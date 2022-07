Les artistes et les travailleurs culturels professionnels indépendants et autonomes du secteur des spectacles sur scène, ayant une résidence fiscale au Québec et traversant une période financière difficile due au manque ou à la perte de travail en raison de la pandémie, sont invités à faire une demande de soutien. Notamment, les acteurs, artistes de rue, auteurs pour la scène, chanteurs, circassiens, compositeurs en chanson ou pour la scène, concepteurs de décors, d'éclairage ou de costumes, danseurs, humoristes, magiciens, metteurs en scène, musiciens, personnels de tournée, techniciens de scène ou personnels de soutien, etc.

« Nous nous réjouissons d'avoir été choisis comme seul organisme au Québec pour l'attribution d'un soutien financier direct qui visera à subvenir aux besoins essentiels de base des demandeurs tels que le logement, l'épicerie et les soins de santé. Cette aide financière sera distribuée aux quatre coins du Québec », a souligné M. Michel Laperrière, président de la Fondation des artistes.

« La distribution de ce Fonds majeur représente une étape importante pour la Fondation des artistes et notre culture canadienne. Cette reconnaissance du gouvernement du Canada permettra à la Fondation de façonner un environnement propice à la création et au rayonnement des arts et de la culture. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de Patrimoine canadien », ajoute M. Laperrière.

« La Fondation des artistes salue ce geste de solidarité du gouvernement du Canada et remercie sincèrement l'honorable Pablo Rodríguez, ministre du Patrimoine canadien pour ce soutien aux artistes et aux travailleurs culturels professionnels. La mise en place de la solution concrète que représente ce fonds de soutien financier pour les artistes et travailleurs indépendants et autonomes du secteur des spectacles sur scène améliora assurément leur condition économique, professionnelle et personnelle », précise Madame Hélène Côté, directrice générale de la Fondation des artistes.

Un projet d'envergure bien préparé

La Fondation a tenu à mentionner que ce fonds en construction depuis plusieurs mois sera offert de manière efficace tout comme les autres fonds administrés par celle-ci. La Fondation adapte son offre et ses processus en fonction des réalités de la vie des artistes professionnels (milieu pluridisciplinaire, revenu intermittent, horaire atypique, mobilité des contrats). Les fonds de soutien sont présentés soigneusement et avec le maximum de détails.

Pour consulter les critères d'admissibilité et la procédure pour soumettre une demande de soutien au Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada (FRTSSSC), veuillez visiter www.frtsssc.ca .

Les artistes professionnels qui ne se qualifient pas pour recevoir un soutien financier avec le FRTSSSC sont invités à prendre connaissance des autres fonds d'aide administrés par la Fondation des artistes.

À propos de la Fondation des artistes

La Fondation des artistes est un organisme à but non lucratif qui procure une aide financière ponctuelle aux artistes d'ici qui traversent une période précaire. Elle soutient tous les artistes et les artisans professionnels. Généralement sous forme d'appuis financiers, les dons de la Fondation permettent de répondre aux besoins essentiels des artistes comme le logement, l'épicerie, les soins de santé, etc.

Dans la dernière année seulement, la Fondation a octroyé près de 3 000 dons à des artistes, artisans et travailleurs culturels œuvrant dans plus de 40 champs de pratique artistique.

Pour en savoir plus long sur la Fondation des artistes, veuillez visiter notre site web .

