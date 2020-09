TORONTO, le 9 sept. 2020 /CNW/ - La Fondation de la SCRP a annoncé aujourd'hui l'octroi de bourses aux étudiantes et étudiants en relations publiques / communications suivants :

Amy Thériault, lauréate du Prix David-Milliken pour les communications avec les médias, d'une valeur de 1 000 $;

pour les communications avec les médias, d'une valeur de 1 000 $; Nicholas Printup , lauréat de la bourse en communications Lou-Cahill d'une valeur de 1 250 $;

, lauréat de la bourse en communications Lou-Cahill d'une valeur de 1 250 $; Claudia Sofía Juárez Achata, lauréate de la bourse Torchia d'une valeur de 1 500 $;

Neal Tougas , lauréat de la bourse Denis-Racine d'une valeur de 1 000 $.

« Tous sont des étudiantes et étudiants accomplis et, après l'obtention de leur diplôme, je suis convaincue qu'ils apporteront une grande contribution à la profession », a déclaré Anita Wasiuta, présidente du conseil de la Fondation de la SCRP. « Grâce à la générosité de centaines de donateurs, la Fondation de la SCRP a investi plus de 150 000 $ au cours des 10 dernières années dans des bourses d'études / bourses / prix, des recherches originales, des activités de défense des intérêts et d'autres ressources pour renforcer les professionnels des relations publiques et la profession au Canada. »

Lauréate du Prix David-Milliken pour les communications avec les médias, Amy Thériault a obtenu son baccalauréat spécialisé en relations publiques du Humber College en avril 2020. Au cours de ses dernières années d'études, elle a été présidente du comité des relations publiques du Humber College et présidente du comité directeur des étudiants de la SCRP, chapitre de Toronto. Mme Thériault est maintenant analyste en communications à la RBC. Ce prix a été créé pour honorer le regretté David Milliken, anciennement du Groupe CNW (maintenant CISION), et reflète son engagement envers la relation importante entre le journalisme et les relations publiques / communications.

Lauréat de la bourse d'études Lou-Cahill, Nicholas Printup, étudiant de troisième année à l'Université Brock, s'est beaucoup impliqué dans les services aux étudiants autochtones de Brock et il dirige également une entreprise de vidéographie. Il est également titulaire de diplômes en radiodiffusion et en gestion des affaires internationales du Niagara College. La bourse a été créée il y a plus de dix ans pour honorer le travail du pionnier des relations publiques Lou Cahill, décédé en 2008 à l'âge de 94 ans. Elle est décernée à une étudiante ou un étudiant en relations publiques / communications dans sa dernière année d'études à l'Université Brock, afin de reconnaître son excellence universitaire, son engagement au sein de la communauté et sa participation à des activités caritatives.

Lauréate de la bourse d'études Torchia, Claudia Sofía Juárez Achata entame sa deuxième année à l'Université Concordia dans le programme de baccalauréat des arts en communications. Sa langue maternelle est l'espagnol et elle étudie en anglais pour la première fois. Elle parle et étudie également en français. La bourse est décernée à l'étudiante ou l'étudiant qui illustre le mieux l'esprit et la pratique du bilinguisme dans la profession des relations publiques et des communications au Canada. Elle s'inspire de la carrière d'Armand Torchia, qui a cofondé le Groupe Houston avec Stan Houston, ainsi que Torchia Communications avec son fils Jean-Claude.

Récipiendaire de la bourse Denis-Racine, Neal Tougas entame sa dernière année à l'Université Royal Road dans le programme de baccalauréat des arts en communication professionnelle. Ce qui étonne Neal dans les communications, c'est la pertinence qu'elle dépeint sur la société moderne. Chaque jour, il voit de nouveaux sujets qui rappellent une partie de ses études. Il applique ses nouvelles compétences en tant que vice-président des communications de l'Association étudiante de l'Université Royal Road. La bourse a été créée par l'entremise de la SCRP de l'île de Vancouver pour reconnaître les mérites de Denis Racine, qui était une figure éminente de la communauté locale et nationale des relations publiques et un puissant mentor pour les jeunes.

« Maintenant que les perspectives d'emplois d'été 2020 se sont estompées et que les possibilités de stages s'évanouissent pendant que nous luttons pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de la COVID-19, la prochaine année ou les deux prochaines années seront difficiles pour nos étudiants en relations publiques / communications », a ajouté Anita Wasiuta. « Aussi le soutien des donateurs est plus important que jamais. »

À propos de la Fondation de la SCRP

La Fondation de la SCRP (autrefois connue sous le nom de Communications + Public Relations Foundation) favorise l'avancement des communications et des relations publiques en offrant des bourses d'études / bourses / prix, en finançant des recherches originales, la défense des intérêts de la profession et en fournissant d'autres ressources visant à renforcer la profession des relations publiques et les professionnels des relations publiques partout au pays. La Fondation est entièrement financée par des dons individuels. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation et les possibilités de dons les plus intéressantes, veuillez visiter le site www.cprsfounda tion.ca .

