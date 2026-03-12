Une personne sur dix au Canada est atteinte d'une maladie rénale. La Fondation du rein demande au gouvernement d'agir dès maintenant pour améliorer la prévention et l'intervention précoce, l'accès équitable et l'innovationen matière de recherche dans le domaine des soins rénaux.

OTTAWA, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - La Fondation canadienne du rein a lancé aujourd'hui son Cadre stratégique national pour la maladie rénale chronique (MRC), marquant ainsi une étape décisive dans le domaine des soins rénaux. Publié à l'occasion de la Journée mondiale du rein, ce cadre est la première feuille de route unifiée du Canada visant à transformer les soins rénaux d'un modèle réactif en un système proactif et résilient, qui donne la priorité non seulement à la prévention, au diagnostic et au traitement précoces, mais aussi à l'équité pour les personnes vivant actuellement avec l'insuffisance rénale, soit 1 personne sur 10 au Canada.

L'insuffisance rénale est la 11e cause de décès au Canada, mais elle n'est actuellement pas reconnue comme une maladie chronique distincte. Grâce à ce cadre stratégique, La Fondation canadienne du rein vise à aider les dirigeants gouvernementaux à combler l'écart entre le fardeau croissant de la maladie rénale et les mesures nationales coordonnées nécessaires pour y faire face, en veillant à ce que les personnes atteintes ou à risque d'une maladie rénale reçoivent le soutien dont elles ont besoin à tous les stades.

« Ce cadre est bien plus qu'un simple document politique; c'est un plan directeur qui permettra de remodeler en profondeur l'avenir des soins rénaux au Canada », a déclaré Elizabeth Myles, directrice générale nationale de La Fondation canadienne du rein. « Pour la première fois, le Canada dispose d'un plan d'action clair qui nous éloigne d'une gestion de crise réactive et coûteuse pour tendre vers un système moderne et viable, fondé sur le dépistage précoce et l'équité. »

L'objectif du cadre est de transformer la santé rénale de tous les Canadiens et Canadiennes grâce à la prévention, à un accès équitable aux soins et à des recherches innovantes fondées sur des données probantes. Ce cadre contribuera à faire en sorte que toute personne au Canada, quel que soit son lieu de résidence ou ses ressources, puisse avoir accès à des soins rénaux de qualité au moment voulu.

Le cadre définit trois priorités distinctes :

Donner la priorité à la prévention, au dépistage précoce et à l'intervention rapide : aller au-delà du traitement de la maladie rénale au stade avancé pour atténuer activement les facteurs de risque, tels que le diabète et l'hypertension, assurer le dépistage des populations à risque et fournir un accès rapide aux nouveaux traitements et médicaments qui retardent ou préviennent la maladie rénale au stade avancé.



Garantir un accès équitable aux soins rénaux pour tous les Canadiens et Canadiennes : éliminer les obstacles systémiques en développant des soins multidisciplinaires et culturellement adaptés, et ce, à tous les stades de la maladie.



Faire progresser la recherche et les données pour améliorer la santé rénale : investir dans la recherche innovante et tirer parti de l'infrastructure de données existante pour renforcer la prise de décision fondée sur des données probantes, et veiller à ce que les nouvelles découvertes soient rapidement traduites en des applications cliniques dans toutes les régions.

Pour mener à bien ce changement, La Fondation canadienne du rein organise, sur la Colline du Parlement, une table ronde réunissant des parlementaires, des fonctionnaires clés et des personnes pouvant témoigner de leur vécu pour discuter des priorités stratégiques du cadre et souligner l'urgence de passer de la planification à la mise en œuvre d'une action nationale coordonnée axée sur la maladie rénale chronique.

« Nous avons établi les fondements du changement; il faut maintenant que le gouvernement s'engage à le mettre en œuvre », a ajouté Mme Myles. « Il est temps de veiller à ce que les recommandations énoncées dans le cadre se traduisent en des mesures législatives concrètes pour les millions de personnes touchées par une maladie rénale au sein de la population canadienne. »

Pour en savoir plus sur le nouveau Cadre stratégique national pour la MRC de La Fondation canadienne du rein, veuillez consulter le site

rein.ca/cadre.

À propos de La Fondation canadienne du rein



La Fondation canadienne du rein est le principal organisme de bienfaisance qui se consacre à l'élimination du fardeau des maladies rénales au Canada. La Fondation finance des recherches novatrices, milite pour un meilleur accès à des soins de haute qualité, sensibilise le public à la santé rénale et au don d'organes, et offre de l'éducation et du soutien à plus de 4 millions de Canadiens touchés par une maladie rénale. Pour en savoir plus, consultez le site rein.ca .

À propos de la maladie rénale chronique (MRC) au Canada



La maladie rénale chronique (MRC) est une affection progressive qui se caractérise par des reins endommagés ou incapables de fonctionner efficacement pendant au moins trois mois. Souvent qualifiée d'épidémie silencieuse, la MRC évolue fréquemment sans symptômes, ce qui laisse un grand nombre de personnes au sein de la population canadienne sans diagnostic jusqu'à ce que des dommages irréversibles surviennent. Une fois que le stade avancé de l'insuffisance rénale atteint, le traitement nécessaire à la survie se limite à la dialyse ou à une transplantation.

Actuellement la 11e cause de décès au Canada, la MRC est aussi l'une des maladies chroniques les plus coûteuses du pays. Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), en 2024, plus de 50 000 patients au Canada étaient sous dialyse ou avaient bénéficié d'une greffe rénale. Parmi eux, 30 213 étaient sous dialyse, l'un des traitements continus les plus coûteux de la médecine moderne, qui représente à lui seul un coût annuel de plus de 2,4 milliards de dollars pour le système de santé. On estime que le coût total des soins de santé attribuables à la maladie rénale chronique dépasse 40 milliards de dollars par an.

SOURCE La Fondation canadienne du rein

Contact médias : Wendy Kudeba, Directrice, Marketing et Communications, Fondation canadienne du rein, [email protected]