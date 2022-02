La Fondation canadienne d'éducation économique et la Banque Scotia veulent accroître la littératie financière des aînés par le programme Parlons argent : aînés

Un aîné sur cinq admet n'avoir jamais parlé de sa planification financière avec ses enfants adultes, d'où la nécessité d'offrir davantage de ressources et d'outils de littératie financière

TORONTO, le 23 févr. 2022 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et la Banque Scotia lancent aujourd'hui Parlons argent : aînés, une nouvelle ressource pour faciliter la communication sur la planification financière entre les aînés et leurs enfants adultes. Le programme Parlons argent : aînés est né dans la foulée d'un sondage réalisé récemment par la FCEE, qui révélait que 72 % des aînés ayant des enfants adultes trouvaient important de parler de leur situation financière avec leurs enfants, mais que 19 % (ou un aîné sur cinq) admettaient ne l'avoir jamais fait.

Désormais accessible, le programme Parlons argent : aînés fournit aux aînés et à leurs enfants adultes les outils et ressources favorisant des discussions sérieuses et utiles pour la planification de l'avenir financier. Sont abordés divers sujets délicats mais importants touchant les questions financières intergénérationnelles, comme la retraite, les conditions de vie, la gestion des avoirs, l'assurance vie, le testament et l'héritage, la procuration, entre autres.

« Soutenir la santé financière, le bien-être et la sécurité des aînés est d'une importance cruciale, particulièrement dans les périodes d'incertitude comme celle que nous traversons, rappelle l'honorable Kamal Khera, ministre des aînés. Le gouvernement du Canada trouve prioritaire de porter son attention sur les aînés et les futurs aînés. Nous savons que la formation et le soutien des aînés et de leur famille sur la question de la planification financière mènent à de meilleurs résultats, dès aujourd'hui et pour l'avenir. »

« La FCEE travaille de près avec les aînés depuis des années, pour les aider avec la gestion de leurs finances, explique Gary Rabbior, président de la FCEE. La façon d'aborder les questions d'argent d'une façon sérieuse avec les enfants est un sujet qui revient souvent, et nous savons que de nombreux aînés ne savent pas comment s'y prendre. Nous sommes très reconnaissants à la Banque Scotia de soutenir le programme Parlons argent : aînés, qui sera bien reçu par les aînés et leurs enfants adultes. »

Les outils et ressources Parlons argent : aînés sont accessibles gratuitement en ligne, en français et en anglais. Il y a des webinaires et des balados où les aînés expliquent comment ils ont discuté de leurs finances avec leurs enfants. Les séances en direct et enregistrées offrent une belle occasion aux familles de les écouter ensemble et visent à les outiller pour discuter de leur propre situation financière. Le site Parlons argent : aînés contient aussi des liens menant à toute une gamme de ressources et d'outils accessibles dans le Centre des aînés de la Banque Scotia.

« Depuis longtemps, la Banque Scotia sert les aînés d'un océan à l'autre, les soutient et répond à leurs besoins variés, rappelle M. Ahmad Dajani, vice-président et champion des aînés de la Banque Scotia. La planification financière intergénérationnelle prend encore plus d'importance durant les périodes d'incertitude économique et c'est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec la FCEE pour offrir ce programme qui vise à renforcer le bien-être financier et la tranquillité d'esprit des aînés et de leur famille. »

Dans le cadre de l'inauguration de ce programme, la FCEE organise un événement virtuel aujourd'hui pour donner un aperçu du programme et du site Web, faire quelques exposés et tenir une discussion avec tout un groupe d'invités : la ministre des aînés au fédéral, Kamal Khera; le président du conseil de RTOERO, Rich Prophet; la directrice générale de Community Alliance for Support and Empowerment (CASE), Peace Okpara; des aînés; la FCEE et la Banque Scotia.

Allez au https://www.parlonsargentaines.com/ pour consulter les ressources et les outils offerts, ainsi que pour regarder l'enregistrement de l'activité d'inauguration.

Les résultats du sondage ont été publiés par Maru Public Opinion, à la suite du sondage réalisé par Maru/Blue entre le 12 et le 14 janvier 2022 auprès de 1 295 adultes de soixante ans et plus choisis au hasard, ayant des enfants adultes et faisant partie des panélistes en ligne de La Voix Maru Canada. Les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de toute la population adulte au Canada selon les données de recensement.

La FCEE est un organisme non partisan à but non lucratif enregistré auprès du gouvernement fédéral. Fondée en 1974, elle travaille à améliorer la littératie économique et financière ainsi que les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore avec les ministères responsables de l'éducation, les conseils scolaires, les écoles, les éducateurs et les associations d'enseignants. Elle s'implique également dans des activités de soutien aux nouveaux arrivants, aux immigrants et au grand public en offrant des documents, des vidéos, des ateliers et des ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux intégrer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et de manière compétente.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques.

