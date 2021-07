La date limite de présentation des demandes pour les 25 bourses d'études a été reportée au 19 juillet.

TORONTO, le 12 juill. 2021 /CNW/ - La Fondation de l'Aviation royale canadienne (ARC) est heureuse d'annoncer l'octroi de bourses d'études supplémentaires aux étudiants de niveau postsecondaire des écoles de pilotage ou qui prévoient faire carrière dans l'aviation.

Annoncées pour la première fois le 18 juin 2021, les bourses d'études sont conçues pour la prochaine génération de leaders et d'explorateurs du Canada dans les domaines des sciences et de l'espace. Un total de 25 bourses de 1 000 $ est offert à tous les jeunes Canadiens de 25 ans ou moins qui poursuivent des études postsecondaires. Elles visent à encourager tous les étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) ou en pilotage qui pourraient faire carrière dans l'aviation ou l'aérospatiale.

« Grâce à un soutien supplémentaire, nous sommes heureux d'aider encore plus de jeunes Canadiens à réaliser leurs rêves. Ces bourses visent à répondre à la demande croissante de personnel qualifié au Canada et à faire de ces jeunes des leaders au Canada et dans le monde », a déclaré Jeremy Diamond, président-directeur général et fondateur de la Fondation de l'ARC.

Afin de permettre la présentation d'autres candidatures pour la nouvelle catégorie, la date limite de présentation des demandes pour toutes les bourses a été reportée au 19 juillet 2021, à minuit. Pour de plus amples renseignements sur la bourse d'études de la Fondation de l'ARC, consultez le site suivant : https://rcaffoundation.ca/fr/portfolio-items/student-scholarship-fr/

La Fondation de l'ARC est un organisme autonome sans but lucratif dont la mission est de reconnaître, de favoriser et de célébrer l'Aviation royale canadienne par l'engagement communautaire, les programmes d'éducation et les activités commémoratives.

Suivez-nous : Instagram : rcaf_foundation, Twitter : rcaf_foundation, Facebook : RCAF Foundation / Fondation de l'ARC

SOURCE Fondation de l’ARC

Renseignements: Relations avec les médias : Victoria Ollers au 416-822-2288 ou à l'adresse [email protected]

Liens connexes

https://rcaffoundation.ca/