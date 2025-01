La nouvelle campagne de dons par message texte permettra à la population canadienne de soutenir financièrement les organismes qui offrent des services en santé mentale en faisant un don de 5 dollars par message texte. Bell versera un montant équivalant aux dons recueillis, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars. Les fonds amassés seront remis en totalité à six organismes qui offrent des services d'aide en santé mentale au pays.

OTTAWA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - La Fondation des dons sans fil du Canada (FDSFC) est heureuse d'apporter son soutien à la campagne nationale de dons par texte dans le cadre de l'initiative Bell Cause pour la cause pour lutter contre la crise de santé mentale chez les jeunes. Le 22 janvier, il suffira de texter les mots « JEUNES » ou « YOUTH » au 45678 pour faire un don de 5 $ à des organismes offrant des services en santé mentale qui œuvrent auprès des jeunes. Bell doublera la valeur des dons en versant l'équivalent du montant recueilli, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars. Six organismes se partageront la totalité des dons.

Cette campagne, qui prend place après la publication d'un rapport par un groupe de recherche en santé mentale canadien sonnant l'alerte sur la crise qui affecte les jeunes, met à la disposition de la population canadienne un moyen efficace et facile d'utilisation pour soutenir cette importante cause. Les dons sont automatiquement portés à la facture mensuelle de services sans fil des donateurs et la totalité des fonds sera remise directement aux organismes bénéficiaires pour qu'ils puissent poursuivre leur travail auprès des jeunes. En s'engageant à doubler tous les dons de 5 $ recueillis, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars, Bell maximisera le soutien apporté à la collectivité.

Comme le signale l'organisme Recherche en santé mentale Canada (RSMC) dans son récent rapport intitulé Une génération à risque : État de la santé mentale des jeunes au Canada, la santé mentale des jeunes se dégrade à une vitesse alarmante, le suicide demeure la deuxième cause de décès chez les jeunes au pays, mais 57 % des jeunes n'ont pas accès à l'aide dont ils ont besoin. Le rapport publié en octobre 2024 souligne l'urgence de rendre l'accès aux services en santé mentale plus équitable.

Les fonds recueillis par la campagne Bell Cause pour la cause seront versés directement à six organismes qui offrent des services en santé mentale dont les jeunes Canadiens ont grandement besoin, à savoir :

« La crise de santé mentale touche un grand nombre de familles canadiennes. Cette campagne donne toutefois l'occasion à tous les Canadiens et Canadiennes de faire un don pour soutenir directement les organismes qui offrent les services essentiels dont les jeunes ont besoin », a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'Association canadienne des télécommunications et président du conseil de la Fondation des dons sans fil du Canada. « Grâce aux services mobiles, faire un don par texto est un jeu d'enfant. Et grâce à l'engagement de Bell à verser un montant équivalant aux dons recueillis, nous pourrons accroître le soutien de la communauté pour bonifier les services en santé mentale dans toutes les régions du pays. »

Comment participer :

Faire un don par message texte : Le 22 janvier 2025, il suffira de texter les mots « JEUNES » ou « YOUTH » au 45678 pour faire un don de 5 $. Bell versera un don équivalant au montant recueilli, jusqu'à concurrence de 1 million de dollars. Passer le mot : Parlez de la campagne dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #BellCausepourlacause pour encourager les gens de vos réseaux à faire des dons. Pour en savoir plus : Visitez le site https://cause.bell.ca/ pour découvrir comment l'initiative Bell Cause pour la cause soutient la cause de la santé mentale et celle des jeunes Canadiens en particulier.

À propos de la Fondation des dons sans fil du Canada

La Fondation des dons sans fil du Canada (FDSFC) a été mise sur pied en 2009 dans le but d'aider les organismes sans but lucratif à recevoir des dons par messagerie texte en permettant aux Canadiens et Canadiennes de profiter du pouvoir des communications sans fil pour soutenir les causes qui leur tiennent à cœur. Administrée par l'Association canadienne des télécommunications, la Fondation a établi des lignes directrices et une plateforme pour faciliter les dons grâce à la technologie sans fil. Les donateurs peuvent soutenir leurs causes d'un simple geste et faire porter leurs dons à leur facture de services sans fil. La Fondation s'assure que la totalité des fonds amassés est remise aux organismes auxquels ils sont destinés. Plusieurs télécommunicateurs participent aux campagnes de dons de la Fondation, nommément : BCE Inc. (incl. Bell Mobilité, PC Mobile, Virgin Plus, Lucky Mobile), Eastlink, Freedom Mobile, Rogers (incl. Chatr, Fido), TELUS (incl. Koodo, Public Mobile) et Vidéotron (incl. Fizz). Pour plus d'information, visitez le site www.mobilegiving.ca .

À propos de Bell Cause pour la cause

L'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada, Bell Cause pour la cause a pour vision un pays où chaque personne peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

À propos de l'Association canadienne des télécommunications L'Association canadienne des télécommunications se consacre à bâtir un avenir meilleur pour les Canadiens grâce à la connectivité. Nos membres comprennent des fournisseurs de services, des fabricants et d'autres organisations qui investissent dans les réseaux de télécommunications de classe mondiale du Canada, les construisent, les entretiennent et les exploitent. Grâce à nos initiatives pour défendre les intérêts de nos membres, aux études que nous menons et aux événements que nous organisons, nous sensibilisons nos interlocuteurs à l'importance des télécommunications pour la croissance économique et le développement social du Canada et nous travaillons pour faire adopter des politiques qui favorisent l'investissement et l'innovation et procurent des avantages aux consommateurs. Nous soutenons aussi l'engagement de l'industrie à travers différentes initiatives comme la Fondation des dons sans fil du Canada, les numéros abrégés communs canadiens, le Conseil des structures, pylônes et antennes (CSPA) et le site Accessibilitésansfil.ca.

