La Fondation de la Société canadienne de relations publiques annonce un nouveau programme de bourses d'études à l'intention d'étudiants et étudiantes autochtones en RP / Communications

Cinq gestionnaires de relations publiques défient les nouveaux donateurs avec un dollar de contrepartie pour chaque dollar

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - La Fondation de la SCRP a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de bourses d'études pour des personnes autochtones qui étudient en vue de devenir des professionnels des relations publiques, une première du genre au Canada. La Fondation s'associera à Indspire, un organisme de bienfaisance autochtone national enregistré, pour administrer le programme de bourses.

« Cinq généreux gestionnaires canadiens de relations publiques appuieront les premiers 25 000 $ de dons individuels au fonds de bourses d'études, à raison d'un dollar de contrepartie pour chaque dollar contribué », a déclaré Anita Wasiuta, présidente du conseil d'administration de la Fondation de la SCRP. « Les dons doivent être reçus au plus tard le 31 décembre 2020 pour susciter la contribution de contrepartie. Notre objectif est d'établir un fonds entièrement doté de 50 000 $ qui nous permettra de donner deux bourses par année - et ce, à perpétuité, à partir de 2021. »

Les donateurs qui sont à la tête de la contribution de contrepartie sont Bruce MacLellan, président et chef de la direction, Proof Strategies, et ancien président de la Fondation; Dan Tisch, président et chef de la direction, Argyle Public Relationships; Andrew Molson, président d'Avenir Global; Lisa Kimmel, présidente et chef de la direction, Canada et Amérique latine, Edelman; et Judy Lewis, cofondatrice et associée, Strategic Objectives.

« Notre profession doit être plus inclusive et en tant que praticiens, nous nous devons de partager notre réussite afin que d'autres puissent également profiter de leur carrière et devenir de nouveaux modèles. Nous avons entamé des discussions sur cette bourse il y a un an et c'est plus opportun que jamais », a déclaré Bruce MacLellan, président et chef de la direction de Proof Strategies et ancien président de la Fondation.

La bourse d'études en relations publiques pour autochtones de la Fondation de la SCRP est disponible dans tout le pays pour les étudiantes et étudiants autochtones inscrits à temps plein ou à temps partiel dans un programme de grade ou de diplôme en relations publiques / communications dans une université ou un collège communautaire reconnu au Canada.

« Ce partenariat est un autre pas en avant en vue d'aider les étudiantes et étudiants des Premières Nations, inuits et métis à réaliser leur plein potentiel. En tant que groupe démographique enregistrant la croissance la plus rapide du Canada, ces étudiantes et étudiants sont prêts à enrichir notre pays de tellement de façons », a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d'Indspire. « Nous sommes reconnaissants du soutien de la Fondation de la SCRP pour le travail qu'elle réalise pour faire progresser la réussite et la formation des étudiantes et étudiants autochtones dans le domaine des relations publiques. »

Les candidatures seront acceptées à partir du 1er novembre 2020. La bourse d'études sera accordée principalement en fonction des besoins financiers. Les candidatures peuvent être soumises à même le programme Building Brighter Futures d'Indspire : bourses, bourses d'études et prix. La sélection des récipiendaires sera effectuée par Indspire conformément aux critères établis par la Fondation de la SCRP.

La donatrice initiale Judy Lewis, cofondatrice et associée, Strategic Objectives, et également présidente du Conseil canadien des cabinets de relations publiques, a ajouté : « Mon soutien personnel à cette nouvelle bourse d'études importante, conçue en vue d'offrir plus de possibilités aux étudiantes et étudiants autochtones, est une étape importante pour aider à susciter de nouvelles perspectives dans notre profession et représenter adéquatement les diverses préoccupations et communautés de notre grand pays. »

À propos de la Fondation de la SCRP

La Fondation de la Société canadienne des relations publiques est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion de la profession et de la pratique des relations publiques en accordant des bourses d'études, des prix et des bourses, en parrainant des conférences, en entreprenant des activités de promotion des intérêts de la profession et en finançant des recherches originales. Au cours des 10 dernières années, la Fondation de la SCRP a investi plus de 150 000 $ dans des bourses d'études, des recherches originales, des activités de représentation et des ressources pour soutenir les professionnels des relations publiques / communications et pour renforcer la pratique des relations publiques au Canada. Pour plus d'information sur la Fondation, veuillez visiter le site cprsfoundation.ca . Pour faire un don au Fonds de bourses d'études pour autochtones de la Fondation de la SCRP, cliquez ici.

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance national autochtone qui investit dans l'éducation des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour le bénéfice à long terme de ces personnes, de leurs familles et communautés, et du Canada. Grâce au soutien de ses partenaires financiers, Indspire offre des prix en argent, administre des programmes et partage des ressources afin que les étudiants des Premières Nations, inuits et métis atteignent leur plus haut potentiel. Bien arrimée par sa mission et son mandat, la vision phare d'Indspire est que, d'ici une génération, chaque étudiant autochtone obtiendra son diplôme. En 2019-2020, Indspire a versé plus de 17,8 millions de dollars au moyen de 5124 bourses et bourses d'études à des étudiantes et étudiants des Premières Nations, inuits et métis de partout au Canada. Pour plus d'information, visitez le site indspire.ca .

Renseignements: Pour des entrevues avec les medias et plus d'information, prière de communiquer avec : Anita Wasiuta, ARP, Présidente du conseil, Fondation de la SCRP, Tél. : 778 584 5777, Courriel : [email protected]