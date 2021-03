Vingt bourses d'études qui seront accordées à des étudiants dans des domaines liés à l'aviation ou à l'aérospatiale

TORONTO, le 31 mars 2021 /CNW/ - La Fondation de l'Aviation royale canadienne (ARC) a dévoilé aujourd'hui son but, sa mission, sa nouvelle identité et son site Web, ainsi qu'un engagement majeur à favoriser les étudiants canadiens dans les domaines STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

La Fondation de l'ARC a pour mission de reconnaître, de promouvoir et de célébrer l'ARC par l'engagement communautaire, les programmes d'éducation et les activités commémoratives.

« En 2017, en tant que commandant de l'ARC, j'ai commencé à penser au centenaire des Forces aériennes en 2024 et au type de soutien dont nous aurions besoin pour honorer cette institution nationale essentielle. Aujourd'hui, nous dévoilons notre plan visant à célébrer l'anniversaire et l'héritage de l'ARC et à faire en sorte qu'elle reçoive un soutien important au cours des années à venir, a déclaré l'ancien commandant de l'ARC, le lieutenant-général à la retraite, Michael Hood CMM CD. J'ai adoré être membre de l'ARC, servir mon pays et d'être le visage de l'engagement et de la générosité du Canada au cours de mes nombreuses missions à l'étranger. Et j'ai eu le privilège de servir aux côtés de tant d'hommes et de femmes talentueux. Aujourd'hui, par l'entremise de la Fondation de l'ARC, nous honorerons et célébrerons notre histoire et les nombreux membres qui ont fait de l'ARC l'institution renommée et chérie qu'elle est aujourd'hui. »

Le nouveau logo et la nouvelle image de marque de la Fondation de l'ARC portent sur près de 100 ans d'existence de l'ARC et présentent un design circulaire classique, avec un regard vers l'avenir. Jeremy Diamond, premier dirigeant fondateur de la Fondation de l'ARC, a dit : « Cette identité reflète notre objectif d'inspirer les Canadiens à se renseigner sur cette importante institution nationale et à la soutenir, en plus de mettre en valeur l'avenir de l'aviation canadienne en assurant sa croissance et son expansion dynamiques. »

La première campagne de la Fondation, le défi #UN JOUR JE VAIS Y ARRIVER, invite les jeunes de partout au Canada à partager leurs espoirs pour leur avenir dans une courte vidéo. Le défi sera lancé le 12 avril sur Instagram.

« La Fondation se tournera vers l'avenir pour inspirer les jeunes Canadiens à se joindre à la création de leur propre héritage et à contribuer aux projets de l'aviation et de l'aérospatiale, a déclaré John Wright, colonel honoraire, chef d'état-major de la Défense et président du conseil d'administration de la Fondation de l'ARC. Pour souligner cet engagement, nous annonçons aujourd'hui quatre initiatives de célébration axées sur les cadets et les jeunes. »

La Fondation contribuera financièrement à l'Association de l'Aviation royale canadienne afin qu'elle puisse atteindre son objectif de collecte de fonds pour 2021 et porter son portefeuille fiduciaire à un total de 300 000 $, montant qui est mis à contribution chaque année pour accorder des bourses d'instruction en vol aux cadets.

Vingt bourses d'études seront accordées à des étudiants dans un domaine des STIM qui pourraient jouer un rôle futur dans des domaines liés à l'aviation ou à l'aérospatiale, notamment :

Dix bourses d'études de 1 000 $ d'ici la mi-août de cette année à de jeunes hommes et femmes dont les parents sont des membres actifs ou anciens de l'ARC et qui commencent ou poursuivent des études postsecondaires dans un établissement canadien.

Cinq bourses d'études de 1 000 $ pour les jeunes femmes qui commencent ou poursuivent des études postsecondaires dans un établissement canadien.

Cinq bourses d'études de 1 000 $ à tout jeune qui commencent ou études postsecondaires dans un établissement canadien et qui s'identifie comme membre de l'un des groupes suivants :

Noirs, Autochtones et personnes de couleur



Minorité visible



LGBTQ2T



Personne handicapée

Les bourses seront attribuées d'ici la mi-août 2021. Les critères de demande seront publiés sur le site Web de la Fondation de l'ARC d'ici le 15 mai 2021.

La Fondation de l'ARC est un organisme de bienfaisance indépendant dont les domaines d'intérêt comprennent le soutien aux organisations aux vues similaires, les partenariats avec l'industrie aéronautique et aérospatiale, la mobilisation des cadets de l'air, des étudiants et des jeunes professionnels, les initiatives communautaires visant à créer d'importants projets patrimoniaux, et la célébration de l'histoire de l'ARC en partenariat avec les musées et les lieux historiques.

Un enregistrement de la webdiffusion de l'annonce sera placé sur le site Web.

