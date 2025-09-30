50 M$ pour transformer la recherche et les soins en hématologie-oncologie pédiatrique

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Presque chaque jour au Québec, un•e enfant reçoit un diagnostic de cancer. Pour ces enfants et leurs familles, la Fondation Charles-Bruneau s'engage avec ambition : investir 50 millions de dollars d'ici cinq ans pour soutenir la recherche et améliorer les soins en hématologie-oncologie pédiatrique au Québec.

Cette annonce résonne avec une force particulière en cette année où Charles Bruneau aurait célébré son 50e anniversaire de naissance. Son héritage continue d'inspirer des générations d'enfants, de familles, de chercheur•euse•s et de soignant•e•s. À travers cet investissement majeur, la Fondation agit comme catalyseur d'une collaboration unique entre les quatre centres hospitaliers universitaires spécialisés en hématologie-oncologie pédiatrique au Québec. En réunissant leurs expertises, ces établissements alignent leurs efforts et leurs espoirs pour offrir à chaque enfant une véritable chance de guérison.

Les fonds seront répartis entre :

Le Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine ;

Le Centre de traitement de jour en hémato-oncologie Charles-Bruneau de l'Hôpital de Montréal pour enfants ;

L'Unité d'hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau au CHU de Québec-Université Laval ;

L'Unité d'oncologie pédiatrique Charles-Bruneau au CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Ce que le 50 M$ rend possible, concrètement

Ce financement ambitieux permettra de soutenir plusieurs projets phares en recherche et de créer un programme de bourses destiné à la formation de la relève scientifique. Ces projets répondent aux priorités concertées des quatre Centres et Unités Charles-Bruneau du Québec, soit de :

Financer des travaux de recherche sur toutes les phases du cancer chez les enfants, de la prévention jusqu'à la survie, en passant par le diagnostic et le traitement ;

Favoriser l'innovation en finançant des initiatives émergentes, avec l'idée que l'État institutionnalisera, par la suite, celles qui auront prouvé leur efficacité et leur légitimité ;

Favoriser une équité régionale dans l'accès aux meilleurs soins et services ;

Contribuer au partage de connaissances et à la formation de la prochaine génération de chercheur•euse•s en hématologie-oncologie pédiatrique ;

Soutenir le travail de collaboration et de concertation d'une diversité d'acteur•trice•s.

Les projets phares financés par ce nouvel engagement

Signature Québec

En consacrant plus de la moitié des fonds alloués à la poursuite du projet Signature élaboré par les équipes du CHU Sainte-Justine, la Fondation Charles-Bruneau souhaite capitaliser sur les avancées majeures rendues possibles par les chercheur•euse•s ces dernières années. Ces résultats, qui ont déjà permis d'améliorer les perspectives de guérison pour bon nombre d'enfants, ouvrent la voie à de nouvelles percées.

Ce nouvel engagement vise notamment à :

Offrir des diagnostics plus rapides et plus complets ;

Cibler les cancers récidivants/réfractaires ;

Prévenir certains cancers liés à des prédispositions génétiques ;

Identifier des traitements plus personnalisés et moins invasifs ;

Dépister plus tôt les effets toxiques associés aux thérapies.

Ce projet porteur s'articulera autour des travaux complémentaires et étroitement harmonisés menés par les équipes des quatre centres de cancérologie pédiatrique de la province, renforçant ainsi une collaboration scientifique à l'échelle du Québec.

Rappelons que Signature Québec vise à établir le portrait génétique de chaque cancer pédiatrique, grâce à un séquençage de l'exome et du transcriptome.

Plateforme québécoise en oncologie psychosociale

Le diagnostic d'un cancer chez un•e enfant bouleverse toute la famille : traitements éprouvants, changements dans le fonctionnement quotidien et incertitude quant au pronostic du cancer génèrent un stress important. Coordonnée par le CHU Sainte-Justine, cette plateforme a pour objectif de réduire les effets négatifs du cancer sur la santé mentale des familles. Elle soutiendra la recherche et la formation de professionnel•le•s multidisciplinaires, de même que le développement d'une stratégie de réponse concertée. Parmi les mesures à mettre en œuvre, on compte :

La création d'une base de données panquébécoises pour évaluer l'impact chez les parents d'enfants atteint•e•s de cancer tout au long de la trajectoire de soins ;

L'évaluation systématique de la qualité de vie pour améliorer les interventions ;

Le développement de compétences chez le personnel soignant dans les Unités et Centres Charles-Bruneau ;

Le soutien dans la transition des soins pédiatriques aux soins adultes.

La Fondation Charles-Bruneau soutiendra le déploiement de cette plateforme dans les quatre centres hospitaliers universitaires spécialisés en hématologie-oncologie pédiatrique.

Programme de Bourses Charles-Bruneau - Préparer la relève ; renforcer l'excellence

En structurant un programme de bourses, la Fondation Charles-Bruneau affirme son engagement envers la formation de la relève scientifique et la pérennité de l'excellence en hématologie-oncologie pédiatrique au Québec. En misant sur le renforcement de l'écosystème de recherche, elle contribue à un impact durable, où chaque boursier•ière devient un vecteur de progrès scientifique et médical. Un montant de 6,3 millions de dollars sera consacré aux bourses Charles-Bruneau ces cinq prochaines années.

Les Bourses Relève scientifique Charles-Bruneau s'adressent aux étudiant•e•s à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat pour soutenir la formation de la prochaine génération de chercheur•euse•s d'exception et favoriser le partage et l'avancement des connaissances.

s'adressent aux étudiant•e•s à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat pour soutenir la formation de la prochaine génération de chercheur•euse•s d'exception et favoriser le partage et l'avancement des connaissances. Les Bourses Excellence clinique Charles-Bruneau appuient la spécialisation avancée de résident•e•s, moniteur•trice•s cliniques, infirmier•ère•s, pharmacien•ne•s et autres professionnel•le•s, renforçant les compétences des équipes de soins et favorisant le rayonnement international.

Enfin, cet engagement contribuera également à financer plusieurs projets de recherche innovants menés au CHU de Québec - Université Laval, notamment l'étude de l'environnement immunitaire des tumeurs pédiatriques, la mise en place d'une force de travail provinciale en protéomique, ainsi que le dépistage précoce de la thrombo-embolie chez les enfants en traitement. En complément, une enveloppe flexible sera mise à la disposition des quatre établissements québécois, afin de combler certains chaînons manquants et renforcer la synergie entre les équipes de recherche.

Cet engagement de 50 M$ sur cinq ans s'ancrera dans les quatre centres hospitaliers universitaires spécialisés en hématologie-oncologie pédiatrique au Québec. Les octrois seront répartis comme suit :

CHU Sainte-Justine : 21 310 776 $

Hôpital de Montréal pour enfants : 17 237 335 $

CHU de Québec-Université Laval : 5 337 413 $

CIUSS de l'Estrie-CHUS : 4 763 832 $

Enveloppe flexible pour répondre à des opportunités ou projets émergents :

1 350 644 $

Citations

« Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est bien plus qu'un chiffre : c'est un engagement de cœur, porté par des milliers de personnes qui partagent la même conviction que moi depuis 35 ans. Grâce à la confiance de nos partenaires et à la générosité des Québécois et des Québécoises, nous pouvons aller plus loin, plus vite. On sent que la Fondation Charles-Bruneau avance avec une force renouvelée et c'est ce qui nous permet de rêver grand : non seulement guérir plus d'enfants, mais le faire mieux. »

- Pierre Bruneau, fondateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

« Cet engagement majeur marque une nouvelle étape dans notre volonté de transformer l'avenir des enfants atteint•e•s de cancer. Il permettra non seulement d'accélérer les découvertes en recherche, mais aussi de mieux accompagner les enfants et leurs familles, à chaque étape de la maladie. Grâce à l'expertise exceptionnelle des équipes des Centres et Unités Charles-Bruneau, reconnue ici comme à l'international, chaque dollar investi devient une source réelle d'espoir pour des centaines de familles à travers le Québec. »

- Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation Charles-Bruneau

« En soutenant notre projet de recherche qui transforme la façon d'étudier et de traiter les cancers pédiatriques, la Fondation Charles-Bruneau nous rapproche de notre objectif ultime : un monde où aucun enfant n'aura à affronter le cancer. L'engagement de la Fondation Charles-Bruneau ne se limite pas à faire progresser les connaissances sur les cancers pédiatriques : il nous permet d'aller plus loin, de développer des thérapies ciblées pour les enfants privé•e•s d'options, d'offrir un espoir de guérison à ceux et celles dont la maladie résiste aux traitements et d'améliorer la qualité de vie des jeunes survivant•e•s ainsi que de leurs frères et sœurs à risque. Nous sommes profondément reconnaissants envers la Fondation, qui unit l'expertise des meilleurs chercheurs et chercheuses à travers le Québec dans cette initiative unique. Grâce à cette collaboration sans précédent, nous avançons, ensemble, à grands pas vers l'éradication des cancers pédiatriques. »

- Dre Nada Jabado, scientifique senior et hémato-oncologue pédiatrique à l'Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM

« Grâce aux avancées scientifiques fulgurantes, la médecine de précision devient une réalité en hématologie-oncologie pédiatrique, au CHU Sainte-Justine et partout au Québec. Ces progrès remarquables nous permettent d'envisager la concrétisation du rêve de Charles Bruneau, devenu notre rêve collectif : celui d'une enfance sans cancer et d'une guérison sans séquelles. Le soutien indéfectible de la Fondation Charles-Bruneau nous a permis de bâtir un pont entre l'innovation et le chevet des patientes et patients, en intégrant la génomique à leur trajectoire de soins. Grâce à elle, nous atteignons les plus hauts standards de soins en hémato-oncologie au Québec. La Fondation Charles-Bruneau est cette voix qui nous rappelle que seul on va vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Merci, du fond du cœur, au nom de toutes les équipes. »

- Dre Sonia Cellot, pédiatre-hématologue et clinicienne-chercheuse au CHU Sainte-Justine

« Grâce au soutien majeur de la Fondation Charles-Bruneau, chaque enfant atteint•e de cancer bénéficie de soins d'excellence partout au Québec tout en ayant accès aux meilleurs protocoles de recherche disponibles dans les quatre centres d'oncologie pédiatrique de la province. »

- Dre Josée Brossard, hémato-oncologue pédiatrique, Chef du service d'hémato-oncologie du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

« L'apport de la Fondation Charles-Bruneau transforme nos façons de soigner et de faire de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique partout au Québec. Mais son impact se mesure aussi dans la formation de la relève : grâce aux bourses offertes, nous pouvons attirer et retenir de jeunes chercheurs prometteurs, assurant ainsi un avenir solide à l'oncologie pédiatrique au Québec. »

- Dr Bruno Michon, hémato-oncologue pédiatrique, CHU de Québec-Université Laval

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

La mission de la Fondation Charles-Bruneau est d'offrir les meilleures chances de guérison aux enfants atteint•e•s de cancer en finançant la recherche et en soutenant le développement de projets dédiés à l'hématologie-oncologie pédiatrique. Les deux objectifs qui guident la Fondation Charles-Bruneau sont de guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste aux traitements et d'améliorer la qualité de vie des enfants en rémission, afin qu'ils et elles atteignent une vraie guérison, sans séquelles ni complications.

Depuis sa création en 1990, la Fondation Charles-Bruneau a déjà distribué plus de 100 M$ aux quatre centres hospitaliers universitaires québécois qui accueillent et soignent les jeunes atteint•e•s de cancer (CHU Sainte-Justine, Hôpital de Montréal pour enfants, CIUSSS de l'Estrie-CHUS, CHU de Québec-Université Laval), pour la création des Unités et des Centres Charles-Bruneau et, surtout, pour financer la recherche sur les cancers pédiatriques. Avec son nouvel engagement de 50 M$ (2025-2030), cela porte à plus de 150 M$ le total de sommes investies par la Fondation Charles-Bruneau pour lutter contre les cancers de l'enfant ; ce qui confirme son statut de principal bailleur de fonds de la recherche en hématologie-oncologie pédiatrique au Québec.

100 % des enfants ayant reçu un diagnostic de cancer sont soigné•e•s dans un Centre ou une Unité Charles-Bruneau au Québec.

