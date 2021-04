Les jeunes Canadiens sont invités à inspirer les autres en partageant leurs espoirs et leurs rêves

TORONTO, le 23 avril 2021 /CNW/ - La Fondation de l'Aviation royale canadienne (ARC) a lancé aujourd'hui sa première campagne, le défi #UNJOURJEVAIS. Nous invitons les jeunes de partout au Canada à partager leurs espoirs pour l'avenir dans une courte vidéo.

« Bien que la dernière année ait été remplie de défis, nous pouvons nous tourner vers l'avenir et voir de l'espoir grâce à nos jeunes », a déclaré Jeremy Diamond, chef de la direction de la Fondation de l'ARC. « Nous voulons entendre les jeunes du Canada. Où vos rêves vous mèneront-ils? Faites part de vos plans d'avenir à la Fondation de l'ARC et contribuez à inspirer d'autres jeunes partout au Canada. »

Les participants peuvent prendre part au Défi en téléversant sur le site Web de la Fondation (RCAFFoundation.ca/fr) un vidéoclip de 10 à 20 secondes qui termine la phrase « Un jour, je vais... ». Chaque participant recevra une carte-cadeau de 10 $ de Tim Hortons. Les participants doivent être résidents du Canada et être nés entre 2003 et 2008. Les présentations peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://rcaffoundation.ca/fr/portfolio-items/defi-un-jour-je-vais/.

La Fondation sélectionnera quatre participants par tirage au sort parmi toutes les vidéos admissibles reçues entre le vendredi 23 avril et le vendredi 7 mai 2021. Chacun des quatre gagnants remportera une carte-cadeau de 100 $ de son choix parmi Indigo, le Canadian Warplane Heritage Museum et le Musée canadien de la guerre. Consultez l'ensemble des règlements ici: https://rcaffoundation.ca/wp-content/uploads/2021/04/Defi-Un-jour-je-vais_Directives-dentree_FR.pdf.

La Fondation de l'ARC est une fondation autonome sans but lucratif, qui a pour mission de reconnaître, de favoriser et de célébrer l'Aviation royale canadienne (ARC) par l'engagement communautaire, des programmes d'éducation et des activités commémoratives. Elle cherche à inspirer les Canadiens, surtout les jeunes, à en apprendre davantage sur cette importante institution nationale et à l'appuyer. La Fondation s'efforce également de mettre en valeur l'avenir de l'aviation, en veillant à sa croissance et à son expansion dynamiques.

