La Fondation du Conservatoire se mobilise pour la relève artistique - Plus de 120 000 $ net amassés pour les étudiantes et étudiants du Conservatoire

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - L'événement-bénéfice Roméo et Juliette des Conservatoires de musique et d'art dramatique de Montréal a connu un franc succès dimanche dernier à la Maison symphonique, attirant plus de 1 300 spectatrices et spectateurs venus soutenir la relève artistique.

De gauche à droite : Marc Hervieux, DG du CMADQ; Marie-Christine Cojocaru, DG de la Caisse Desjardins de la Culture; Isabelle Brais, Mme l’épouse du Premier ministre; Natacha Demers, marraine de l’événement; Luc Chaput, dir. du CMM; Olivier Gervais-Courchesne, parrain de l’événement; Mathieu Lacombe, min. de la Culture et des Communications; Claude Laflamme, dir. adj. - Cabinet du PM; Catherine Richer, dir. du CADM; Monique F. Leroux, prés. CA du CMADQ et de la Fondation; Marie-Claire Lavigueur, DG de la Fondation. Photo par Eve B. Lavoie (Groupe CNW/Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec)

Depuis novembre dernier, avec un conseil d'administration renouvelé et l'arrivée d'une nouvelle directrice générale, la Fondation du Conservatoire connaît un nouvel élan qui lui permet de poursuivre pleinement sa mission première, soit celle de soutenir financièrement la communauté étudiante du Conservatoire. Animées par cet esprit de collaboration et d'engagement commun, les deux institutions ont uni leurs efforts afin de travailler main dans la main à la mise en œuvre de cet événement porteur pour les projets futurs.

Grâce à la générosité du public et à l'engagement de plusieurs donatrices et donateurs, l'événement a permis à la Fondation du Conservatoire d'amasser plus de 120 000 $. Ces fonds permettront notamment d'offrir des bourses et de soutenir les projets pédagogiques, afin de donner aux jeunes artistes les moyens de se consacrer pleinement à leur développement artistique.

L'événement, réunissant plus de 80 jeunes artistes du Conservatoire, s'est avéré une véritable réussite avec la prestation remarquable de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal, combinée à l'interprétation d'une grande intensité des dix finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. La rencontre des deux disciplines a mis en valeur la sensibilité musicale et la puissance du jeu dramatique pour célébrer la grande histoire d'amour universelle de Roméo et Juliette, devant un public conquis du début à la fin.

Cet élan de générosité s'est également poursuivi à travers l'encan virtuel, tenu en parallèle de l'événement, qui a généré tout près de 40 000 $. Plusieurs lots d'exception ont suscité un vif engouement, notamment des billets d'avion et des articles signés par Guy Lafleur.

« Un événement comme celui de dimanche est tellement porteur d'espoir pour notre nouvelle génération. Il permet à nos étudiantes et étudiants de se consacrer pleinement à leur art, mais aussi de vivre des expériences formatrices qui marquent leur parcours de formation et nourrissent leur ambition. » souligne Mme Marie-Claire Lavigueur, directrice générale de la Fondation du Conservatoire.

Le Conservatoire et sa Fondation tiennent à remercier chaleureusement les donatrices et donateurs, les partenaires ainsi que toutes les personnes présentes pour leur précieuse contribution. Leur appui joue un rôle essentiel dans le parcours des artistes de demain.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Depuis 1983, la Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire. Grâce à la générosité de ses partenaires et donateurs, elle finance chaque année des bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence, permettant aux élèves de participer à des concours internationaux, des auditions ou des tournées. La Fondation soutient également l'accès à diverses activités pédagogiques telles que des stages, des cours de maître, des concours et des sessions de mentorat. Elle décerne annuellement des bourses aux élèves du Conservatoire pour assurer l'accessibilité et la poursuite des études en musique et en art dramatique.

SOURCE Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Renseignements : Jean-François Turner ([email protected]), Responsable des communications et de la logistique, Conservatoires de musique et d'art dramatique de Montréal, 514 730-5319; Marie-Claire Lavigueur ([email protected]), Directrice générale, Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec