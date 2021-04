BOIS-DES-FILION, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation Benny&Co. fait appel à la générosité des résidents d'Ottawa afin de permettre à des jeunes avec des besoins particuliers de vivre des expériences enrichissantes et divertissantes lors d'un séjour estival dans un camp adapté en lançant sa Grande collecte du 1er au 18 avril 2021 dans tous les restaurants Benny&Co.

Les dons amassés au restaurant Benny&Co. d'Orléans seront remis à la Société franco-ontarienne de l'autisme et ceux amassés au Benny&Co. à Stittsville iront au Lotus Centre qui assurent une prestation de services aux jeunes aux prises avec un handicap de même qu'à leurs familles. Les clients de Benny&Co. sont invités à faire un don, en succursale ou en ligne.

« Cette aide significative de la Fondation Benny&Co. nous permettra d'offrir davantage de séjours et de répits à notre clientèle qui en a grand besoin. La générosité des clients des franchises de Benny&Co. apportera un rayon de soleil dans le quotidien de nos enfants et de leur famille », a mentionné Yasmine Benotmane, directrice exécutive de la Société franco-ontarienne de l'autisme.

De son côté, la directrice exécutive du Lotus Center, Erin Parkes, se réjouit également de l'apport de la Fondation Benny&Co. « Nous sommes ravis que la Fondation Benny&Co. reconnaisse l'apport de notre centre dans la communauté. Les dons recueillis lors de la Grande collecte seront investis dans les activités d'éveil dédiés aux jeunes autistes lors des camps cet été. La générosité des résidents d'Ottawa fera clairement une différence dans le quotidien de ces jeunes ».

« Pour la famille Benny, la cause des enfants nous a toujours tenu à cœur et spécialement celle des enfants aux prises avec un handicap physique ou intellectuel. Leurs besoins sont immenses et les ressources sont limitées. Nous sommes fiers de pouvoir faire notre part en leur offrant un moment de répit et permettre à leurs parents ou proches aidants de refaire le plein d'énergie » a mentionné monsieur Yves Benny, président de la Fondation Benny&Co.

La Fondation Benny&Co. a déjà fait un pas dans la bonne direction avec l'engagement des franchisés de Benny&Co. qui remettent une somme de 30 000 $. Pour contribuer à la Grande collecte et parrainer les séjours pour les enfants avec des besoins particuliers, cliquez ici.

À propos de la Fondation Benny&Co.

Créée en 2013, la Fondation Benny&Co. a pour mission de contribuer au mieux-être et à l'épanouissement d'enfants et de familles aux prises avec des besoins particuliers, et de leur offrir des opportunités de vivre des expériences enrichissantes. La Fondation Benny&Co. a remis depuis sa création un million de dollars à des organismes offrant des services aux familles et aux jeunes nécessitant des besoins particuliers. Pour plus d'information, visitez le www.benny-co.com/fondation-pour-les-jeunes.

À propos de la Société franco-ontarienne de l'autisme

La Société franco-ontarienne de l'autisme vise à répondre aux besoins de la personne ayant un trouble du spectre d'autisme et de sa famille, et cela, afin de promouvoir ses intérêts. Créée en 2002, la SFOA chapeaute le camp Été Fou, le premier camp francophone spécialisé en Ontario à intégrer des enfants neurotypiques aux enfants ayant un TSA. Cette intégration permet de favoriser le développement de la communication et des interactions sociales des enfants ayant un TSA.

À propos du Lotus Center

Le Lotus Centre est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui a été fondé pour répondre aux besoins de la collectivité en matière d'éducation musicale spécialisée. Il croit que chaque enfant a droit à une éducation appropriée dans tous les buts qu'il choisit de poursuivre. Cela signifie travailler avec un enseignant qui comprend la nature des besoins de l'élève et s'efforce constamment de les satisfaire, tout en créant un environnement stimulant et amusant. Il croit également que l'éducation musicale peut fournir un moyen de communication, peut améliorer la fonction et la performance dans les domaines non musicaux, et peut fournir un exutoire émotionnel pour tous les gens. C'est particulièrement précieux pour les élèves ayant des défis particuliers.

SOURCE Fondation Benny&Co.

Renseignements: Melissa Wood, [email protected], 613 617-1699; Martine Robert, [email protected], 514 212-7812