Un don personnel de 40 M$ pour la recherche pédiatrique

MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une profonde reconnaissance que la Fondation CHU Sainte-Justine annonce le don extraordinaire et historique de 40 M$ fait par Mme Diane Blais et M. Michel Lanteigne. Dédié au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, dont une partie en oncologie pédiatrique, leur don transformationnel aura un impact majeur et immédiat dans l'accélération des découvertes pour combattre le cancer.

De gauche à droite : Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine ; Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine ; Dr Jacques L. Michaud, directeur du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Mme Diane Blais et M. Michel Lanteigne, donateurs ; Jacob Beaulieu, patient du CHU Sainte-Justine ; Dr Michel Duval, pédiatre hémato-oncologue ; M. Guillaume Delisle Beaulieu, père de Jacob, Anaïs Beaulieu et Mme Josée Sansoucy, mère de Jacob, Dre Sonia Cellot, pédiatre hémato-oncologue et Dr Élie Haddad, pédiatre immunologue. (Groupe CNW/Fondation CHU Sainte-Justine)

En mémoire du fils de M. Lanteigne, Benoit, décédé à l'âge de 8 ans d'une leucémie en 1989, le couple de donateurs pose ce grand geste philanthropique porté par une volonté d'avoir un impact fort, concret et surtout, rapide. Une partie de leur don viendra assurer la création d'un Fonds pour l'essor de traitements novateurs en hémato-oncologie. Et, en reconnaissance à ce don, le Bâtiment des unités spécialisées du CHU Sainte-Justine portera le nom de Benoit Lanteigne. Les travaux liés au Fonds commencent dès aujourd'hui.

Des donateurs de tête et de cœur

« C'est à l'issue d'une démarche extrêmement rigoureuse que nous avons choisi le CHU Sainte-Justine. Il s'agit d'une décision de tête pour la qualité de la démarche scientifique, et de cœur parce que nous avons reconnu en cette équipe une réelle conviction et une grande humanité. Nous attendons et espérons des résultats qui vont bénéficier rapidement aux familles aux prises avec le cancer d'un enfant. Nous voulons voir l'impact de notre vivant et nous croyons en cette équipe pour le faire », affirment les donateurs, Mme Diane Blais et M. Michel Lanteigne.

Le Fonds pour l'essor de traitements novateurs en hémato-oncologie a été développé par les Drs Sonia Cellot, Michel Duval et Elie Haddad, en collaboration étroite avec le directeur de la recherche, le Dr Jacques Michaud. Il viendra notamment propulser le développement de traitements novateurs et permettra d'accélérer leur disponibilité au chevet du patient. Si l'impact s'annonce prometteur, il est aussi attendu et crucial : encore aujourd'hui, le taux de guérison des enfants atteints d'un cancer peine à dépasser les 80 %. Chaque année au Québec, près de 350 enfants reçoivent un diagnostic de cancer.

Un don transformationnel pour une révolution en cancer pédiatrique

« L'arrivée de technologies révolutionnaires, telles que la génomique, l'édition de gènes, la manipulation de cellules souches, le criblage de librairies de petites molécules et l'intelligence artificielle, ouvre la voie au développement de nouveaux traitements qui ont le potentiel de transformer les soins aux enfants aux prises avec un cancer. Le don de Mme Blais et de M. Lanteigne permettra aux chercheurs de saisir les opportunités que représentent ces technologies afin d'accélérer notre lutte contre le cancer, pour les enfants du Québec, mais aussi d'ailleurs dans le monde », avance le Dr Jacques L. Michaud, directeur du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.

Une véritable révolution de la médecine s'opère actuellement dans le monde et le CHU Sainte-Justine fait partie de ces grands joueurs. Pour Mme Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine, ce don contribuera à propulser les soins et la recherche afin d'offrir un avenir en santé aux générations présentes et futures. « En pilotant ces travaux en nos murs, ce sont des enfants de tout le Québec qui bénéficieront en premier de ces traitements novateurs. Ce don transformationnel est particulièrement symbolique puisqu'il prend sa source dans l'histoire personnelle des donateurs. Immensément reconnaissants, nous mettrons tout en œuvre afin d'avoir un impact rapide et transformateur auprès des enfants touchés par le cancer et leur famille. Aujourd'hui, le CHU Sainte-Justine et les enfants du Québec reçoivent un grand cadeau. Je remercie sincèrement Mme Blais et M. Lanteigne. »

Un élan inspirant de la philanthropie francophone

La philanthropie est dans l'ADN de Sainte-Justine. Il y a 115 ans, une institution est née de deux visionnaires québécoises et de la communauté qui les ont appuyées. Cent quinze ans plus tard, la philanthropie demeure la pierre d'assise de l'excellence de Sainte-Justine. « Avec leur don, Mme Blais et M. Lanteigne vont marquer Sainte-Justine pour la vie, de même que l'histoire philanthropique francophone. C'est un moment décisif pour la culture du don au Québec. Aujourd'hui, les rêves scientifique et philanthropique se rencontrent. Et ils ont le pouvoir de littéralement changer le monde », poursuit Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Donateurs, équipes médicales et scientifiques sont investis dans la même mission : guérir sans séquelles les enfants comme Jacob, en rémission d'une leucémie pour laquelle il a reçu un traitement novateur. Pour ses parents, cette nouvelle est symbole d'un espoir immense. « S'il était né 15 ans plus tôt, Jacob n'aurait eu que 40 % de chances de survivre à la leucémie rare dont il est atteint. La recherche a fait grimper ce pourcentage à 80 %. Jacob a pu recevoir un nouveau traitement en étude clinique lui évitant une greffe de moelle osseuse, autrefois incontournable. De savoir que d'autres familles bénéficieront de nouvelles avenues de traitement grâce à la recherche, c'est un soulagement inestimable », explique Mme Josée Sansoucy, mère de Jacob.

Pour en savoir plus sur la démarche de Mme Diane Blais et M. Michel Lanteigne, lisez leur histoire ici.

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine mobilise les communautés pour soutenir l'excellence et l'innovation qui propulsent le CHU Sainte-Justine. Elle inspire et rallie les donateurs avec l'ambition de transformer la médecine pédiatrique et d'avoir un maximum d'impact sur la vie des enfants et leur famille. Véritable moteur de changement pour l'avenir de la société, elle élève le CHU Sainte-Justine, un don à la fois, afin de créer un monde meilleur. fondationstejustine.org

À propos du CHU Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au Canada. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il compte 5 457 employés dont 1 532 infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 000 professionnels en soins, 520 médecins, dentistes et pharmaciens, 822 résidents et 280 chercheurs, 411 bénévoles, 4 416 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de santé » chusj.org

À propos du Centre de recherche

Le Centre de recherche du CHU Sainte-Justine est un établissement phare en recherche mère-enfant affilié à l'Université de Montréal. Axé sur la découverte de moyens de prévention innovants, de traitements moins intrusifs et plus rapides et d'avenues prometteuses de médecine personnalisée, il réunit 280 chercheurs, dont plus de 140 chercheurs cliniciens, ainsi que plus de 550 étudiants de cycles supérieurs et postdoctorants. Le centre est partie intégrante du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine , le plus grand centre mère-enfant au Canada. recherche.chusj.org

SOURCE Fondation CHU Sainte-Justine

Renseignements: Justin Meloche, 514 995-9704, [email protected]