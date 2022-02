19 bourses d'études seront octroyées à des étudiant.e.s postsecondaires et chercheur.e.s en sciences infirmières admissibles

La date limite des demandes est le 15 mars 2022

OTTAWA, ON, le 24 févr. 2022 /CNW/ - La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada (FIIC) a annoncé aujourd'hui un partenariat philanthropique avec Johnson & Johnson Inc., fabricant de TYLENOLMD, visant à renforcer la diversité dans le cadre des études et des recherches en sciences infirmières. Le Fonds TYLENOLMD pour la diversité infirmière et la recherche sur l'équité en santé à l'intention des personnes autochtones, noires et de couleur offrira 19 bourses d'études à des étudiant.e.s et chercheur.e.s en sciences infirmières pour les années universitaires 2022 et 2023. Ces bourses iront de 3 000 $ à 10 000 $ selon qu'elles sont destinées à des études de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat.

« C'est un honneur pour nous de nous associer à TYLENOLMD pour offrir pendant deux années de suite un financement précieux aux récipiendaires de ces bourses, souligne Christine R. Buckley, inf., directrice générale de la FIIC. Ce fonds nous appuie dans notre mission d'investir dans l'excellence infirmière et dans notre engagement de favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de la communauté infirmière et du système de santé. »

Partenaire de longue date de la FIIC, TYLENOLMD a été le commanditaire fondateur du Fonds COVID-19 de la FIIC créé pour soutenir le personnel infirmier du pays durant la pandémie. « Nous sommes très fiers de notre partenariat durable avec la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada, qui nous donne maintenant l'occasion d'appuyer la FIIC dans son engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de la communauté infirmière et du système de santé, précise Cory Price, directrice générale, Johnson & Johnson Santé grand public (Canada)1. Le Fonds TYLENOLMD offre des bourses qui accéléreront le développement de la diversité dans la profession infirmière et constitueront un investissement significatif dans la recherche sur l'équité en santé pour assurer une meilleure représentation des personnes autochtones, noires et de couleur au Canada. »

Le fonds offrira davantage de possibilités d'études postsecondaires à tous les niveaux aux personnes autochtones, noires et de couleur qui étudient en sciences infirmières et financera des recherches infirmières sur des stratégies visant à améliorer l'accès à des soins culturellement adaptés ainsi que le recrutement et le maintien en poste de professionnel.le.s des soins infirmiers venant de ces communautés sous-représentées.

Les étudiant.e.s et chercheur.e.s en sciences infirmières admissibles peuvent déposer une demande de bourse d'ici le 15 mars 2022. Pour plus de renseignements et pour faire une demande, veuillez aller à https://cnf-fiic.ca/fr/bourses-detudes-et-de-certification.

À propos de la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada

Depuis 60 ans, la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada contribue à doter le pays de soins de santé de calibre mondial en mobilisant des fonds pour faire progresser les connaissances et les recherches infirmières et en reconnaissant l'excellence professionnelle de nos infirmières et infirmiers. Nous offrons plus d'une centaine de bourses de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat aux étudiant.e.s en sciences infirmières de partout au pays. En investissant maintenant dans les études, les recherches et la formation infirmières, nous nous préparons à relever les défis de santé de demain. Allez à cnf-fiic.ca/fr et suivez-nous sur Facebook , Twitter et LinkedIn .

1 Cory Price est à l'emploi de Johnson & Johnson Inc.

SOURCE The Canadian Nurses Foundation

