Le gouvernement du Canada soutient la capacité et l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON, NB, le 19 janv. 2022 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) est en passe de devenir l'une des technologies ayant le plus d'impact dans le monde, avec un grand potentiel pour générer de la croissance, créer des emplois bien rémunérés et soutenir l'innovation pour les annés à venir. En investissant stratégiquement dans l'IA, le gouvernement fédéral prend des mesures afin d'inciter la population canadienne à tirer parti de son potentiel tout en aidant à résoudre certains des plus grands défis d'aujourd'hui.

Lancement d'un nouveau fonds d'IA

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA, ainsi que Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton, et Jeff White, président-directeur général (PDG) de la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick (FINB), ont officiellement lancé le nouveau Fonds d'intelligence artificielle (IA) de la FINB.

Ce fonds, qui comprend une série de programmes visant à accélérer la capacité de recherche appliquée en IA au Nouveau-Brunswick, sera axé sur la création d'un solide bassin de talents en IA, sur la mobilisation de l'industrie et sur l'adoption de l'IA par les entreprises.

L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois l'engagement du gouvernement du Canada à aider les entreprises à utiliser la technologie et les plateformes numériques comme moyen d'innover et de faire croître leurs entreprises dans une économie que évolue rapidement.

Citations

« Nous sommes déterminés à multiplier les possibilités comme le Fonds d'IA de la FINB, qui a le potentiel de renforcer l'écosystème canadien et générer des avantages sociaux et économiques sans précédents. Ce fonds aidera à maintenir la compétitivité de nos travailleurs et de nos industries à long terme, au profit de tous les Canadiens et Canadiennes. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

« Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de l'APECA, est heureux de soutenir les efforts de la FINB pour renforcer la capacité de recherche, offrir des possibilités de carrière intéressantes aux Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises et aider l'industrie à comprendre et à appliquer l'IA pour renforcer l'économie de demain. »

- Jenica Atwin, députée fédérale de Fredericton



« Ce fonds accélérera la création et l'adoption de solutions d'intelligence artificielle pour les entreprises grâce à des partenariats stratégiques avec des experts en recherche du Nouveau-Brunswick issus de nos établissements d'enseignement et de recherche. De plus, il appuiera la formation et le perfectionnement d'experts qui seront essentiels pour fournir ces solutions à l'industrie. L'adoption de technologies de l'IA accroîtra la résilience et la compétitivité des entreprises du Nouveau-Brunswick qui sont confrontées aux conditions du marché en constante évolution. »

- Jeff White, PDG, Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick

Les faits en bref

L'APECA verse une contribution de 996 523 $ (non remboursable) via le Programme de croissance économique régionale par l'innovation (CERI) pour soutenir le Fonds d'IA de la FINB et ses programmes.

La FINB investit 1 363 050 $ dans ce projet, tout en obtenant 850 000 $ supplémentaires de partenaires de l'industrie et du secteur de la recherche.

Les entreprises du Canada atlantique souhaitant mettre en œuvre l'IA sont invitées à envisager le Fonds d'intelligence artificielle de la FINB afin d'accroître leur productivité et leur compétitivité à court et long terme.

Le Programme CERI de l'APECA appuie les projets qui favorisent le développement économique durable des collectivités, stimulent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

