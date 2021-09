« Ce fut une journée formidable pour le golf et pour le réseautage au profit d'une bonne cause, la santé et le bien-être des enfants du Québec », a déclaré Deep Khosla , co-responsable des Services bancaires aux entreprises et d'investissement au Canada, chez Bank of America Merrill Lynch et président d'honneur du Tournoi de golf 2021. « J'ai bénéficié de soins de santé exceptionnels à Montréal. Cependant, je peux dire honnêtement qu'être diagnostiqué et traité a été une expérience très effrayante - et j'étais un adulte. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela doit être terrifiant pour les enfants et leurs parents. J'ai accepté d'emblée la présidence d'honneur cette année parce que je sais quelle différence cruciale une collecte de fonds apporte à la qualité des soins que reçoivent les jeunes patients du Children. Toute la différence entre un grand hôpital et un hôpital de classe mondiale repose sur le soutien de généreux donateurs. »

Tenu au prestigieux Club de golf Royal Montréal, le Tournoi est l'une des traditions philanthropiques les plus célèbres du milieu des affaires. Tous les joueurs ont dû présenter leur passeport vaccinal.

La présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Renée Vézina, remercie sincèrement Deep Khosla, Mark Pathy, tout le comité organisateur, le donateur anonyme ainsi que les membres de la communauté d'affaires du Québec, et plus particulièrement les partenaires Platine du Tournoi : La Fondation Aune, Nova Steel et Starlight Investments ; les partenaires Or : ALDO, Fednav, Mavrik Corp, Pembroke Private Wealth Management, Pipe & Piling Supplies Ltd et Rogers Communications. « La raison d'être de l'Hôpital de Montréal pour enfants est de s'assurer que les enfants puissent retrouver leur énergie et leur petit côté tannant. Depuis 25 ans, ce tournoi se démarque par son objectif qui est d'amasser des fonds pour créer des occasions de formation, et ce, afin d'attirer les étudiants et les professionnels en médecine les plus talentueux au Children. Au nom de nos enfants et de leur famille, nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les parties prenantes pour leur soutien. »

À PROPOS DE LA FONDATION DU CHILDREN

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. La Fondation du Children a lancé sa campagne majeure, qui a pour objectif d'amasser 200 M$, le plus ambitieux objectif de financement pédiatrique de l'histoire du Québec, afin de propulser des projets innovants, qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre.

