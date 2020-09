La COVID-19 n'aura pas eu raison de l'un des événements philanthropiques traditionnels les plus courus de la communauté d'affaires : le tournoi de golf de l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui se tenait pour une 24 e année au prestigieux Club Royal Montréal, hier. Au contraire : les participants ont été encore plus généreux qu'à l'habitude. Aidé par un donateur anonyme qui s'est engagé à égaler tout don supplémentaire jusqu'à concurrence de 100 000 $, le tournoi de golf a ainsi amassé plus de 772 000 $, dépassant les revenus des quatre dernières éditions !

« Avec tellement d'événements de collecte de fonds annulés cette année en raison des enjeux de logistique propres à la distanciation sociale, nous étions conscients que cela pouvait mettre sur la glace des projets d'acquisition d'équipement et de déploiement de services nécessaires au Children et à nos jeunes patients », dit Mark Pathy, président du comité organisateur du tournoi de golf. « Le comité de cette année était donc prêt à faire l'impossible pour combler le fossé, et je suis fier de dire aujourd'hui ″mission accomplie!" ».

Parmi les nouveautés de l'année, qui avaient pour objectif la protection de tous les participants, mentionnons la distanciation sociale sur le terrain, un souper et un cocktail tenus à l'extérieur et les voiturettes de golf individuelles. Le comité organisateur et l'équipe de la Fondation du Children ont de plus fait appel à la créativité pour répondre aux moindres besoins des golfeurs, et ce, en privilégiant toujours leur sécurité. Les départs ont ainsi été espacés aux 10 minutes et un encan 100 % virtuel a permis d'offrir plusieurs lots alléchants aux participants. L'argent amassé cette année servira à soutenir les priorités du département de chirurgie pédiatrique ainsi que les besoins les plus urgents du Children.

La présidente de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, Renée Vézina, remercie Mark Pathy et le comité organisateur formé d'employés et de bénévoles pour leurs efforts soutenus, ainsi que la communauté d'affaires, notamment RBC, partenaire principal du Tournoi, Nova Steel et la Fondation Aune, partenaires platine, et Nisha Kim Mohammed, une influenceuse connue du domaine du bien-être et aussi une maman reconnaissante, qui agissait comme présidente d'honneur. « Année après année, le milieu d'affaires témoigne de son appui et de son dévouement. Cette fois-ci, loin de baisser les bras, les gens ont répondu ″présents″ malgré les défis posés par la Covid-19, se réjouit-elle. Je tiens à remercier du fond du cœur les golfeurs, les commanditaires, les donateurs et tous ceux qui ont acheté des billets de tirage afin de continuer à faire du Children une institution qui Panse autrement. »

À PROPOS DE LA FONDATION DU CHILDREN

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (le Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. La Fondation du Children a lancé la plus grande campagne de financement pédiatrique de l'histoire du Québec, qui a pour objectif d'amasser 200 M$, afin de propulser des projets innovants, qui aideront le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 500 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, fondationduchildren.com

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements: Renseignements : Sylvie Desjardins, Directrice des communications, Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 450 396-6590

Liens connexes

http://www.childrenfoundation.com/