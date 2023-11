L'argent et vous : Édition des aînés aide les personnes âgées du Canada à renforcer leurs connaissances et leur confiance en matière de finances

WINNIPEG, MB, le 14 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique et IG Gestion de patrimoine (IG) ont lancé aujourd'hui L'argent et vous : Édition des aînés, une ressource numérique nationale gratuite visant à accroître la littératie financière et la confiance en matière financière chez les aînés canadiens.

La nouvelle a été annoncée au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg en phase avec le Mois de la littératie financière au Canada. Des personnes âgées de la région de Winnipeg se sont jointes à des représentants de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, d'organismes autochtones, de la FCEE et d'IG.

L'argent et vous : Édition des aînés a été élaborée en puisant dans la vaste expérience d'IG auprès de clients qui sont à la retraite ou s'en approchent, et dans les échanges directs que la FCEE a eus au fil des ans avec des aînés dans le cadre de centaines d'ateliers. Il s'agit d'une ressource en ligne gratuite, offerte en français et en anglais, qui peut être lue en ligne, téléchargée ou imprimée.

En juin, la FCEE et IG ont organisé un prélancement du programme à Ottawa en vue de recueillir des commentaires et suggestions auprès des personnes âgées de la région en ce qui concerne le site Web et les ateliers connexes. Le présent lancement national fait écho aux commentaires qui ont été obtenus auprès d'aînés et de près de 5 000 utilisateurs du site Web à la suite de plus d'une centaine d'ateliers et d'environ 50 000 visites du site.

Cette version de la ressource, structurée en une série de modules faciles à suivre, aborde divers aspects des finances personnelles qui intéressent tout particulièrement les personnes âgées, entre autres les sources de revenus de pension du gouvernement, l'établissement d'un budget et les emprunts, la planification du revenu de retraite, les voyages, le décès d'un conjoint ou d'un parent et la planification en cas de trouble cognitif.

Cette ressource accompagne le programme primé de la FCEE et d'IG Les jeunes et l'argent : Un guide vers la littératie financière qui a connu un franc succès. Plus de 750 000 exemplaires de cette publication ont été distribués dans les foyers et les écoles de partout au Canada au cours des 25 dernières années. En outre, cette ressource a été intégrée aux programmes de littératie financière d'écoles secondaires de multiples provinces.

« Ce nouveau programme tombe vraiment à point nommé. La littératie financière est primordiale dans le monde actuel. J'aimerais féliciter la FCEE d'avoir entrepris d'élargir son programme en vue de soutenir les aînés de la province et de l'ensemble du pays, a déclaré la ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée, Uzoma Asagwara. Notre gouvernement sait que pour assurer la stabilité de son bien-être financier, il faut absolument avoir accès à des soins de santé appropriés. C'est pourquoi nous nous employons à renforcer le système de soins de santé en créant un poste de protecteur des aînés, en renforçant les mesures de contrôle des loyers et en veillant à ce que les aînés du Manitoba bénéficient de soins de qualité dans leurs propres communautés. »

« Le guide L'argent et vous : Édition des aînés est savamment conçu et rédigé, de sorte qu'il est très facile d'obtenir l'information financière requise pour planifier ses objectifs de retraite et bien d'autres projets, a déclaré Dave Cheop, président et premier dirigeant de l'Office des services financiers du Manitoba. Que ce soit pour trouver des sources fiables, établir un budget, planifier sa succession ou faire fructifier son argent en fonction de l'évolution de son mode de vie, j'ai la conviction que ce guide aidera à alléger une bonne partie du stress normalement rattaché à ce type de planification. »

« En matière de littératie financière, les personnes âgées sont trop souvent laissées pour compte et moins bien servies. C'est pourquoi nous avons fait équipe avec la FCEE pour lancer une ressource numérique gratuite spécialement conçue pour répondre aux besoins financiers et aux défis particuliers des Canadiens âgés. Je suis vraiment très fier du travail que nous réalisons ensemble pour insuffler la connaissance, la confiance et la résilience en matière financière au sein de l'un des segments les plus importants de la population de notre pays, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. »

« IG Gestion de patrimoine est le partenaire le plus fervent et de plus longue date de la FCEE dans le soutien de notre travail en vue d'améliorer les capacités financières des Canadiens de tous les âges, a souligné Gary Rabbior, président de la FCEE. Forts de l'appui d'IG, nous avons été en mesure d'échanger avec des milliers de personnes âgées de l'ensemble du pays, de mener des ateliers, d'apporter de l'aide, et surtout, de nous renseigner sur leurs besoins et leurs intérêts et sur les meilleures façons d'y donner suite, pour ainsi en arriver à la production de L'argent et vous : Édition des aînés. »

La FCEE est un organisme non partisan à but non lucratif enregistré auprès du gouvernement fédéral. Fondée en 1974, elle travaille à améliorer la littératie économique et financière ainsi que les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore avec les ministères responsables de l'éducation, les conseils scolaires, les écoles, les éducateurs et les associations d'enseignants. Elle s'implique également dans des activités de soutien aux nouveaux arrivants, aux immigrants et au grand public en offrant des documents, des vidéos, des ateliers et des ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux intégrer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et de manière compétente.

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 113,5 milliards de dollars au 31 octobre 2023 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était de 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023.

