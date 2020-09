La Fondation annonce également trois lauréats des prix Objectifs mondiaux Goalkeepers et lance deux partenariats novateurs pour remédier aux effets de la COVID-19 au Kenya

SEATTLE, 21 septembre 2020 /CNW/ - La Fondation Bill et Melinda Gates a décerné aujourd'hui le prix Objectifs mondiaux Goalkeepers 2020 au Dr John N. Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). Dans le cadre de sa campagne annuelle Goalkeepers, la Fondation a également décerné trois autres prix Goalkeepers et lancé deux partenariats novateurs qui abordent la question de la COVID-19 sur la santé et l'économie du Kenya.

« M. Nkengasong et son équipe du CDC Afrique méritent grandement ce prix », a déclaré Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates. « Leur engagement à se procurer les plus récentes innovations d'ailleurs dans le monde, ainsi qu'à les développer eux-mêmes, contribuera grandement à faire en sorte que le continent dispose des vaccins et des médicaments dont il a besoin pour lutter contre la COVID-19. »

En plus de Dr Nkengasong, les prix de cette année ont été décernés à Hauwa Ojeifo du Nigéria, à Bonita Sharma du Népal et à la Fondation MASH Project basée en Inde. Ils ont tous été reconnus pour leur rôle dans la lutte contre les effets de la COVID-19 dans leurs collectivités. Voici plus de détails sur chacun des prix et leurs lauréats.

Le prix Objectifs mondiaux Goalkeepers 2020 récompense une personne reconnue qui démontre un important engagement envers la santé et le développement, en particulier en réponse à la pandémie. Le prix est remis au Dr Nkengasong, l'un des principaux porte-parole de la communauté scientifique africaine. En tant que coprésident du Consortium du CDC Afrique pour l'essai clinique du vaccin de la COVID-19 (CONCVACT), le Dr Nkengasong dirige la réalisation d'une variété d'essais cliniques de vaccins à un stade avancé sur le continent en réunissant des développeurs de vaccins et des bailleurs de fonds mondiaux et des organisations locales facilitant les essais. Ces travaux seront essentiels pour veiller à ce que les vaccins candidats les plus prometteurs pour la population africaine soient identifiés et déployés.

Le prix Artisan du changement 2020, qui rend hommage à une personne qui a inspiré le changement à partir de son expérience personnelle ou d'un poste de direction, récompense Hauwa Ojeifo du Nigéria pour son travail de promotion de l'égalité des sexes (Objectif mondial no 5). Mme Ojeifo est une survivante de violence sexuelle et familiale et la fondatrice de She Writes Woman, un mouvement dirigé par des femmes qui donne une voix à la question de la santé mentale au Nigéria.

Le prix Progrès 2020, qui rend hommage à une personne qui soutient le progrès par une initiative scientifique, technologique, numérique ou commerciale, reconnaît Bonita Sharma du Népal pour son travail de promotion de la santé et du bien-être (Objectif mondial no 3). Sharma est cofondatrice et chef de la direction de Social Changemakers and Innovators (SOCHAI), un organisme sans but lucratif dirigé par des jeunes qui travaille à l'amélioration de la santé nutritionnelle des mères qui allaitent et des jeunes enfants et à l'autonomisation économique des femmes marginalisées grâce à des occasions d'affaires.

Le prix Campagne 2020, qui célèbre une campagne qui a sensibilisé ou bâti une communauté en inspirant l'action et en suscitant le changement, reconnaît la Fondation MASH Projectpour avoir favorisé la coopération et le partenariat à l'échelle mondiale (Objectif mondial no 17). En tant qu'entreprise sociale basée en Inde, la Fondation MASH Project travaille à bâtir une communauté mondiale d'artisans du changement social en comblant les écarts entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les jeunes et les médias afin de stimuler un impact social.

« Bien que la pandémie et les inégalités qu'elle met en évidence définiront sans aucun doute notre ère, le monde voit émerger le meilleur de l'humanité », a déclaré Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Bill et Melinda Gates. « L'énergie et le dynamisme des lauréats de cette année nous incitent à créer un monde plus sûr, plus sain et plus équitable. »

La Fondation a également annoncé deux partenariats intersectoriels dynamiques appelés « accélérateurs Goalkeepers ». Ces partenariats accélèrent le progrès en réunissant des partenaires de différents secteurs et en mettant en commun leurs investissements, leurs connaissances et leurs idées afin de s'attaquer à un ou plusieurs Objectifs de développement durable. Les accélérateurs de 2020, dirigés par Sanergy et Educate!, contribuent activement à freiner la propagation de la COVID-19 au Kenya tout en luttant contre les effets d'entraînement de la pandémie sur l'économie du pays et une multitude de problèmes de santé.

L'assainissement sûr pour un monde sain et durable : Dirigé par Sanergy, cet accélérateur permettra d'élargir l'accès à des services d'assainissement sûrs dans les habitats informels du Kenya et de contribuer à freiner la propagation de la COVID-19 en fournissant du savon, de l'ÉPI et une formation à l'hygiène des mains aux résidents, avec pour objectif d'atteindre 1,3 million de Kényans d'ici 2025. Dans le cadre de cet accélérateur, Sanergy étendra ses activités à Kisumu, la troisième ville en importance au Kenya et le premier marché de l'entreprise à l'extérieur de Nairobi, pour offrir ses services d'assainissement éprouvés à 300 000 résidents de Kisumu d'ici 2025. Parmi les partenaires impliqués dans cet accélérateur qui font progresser l'Objectif de développement durable no 6, on compte les gouvernements des comtés de Kisumu et de Nairobi, la Kisumu Water and Sanitation Company (KIWASCO), AFD et Who Gives a Crap.

Préparer les jeunes à s'épanouir dans l'économie parallèle : Cet accélérateur, mené par Educate!,, organisera une nouvelle série de camps de formation intensifs axés sur les compétences qui permettront aux jeunes non scolarisés d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l'économie parallèle, en forte croissance au Kenya. Dans le cadre de cet accélérateur, Educate! mettra à l'essai sa plateforme d'apprentissage en ligne NawiriPro pour former 100 000 jeunes à devenir des conducteurs de motocyclettes professionnels au Kenya d'ici 2023, lancera un nouveau modèle de camp de formation pour les femmes et les jeunes en milieu rural d'ici 2021 et créera un marché pour que les jeunes aient accès à des services et à des ressources commerciales. Parmi les partenaires impliqués dans cet accélérateur faisant progresser l'Objectif de développement durable no 8 figurent les ministères kényans de la Santé et du Commerce, Accenture Development Partners, Aspira, la Fondation Atlassian, Imaginable Futures, la Fondation Ray & Tye Noorda, la Fondation Rippleworks, Sendy, le Fonds Umsizi et la Fondation Waterloo.

L'annonce des lauréats des prix Objectifs mondiaux Goalkeepers et des accélérateurs fait suite à la publication, la semaine dernière, du rapport annuel Goalkeepersde la Fondation Bill et Melinda Gates. Le rapport de cette année illustre comment les dommages économiques causés par la COVID-19 ont renforcé les inégalités et fait dérailler l'atteinte des Objectifs mondiaux, mais met également en lumière les pays qui innovent pour relever le défi et trace les grandes lignes d'une réponse mondiale commune.

Les biographies, les images et une vidéo des lauréats des prix Objectifs mondiaux Goalkeepers peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : www.gatesfoundation.org/goalkeepers/about-event/awards

Pour de plus amples renseignements et visionner la vidéo sur les accélérateurs Goalkeepers de cette année, visitez le : https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/accelerators

