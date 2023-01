BAIE-D'URFÉ, QC, le 19 janv. 2023 /CNW/ - La fondation de la famille Hagen annonce un don à la Conservation de la faune au Canada en faveur des efforts de rétablissement visant à sauver la grenouille maculée de l'Oregon (Rana pretiosa), amphibien le plus à risque de disparaître au Canada. Un don de 10 000 $ a été remis à l'organisme afin de lui apporter un soutien financier pour son plan de rétablissement de cette espèce à risque.

La mission de Conservation de la faune au Canada est de protéger les espèces animales menacées d'extinction au pays en prenant soin des populations de façon directe et concrète. L'organisme se spécialise dans diverses techniques scientifiques, comme la reproduction, la réintroduction et le déplacement à des fins de conservation. Son plan d'action tient compte de l'urgence des besoins et est mis à jour annuellement.

Selon le site Web de la Conservation de la faune au Canada (CFC), le principal facteur provoquant le déclin de la grenouille maculée de l'Oregon est probablement la perte de son habitat, qui résulte du développement, de la conversion des terres à des fins agricoles, de l'extraction des ressources et des altérations de l'hydrologie. Parmi les autres menaces, on compte la présence d'espèces envahissantes et la pollution. Alors que sa population reproductrice est extrêmement réduite au Canada, cette espèce risque fort de disparaître en l'absence d'intervention directe.

Notre personne-ressource est la biologiste principale, Andrea Gielens. Andrea dirige les programmes de reproduction en captivité et de réintroduction de la CFC pour la grenouille maculée de l'Oregon et pour la tortue peinte de l'Ouest. Elle a étudié les reptiles et les amphibiens à risque au Canada ainsi qu'à l'étranger, y compris lors d'un stage à la Durrell Wildlife Conservation Trust à Jersey. Andrea dirige également l'initiative de rétablissement du damier de Taylor en Colombie-Britannique.

Un message de Jesse De Luca - Chef spécialiste national des produits : « Nous sommes très fier de pouvoir continuer à soutenir cet organisme merveilleux grâce à l'aide financière de la famille Hagen. Le bien-être des animaux est toujours un élément central important de notre organisation, et je trouve que les valeurs de la CFC cadrent avec les nôtres ».

Un message d'Andrea Gielens - M. Sc., Biologiste professionnelle agréée - Biologiste de la faune, son commentaire de l'an passé : « Alors que nous travaillons à renforcer et à soutenir les populations de la grenouille maculée de l'Oregon au Canada, les contributions de partenaires comme la fondation de la famille Hagen sont inestimables pour atteindre nos objectifs pour cette espèce et la biodiversité des milieux humides ».

À propos de la fondation de la famille Hagen

La fondation de la famille Hagen a été fondée en 2005 pour favoriser et promouvoir le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation et d'autres objectifs philanthropiques, tels que les efforts artistiques, sociaux et de conservation. Grâce à notre participation à des initiatives de conservation, sur place comme sur le terrain, Hagen joue un rôle clé pour aider à donner à de nombreux organismes vivants un avenir sur notre planète.

Pour d'autres détails ou pour faire un don en ligne à la CFC, visiter :

https://wildlifepreservation.ca/fr/grenouille-maculee-de-loregon/

Pour faire un don | Conservation de la Faune au Canada

