La Fondation canadienne des relations raciales célèbre la Journée canadienne du multiculturalisme

TORONTO, le 25 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral reconnaît que la diversité de la population canadienne sur les plans de la race, de la nationalité d'origine, de l'origine ethnique, de la couleur et de la religion constitue une caractéristique fondamentale de la société canadienne et qu'il est voué à une politique du multiculturalisme destinée à préserver et valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens tout en s'employant à réaliser l'égalité de tous les Canadiens dans les secteurs économique, social, culturel et politique de la vie canadienne…. (extrait du préambule de la Loi sur le multiculturalisme canadien)

La FCRR se joint à tous les Canadiens pour célébrer le 31e anniversaire de la Loi sur le multiculturalisme canadien et souligner avec fierté les progrès qui ont été accomplis par l'ensemble des Canadiens à bâtir un pays classé, à juste titre, parmi les meilleurs du monde.

« La Loi sur le multiculturalisme n'a pas créé la diversité canadienne, mais elle l'a reconnu comme un fait établi et un élément important de la vigueur de notre travail continu dans l'édification de la nation », a déclaré Teresa Woo-Paw, présidente du conseil d'administration de la FCRR. « Dans tous les domaines d'activité, nous constatons les contributions des peuples autochtones qui, depuis des milliers d'années, habitent ce territoire, ainsi que celles des colons et des nouveaux arrivants. Que ce soit nos lointains ancêtres qui sont d'abord arrivés au Canada ou nos parents - voire nous-mêmes - ce pays nous a offert la possibilité de croître, d'apporter notre contribution et de bâtir quelque chose de très spécial. »

« Toutefois, la création d'une société inclusive et respectueuse nécessite l'engagement et les efforts de tous les Canadiens », a affirmé Lilian Ma, Ph. D., directrice générale de la FCRR. « Le racisme et la discrimination demeurent des réalités dans ce pays. Certaines communautés continuent de porter le fardeau de la victimisation liée aux crimes motivés par la haine, et la réconciliation avec les peuples autochtones de ce territoire est un travail de longue haleine qui vient à peine de commencer. Alors que nous pouvons et devrions célébrer ce que nous avons réalisé ensemble, nous devrions également renouveler notre engagement personnel à ouvrir nos portes pour accueillir, à en apprendre plus sur nos voisins et à nous élever contre l'intolérance. »

À l'occasion des célébrations de la Journée canadienne du multiculturalisme, la FCRR est heureuse de vous inviter à assister à une projection spéciale de Langues maternelles : l'histoire de Tam Goossen (« Mother Tongues: The Journey of Tam Goossen »). Il s'agit du deuxième film de la série documentaire Racisme : problèmes et solutions (« Racism: Problems and Solutions ») de la FCRR, un projet qui a été rendu possible, en partie, grâce au gouvernement du Canada. Venez voir et écouter Tam Goossen, militante sociale et communautaire, raconter son expérience personnelle en tant qu'immigrante chinoise à Toronto en mettant en lumière l'importance d'apprendre la langue maternelle, de lutter pour l'inclusion et de briser les stéréotypes. La projection aura lieu le 28 juin (de 17 h 30 à 19 h 30), au 7, Hart House Circle, à Toronto. La projection sera suivie d'un panel composé de représentants des organismes cocommanditaires, soit l'Asian Canadian Women's Alliance et l'Urban Alliance on Race Relations. Veuillez confirmer votre présence ici.

La Fondation canadienne des relations raciales a pour mission de faciliter, dans l'ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en œuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l'élimination du racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada. Le travail de la FCRR repose sur le désir de bâtir et d'entretenir une société inclusive fondée sur l'équité, l'harmonie sociale, le respect mutuel et la dignité humaine. Le principe qui sous-tend sa lutte contre le racisme et la discrimination raciale accentue les relations raciales positives et la promotion des valeurs canadiennes communes que sont les droits de la personne et les principes démocratiques.

