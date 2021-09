« Nos infirmières et infirmiers doivent relever d'immenses défis en poursuivant leur mission essentielle d'orientation, de plaidoyer et d'éducation alors que nous continuons de lutter contre la COVID-19 et préparons l'après-pandémie, affirme Christine Rieck Buckley, directrice générale de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada. Nous demandons à toute la population de se joindre à nos efforts de sensibilisation et de financement en compagnie d'une brochette d'artistes canadiens de renom le 28 octobre. »

Animée par la vedette de la télévision canadienne Traci Melchor, la soirée débutera à 19 h 15 HNE le 28 octobre 2021. Les participants entendront des témoignages d'infirmières et infirmiers de partout au pays et assisteront à des prestations des artistes suivants : Domanique Grant qui a fait sensation en se produisant dans les rues de Toronto pendant le confinement et figure au palmarès des 20 artistes à surveiller de BUZZFEED; Gurdeep Pandher, danseur bhangra dont les vidéos tournées dans les paysages grandioses du Yukon ont séduit des millions de spectateurs; Naoya Ebe, danseur principal au Ballet national du Canada; le groupe Second Toe de Nouvelle-Écosse; et Susan Aglukark, auteure-interprète du Nunavit et première lauréate Inuk d'un prix Juno. Tout le monde peut acheter des billets à cnfmaskeraide.ca.

Avant le spectacle, les détenteurs de billets VIP (disponibles à cnfmaskeraide.ca) auront droit à une expérience culinaire exclusive présentée par la cheffe Lynn Crawford, vedette de Food Network et auteure à succès, en compagnie d'Adam Pearce, maître de chai au vignoble Two Sisters. Par ailleurs, les participants et le grand public pourront miser sur des articles uniques et des expériences exclusives dans le cadre d'une vente aux enchères virtuelle qui débutera le 11 octobre.

Les bénéfices de la MaskerAide seront affectés aux études et aux recherches infirmières axées sur l'après-pandémie et sur des enjeux cruciaux comme la pénurie de personnel infirmier, la santé autochtone et la santé mentale, qui façonneront l'avenir du système de santé canadien.

La FIIC remercie Johnson & Johnson, commanditaire principal de la MaskerAide 2021, ainsi que le commanditaire platine Services aux Autochtones Canada pour leur soutien et leur engagement très appréciés. Pour en savoir plus sur la FIIC, les billets et les possibilités de don, allez à cnfmaskeraide.ca et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram au moyen du mot-clic #CNFMaskerAide.

À propos de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) contribue à doter le pays de soins de santé de calibre mondial en mobilisant des fonds pour faire progresser les connaissances et les recherches infirmières et en reconnaissant l'excellence professionnelle de nos infirmières et infirmiers. En investissant maintenant dans les études, les recherches et la formation infirmières, nous nous préparons à relever les défis de santé de demain. Pour plus de renseignements sur les initiatives de la FIIC axées sur des enjeux importants pour l'avenir des soins de santé au Canada, veuillez aller à https://cnf-fiic.ca/fr.

SOURCE The Canadian Nurses Foundation

