supplémentaires : Fondation du Musée des beaux-arts du Canada : Barbara Stead-Coyle, Chef de la direction, [email protected]