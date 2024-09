La Fondation CRHA et Nova Global : partenaires pour la relève en RH

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La Fondation CRHA annonce avec fierté que Nova Global devient partenaire dans le cadre d'une initiative destinée à la relève en ressources humaines : la Cohorte Jeunes professionnelles et professionnels.

La Cohorte Jeunes professionnelles et professionnels Nova Global 2024 offre à des jeunes diplômés la possibilité d'enrichir leurs compétences et d'optimiser leur réseau professionnel en leur proposant de participer gratuitement à une expérience personnalisée lors de l'événement annuel RH le plus important au Québec organisé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés : le Congrès RH.

Ainsi, les 8 et 9 octobre prochains, le Congrès RH, rassemblement phare de notre communauté professionnelle, accueillera ces huit membres de la relève RH :

Victoria Allen , CRHA, consultante, développement des leaders et des équipes chez Humance.

, CRHA, consultante, développement des leaders et des équipes chez Humance. Jeanne Balloffet , CRHA, consultante, développement des leaders et des équipes chez Humance.

, CRHA, consultante, développement des leaders et des équipes chez Humance. Alexandra Bricault , CRHA, conseillère ressources humaines chez Recyclage de métaux intégré (RMI).

, CRHA, conseillère ressources humaines chez Recyclage de métaux intégré (RMI). Cheikh Assane Deme, CRHA, conseiller RH au Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie et de l'action communautaire (CSMO-ÉSAC).

Marjolaine Lapierre , CRIA, consultante en rémunération chez Gallagher.

, CRIA, consultante en rémunération chez Gallagher. Charles Laberge , CRHA, coordonnateur RH chez Sports Experts - Groupe Beaulieu-Angelo.

, CRHA, coordonnateur RH chez Sports Experts - Groupe Beaulieu-Angelo. Béatrice Laurin, CRHA, conseillère en développement des talents chez CDPQ Infra.

Vanessa Sebastianelli , CRHA, stagiaire conseillère en culture et EDI à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.

« Nous tenons à remercier et saluer Nova Global pour leur contribution à la Fondation. Leur engagement reflète leur dévouement à encourager et à célébrer l'excellence, tout en aidant la prochaine génération de professionnelles et professionnels à s'épanouir. », Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des ressources humaines agréés.

À propos de la Fondation CRHA :

La Fondation CRHA contribue à l'avancement de l'éducation et des connaissances dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des relations industrielles. En mobilisant la générosité de ses donateurs, la Fondation : appuie la relève universitaire prometteuse et engagée, soutient et diffuse la recherche pour faire avancer les pratiques RH et favorise l'innovation. Par ses actions, la Fondation seconde donc les efforts de l'Ordre afin d'augmenter sa notoriété dans le milieu universitaire et dans le monde des affaires.

À propos de Nova Global :

Nova Global est une entreprise spécialisée dans la distribution d'un outil psychométrique pour libérer le potentiel des individus, des équipes et des organisations. Positionnée localement et même à l'international, Nova Global offre des formations, des certifications et des parcours personnalisés, axés sur le développement personnel et professionnel à partir de l'utilisation de l'outil psychométrique, afin de renforcer les compétences et la posture de ses clients.

Contact pour les médias : Amélie Lacroix, coordonnatrice communications, Ordre des ressources humaines agréés, [email protected], 514-618-9427