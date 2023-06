Un objectif de 500 M$ d'ici 2028 pour transformer le parcours de vie de chaque enfant.

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - La Fondation CHU Sainte-Justine lance Voir Grand, la plus importante campagne de financement jamais menée par un seul centre hospitalier au Québec. Soutenue par un cabinet de campagne formé de personnes influentes issues de milieux variés, Voir Grand vise à recueillir 500 M$ d'ici 2028 afin de transformer fondamentalement le parcours de vie de chaque enfant en saisissant les opportunités actuelles et futures de la science.

Depuis plus d'un siècle, le CHU Sainte-Justine se bâtit sur l'engagement de la communauté. Les deux dernières campagnes majeures de la Fondation CHU Sainte-Justine ont été cruciales à la mission d'excellence du centre mère-enfant. Forte de cette impulsion philanthropique, la Fondation se fixe aujourd'hui un objectif plus grand encore.

« Les enfants ne font jamais les choses à moitié. Dans leur cœur et leur tête, il n'y a pas de frontières. Comme eux, la Fondation CHU Sainte-Justine voit grand. Comme leurs parents, nos ambitions sont de taille pour leur avenir et celui de toute la société. C'est pourquoi notre objectif est de métamorphoser le parcours de chaque enfant, où qu'il soit au Québec », a mentionné Delphine Brodeur, présidente et directrice générale de la Fondation CHU Sainte-Justine.

« En plus de 115 ans d'histoire, le CHU Sainte-Justine a toujours vu grand pour les enfants, les mères et les familles du Québec. Aujourd'hui plus que jamais, les possibilités de voir grand pour chaque personne, par des soins personnalisés et uniques, sont décuplées grâce aux progrès fulgurants de la science. C'est là que réside toute la force de cette grande campagne. Prendre soin des enfants dès la conception est le meilleur investissement qu'une société puisse faire pour transformer la vie de générations présentes et futures », a souligné Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine.

La science au service de la santé des enfants

Les avancées en science et en technologies médicales n'ont jamais eu autant à apporter à la santé humaine, notamment grâce à l'utilisation de la génomique et de l'intelligence artificielle, qui donnent accès à une multitude de nouvelles avenues thérapeutiques. Bien qu'elles révolutionnent aujourd'hui les manières de soigner et de prévenir la maladie et que l'on en constate déjà les impacts, ces avancées évoluent extrêmement vite et nécessitent des investissements colossaux.

Ainsi, les fonds amassés lors de Voir Grand serviront à soutenir quatre grands piliers :

Multiplier les approches préventives et thérapeutiques grâce aux possibilités inouïes de la santé de précision;

grâce aux possibilités inouïes de la santé de précision; Propulser l'expertise du CHU Sainte-Justine hors de ses murs , par sa force collaboratrice avec les experts et acteurs clé de la collectivité et de l'ensemble du réseau de la santé, afin que les enfants et les familles de partout au Québec, et au-delà, puissent y accéder;

, par sa force collaboratrice avec les experts et acteurs clé de la collectivité et de l'ensemble du réseau de la santé, afin que les enfants et les familles de partout au Québec, et au-delà, puissent y accéder; Transformer les services et les environnements de soins dans une démarche de santé durable misant sur la prévention et le maintien du bien-être physique, mental et social tout au long de la vie;

misant sur la prévention et le maintien du bien-être physique, mental et social tout au long de la vie; Innover en poussant toujours plus loin l'humanisation et la personnalisation des approches préventives et thérapeutiques, parce que derrière chaque maladie se trouve un enfant qui mérite d'être considéré dans toute sa singularité.

Depuis le début de la phase silencieuse de la campagne, 50 % de l'objectif total a déjà été engagé.

Un cabinet de campagne qui voit grand

Pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, la Fondation CHU Sainte-Justine s'est entourée d'un cabinet de campagne à la hauteur de ses ambitions, qui mise sur la diversité des expériences. Ses membres d'exception, issus tant des milieux d'affaires que des milieux artistique, scientifique, sportif, philanthropique et de la relève, ont tous à cœur d'unir leurs forces pour offrir un avenir plus en santé aux enfants du Québec.

Coprésidence d'honneur :

Marie-Josée Coutu , Présidente, Fondation Marcelle et Jean Coutu

, Présidente, Fondation Marcelle et Paul Desmarais III , Président du conseil et Chef de la direction, Sagard

Coprésidence :

Charles Brindamour , Chef de la direction, Intact Corporation financière

, Chef de la direction, Intact Corporation financière Charles Emond , Président et chef de la direction, CDPQ

, Président et chef de la direction, CDPQ Laurent Ferreira , Président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada

, Président et chef de la direction, Banque Nationale du Anne-Marie Hubert , O.C., C.Q. , Associée directrice, Est du Canada , EY Canada

, Associée directrice, Est du , EY Canada Caroline Quach-Thanh , O.Q., MD, MSc, DSL h.c., FRCPC, FCAHS, Professeure titulaire, Microbiologie, infectiologie et immunologie et Pédiatrie, Officier, prévention des infections, Université de Montréal/CHU Sainte-Justine, Chaire de recherche du Canada en prévention des infections

Porte-parole officiel de la campagne :

Félix Auger-Aliassime, Joueur de tennis professionnel

La population est invitée à consulter la composition complète du cabinet de campagne en cliquant sur ce lien.

Charles Brindamour :

« Voir Grand, c'est faire preuve d'innovation et d'audace pour nos enfants. C'est tirer profit des plus récentes avancées technologiques pour entrer dans l'ère de la santé de précision. Le but est d'offrir le bon soin et le bon traitement, au bon patient, au bon moment. Mais c'est aussi d'anticiper, de prédire et, surtout, de prévenir des symptômes et manifestations cliniques. Toute la communauté, et en premier la communauté des affaires, doit se mobiliser pour réaliser ces ambitions et offrir le meilleur pour l'avenir de nos enfants. »

Charles Emond :

« Donner accès aux soins de pointe du CHU Sainte-Justine à travers le Québec, éviter les hospitalisations prolongées et maintenir les enfants et leur famille dans leurs milieux de vie le plus possible est l'une des ambitions de Voir Grand. La force de cette grande campagne passe par les collaborations qui permettront de propulser l'expertise du CHU Sainte-Justine au-delà de ses murs afin d'aller à la rencontre des communautés. »

Laurent Ferreira :

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de coprésidents pour appuyer cette campagne de financement historique pour Sainte-Justine. Ensemble, on va se donner les moyens de voir grand pour offrir ce qui se fait de mieux en santé pédiatrique aux enfants et aux familles de partout au Québec qui bénéficient des services de Sainte-Justine. »

Anne-Marie Hubert :

« Au CHU Sainte-Justine, les patients et leur famille sont considérés comme des acteurs de premier plan dans le continuum de soins. Bien plus que de simples usagers, ils agissent en véritables partenaires des équipes de soins. Voir grand pour eux, c'est se donner les moyens de se rapprocher le plus près possible de leur expérience hospitalière, en adaptant les soins à leur réalité particulière. »

Caroline Quach-Thanh :

« La pédiatrie est unique et doit être vue avec une vision large, à partir de la pré-conception. Les enfants méritent qu'on leur accorde une place bien à eux. Ils ont le droit d'être soignés quand ils sont malades et on ne devrait ménager aucun effort pour prévenir et prédire l'apparition de maladies tant physiques que mentales, qui pourraient limiter leur plein développement immédiat et futur. Voilà en quoi la campagne Voir Grand se distingue et c'est pourquoi elle a l'ambition de transformer la société. »

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine

La Fondation CHU Sainte-Justine mobilise les communautés pour soutenir l'excellence et l'innovation qui propulsent le CHU Sainte-Justine. Elle inspire et rallie les donateurs avec l'ambition de transformer la médecine pédiatrique et d'avoir un maximum d'impact sur la vie des enfants et leur famille. Véritable moteur de changement pour l'avenir de la société, elle élève le CHU Sainte-Justine, un don à la fois, afin de créer un monde meilleur.

À propos du CHU Sainte-Justine

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au Canada. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il compte 6 759 employés dont 1 770 infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 100 professionnels en soins, 531 médecins, dentistes et pharmaciens, 931 résidents et plus de 280 chercheurs, 170 bénévoles, 3 406 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de santé ».

