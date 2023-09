La Fondation CRHA et AURAY : partenaires pour la relève en RH

MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation CRHA est fière d'annoncer qu'AURAY, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, devient partenaire dans le cadre d'une initiative destinée à la relève en ressources humaines : la Cohorte Jeunes professionnels.

La Cohorte Jeunes professionnels AURAY accorde le privilège à des jeunes diplômés d'enrichir leurs compétences et d'optimiser leur réseau professionnel en leur offrant de prendre part gratuitement à une expérience personnalisée dans l'événement annuel RH le plus important au Québec organisé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés : le Congrès RH.

Ainsi, les 3 et 4 octobre prochains, le Congrès RH, rassemblement annuel de notre communauté professionnelle, accueillera ces huit membres de la relève RH :

Aïcha Soulières , CRHA, directrice des ressources humaines et culture, MS Solutions.

, directrice des ressources humaines et culture, MS Solutions. Amélie Taillefer , CRHA, diplômée à la maîtrise en sciences de la gestion spécialisation développement organisationnel de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM.

, diplômée à la maîtrise en sciences de la gestion spécialisation développement organisationnel de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Sarah Bégin- Tremblay , CRHA, agente de planification, de programmation et de recherche, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

agente de planification, de programmation et de recherche, CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Félix Forest, CRHA, conseiller, Expérience employés, Logient.

conseiller, Expérience employés, Logient. Jasmine Mainguy-Seers, CRHA, responsable des ressources humaines, Moving Waldo.

responsable des ressources humaines, Moving Waldo. Morgane Salaün , CRHA, conseillère ressources humaines, Capgemini Invent.

, conseillère ressources humaines, Capgemini Invent. Roxanne Lemay , CRHA, conseillère ressources humaines, Axia Services.

, conseillère ressources humaines, Axia Services. Noémie Asselin, CRHA, chargée de projets, Formation et développement des compétences, Therrien Couture Jolie-Cœur.

« Nous tenons à remercier et saluer AURAY pour sa contribution à la Fondation. Ce geste témoigne de son engagement à encourager et valoriser l'excellence en appuyant la relève de la profession. », Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des ressources humaines agréés.

À propos de la Fondation CRHA :

La Fondation CRHA contribue à l'avancement de l'éducation et des connaissances dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des relations industrielles. En mobilisant la générosité de ses donateurs, la Fondation : Appuie la relève universitaire, prometteuse et engagée Soutient et diffuse la recherche pour faire avancer les pratiques RH Favorise l'innovation. Par ses actions, la Fondation seconde donc les efforts de l'Ordre afin d'augmenter sa notoriété dans le milieu universitaire et dans le monde des affaires.

À propos d'Auray :

AURAY est une agence de recrutement spécialisée en recrutement local et international, ainsi qu'en immigration. AURAY est une filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, une firme de services professionnels de première importance au Québec et membre du réseau Grant Thornton, une organisation regroupant des firmes de comptabilité et de conseils établies dans plus de 140 pays.

