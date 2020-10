Dans la foulée de la Journée des aînés au Canada, ces ateliers sont conçus pour accroître la confiance et la compétence des personnes âgées à gérer leurs finances et à prendre des décisions éclairées

BRANDON, MB, le 1er oct. 2020 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et son partenaire, IG Gestion de patrimoine, ont le plaisir d'annoncer une série de trois ateliers financiers nationaux, en mode virtuel, destinés aux personnes âgées, qui auront lieu pendant le Mois de la littératie financière au Canada, en novembre 2020. L'annonce sera faite aujourd'hui dans le cadre de la Journée des aînés au Canada, au cours d'un atelier financier virtuel de la FCEE pour les personnes âgées à Brandon, au Manitoba.

Ces dernières années, la FCEE, avec le soutien d'IG Gestion de patrimoine, a organisé des ateliers de littératie financière pour les personnes âgées dans de nombreuses collectivités au Canada. La FCEE est heureuse d'élargir ses ateliers pour inclure ces trois ateliers nationaux virtuels afin que beaucoup plus de personnes âgées canadiennes puissent y participer.

« Notre programme communautaire IG Soyez maître de votre avenir a été créé dans le but d'améliorer la confiance financière des Canadiens, particulièrement celle des plus vulnérables, dont les personnes âgées, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Nous sommes très heureux de nous associer à la FCEE pour élargir le programme d'ateliers financiers et le rendre accessible à encore plus de personnes âgées partout au pays. »

M. Murchison a fait remarquer qu'il s'agit d'une période particulièrement difficile pour les personnes âgées, compte tenu des risques que pose la COVID-19 pour la santé et de l'incertitude qui en résulte : « Comme tous les Canadiens, les personnes âgées sont en proie à beaucoup d'incertitude et nous voulons nous assurer qu'elles sont préparées et qu'elles ont les connaissances nécessaires pour faire face à toute éventualité. Pour IG, il s'agit de renforcer le sentiment de bien-être financier des personnes âgées afin qu'elles puissent profiter en toute quiétude de toutes les possibilités de la vie. »

Donner aux personnes âgées les renseignements et la confiance dont elles ont besoin est le but fondamental de ces ateliers. Les autres objectifs visent à les rendre moins susceptibles d'être exploitées par des fraudes et des escroqueries et à réduire leur niveau de stress. Parmi les sujets traités, les événements de la vie, les transitions résidentielles, les questions de santé et les défis sur les plans juridique et financier liés à la prise de décisions éclairées qui tiennent compte de la situation, des buts et des objectifs de chacun. Les ateliers sont virtuels, gratuits et comprennent une séance interactive de questions et réponses. Pour un compte rendu complet des ateliers, veuillez consulter le site https://cfee.org/fr/program/ateliers-pour-les-personnes-agees/.

Les ateliers financiers nationaux de la FCEE pour les personnes âgées se tiendront aux dates et heures suivantes :

Mardi 3 novembre, de 13 h à 14 h 30 HNE

Vendredi 13 novembre, de 10 h à 11 h 30 HNE

Mercredi 25 novembre, de 15 h à 16 h 30 HNE

« La Fondation canadienne d'éducation économique a pris pleinement conscience des défis financiers auxquels les personnes âgées doivent faire face grâce aux ateliers que nous avons eu l'occasion de donner ces dernières années avec le soutien d'IG Gestion de patrimoine. Nous convenons que la pandémie a engendré davantage de difficultés pour les personnes âgées et nous sommes heureux de pouvoir maintenant atteindre, mobiliser et aider tant d'autres personnes en passant en mode webinaire », a déclaré Gary Rabbior, président de la Fondation canadienne d'éducation économique.

À propos de la FCEE

Fondée en 1974, la FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif constitué en vertu d'une loi fédérale qui a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE travaille en collaboration avec les ministères de l'Éducation ainsi qu'avec les conseils et commissions scolaires, les établissements d'enseignement, les éducateurs et les associations d'enseignants. En outre, la FCEE s'investit dans des activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants au Canada, ainsi que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux faire face à leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 93 milliards de dollars au 31 août 2020 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et elle gérait un actif total d'environ 173 milliards de dollars au 31 août 2020.

