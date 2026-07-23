La Fondation Azrieli publie son Rapport d'impact 2025 et franchit le cap du milliard de dollars en philanthropie

TORONTO, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- La Fondation Azrieli, la plus importante fondation publique non corporative au Canada, a publié son Rapport d'impact 2025 aujourd'hui, marquant une étape importante : plus de 1 milliard de dollars en dons de bienfaisance cumulés depuis sa création.

La plus importante fondation publique non corporative au Canada a franchi $1G en dons de bienfaisance cumulés Post this Couverture du rapport d'impact 2025 de la Fondation Azrieli

Le rapport met en lumière l'impact grandissant de la Fondation dans les domaines de l'éducation, de la science et de la santé, de la musique, des arts et de la culture, de l'éducation sur l'Holocauste, du soutien aux aidants et des initiatives communautaires, au Canada et en Israël, démontrant comment la philanthropie stratégique contribue à l'épanouissement des individus et des communautés.

Moments marquants de 2025

161 millions de dollars accordés sous forme de subventions philanthropiques, dont 88 millions de dollars consacrés à des initiatives en éducation;

accordés sous forme de subventions philanthropiques, dont consacrés à des initiatives en éducation; Soutien à 354 organismes bénéficiaires, œuvrant dans des collectivités de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, et à travers Israël;

œuvrant dans des collectivités de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, et à travers Israël; Aide financière offerte à plus de 1 600 survivantes et survivants de l'Holocauste à faible revenu ;

; Plus de 18 millions de dollars investis dans des programmes et des services destinés aux personnes neurodivergentes, consolidant le leadership de la Fondation en matière d'accessibilité, de santé et de philanthropie communautaire.

Derrière ces chiffres se trouvent des histoires de personnes dont la vie a été transformée grâce à des occasions, du soutien et de l'espoir.

« Chaque histoire présentée dans ce rapport nous rappelle que la philanthropie est avant tout une question de personnes », a déclaré André Beaulieu, chef de la direction de la Fondation Azrieli. « Qu'il s'agisse d'appuyer les aidants à trouver du soutien et à briser l'isolement, d'accélérer le diagnostic et la prise en charge des personnes neurodivergentes ou d'ouvrir des portes aux élèves grâce à l'éducation musicale, notre objectif est d'élargir l'accès aux occasions et d'aider davantage de personnes à réaliser leur plein potentiel. »

La page couverture du rapport met en vedette une jeune fille, Thanina, dont la vie a été transformée grâce à la musique. Son histoire touchante rappelle avec force que derrière chaque subvention, chaque programme et chaque initiative se trouve une personne dont l'avenir a été changé pour le mieux.

« Ce rapport témoigne de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque la philanthropie est guidée par une mission claire, nos valeurs et un engagement à long terme envers les personnes et les communautés que nous servons », a déclaré Dre Naomi Azrieli, présidente de la Fondation Azrieli. « Plusieurs des enjeux auxquels nous nous attaquons sont complexes, stigmatisés et souvent négligés. Nous demeurons déterminés à soutenir les personnes et les organismes qui œuvrent à créer des changements significatifs, et nous espérons pouvoir constater, dans les années à venir, que notre philanthropie facilitatrice a contribué à bâtir un avenir meilleur. »

Consultez le rapport complet : azrielifoundation.org/fr/notre-impact

À propos de la Fondation Azrieli

Depuis plus de 35 ans, la Fondation Azrieli se consacre au renforcement des communautés et à l'amélioration de la vie des personnes grâce à une philanthropie stratégique et à fort impact ainsi qu'à des programmes en éducation, en science et en santé, en recherche, dans le développement communautaire et dans les arts, au Canada et en Israël. Nous sommes fiers d'accomplir ce travail, guidé par les valeurs juives, au bénéfice de personnes de toutes confessions, de tous âges, de tous horizons et de toutes capacités.

Pour en savoir plus : azrielifoundation.org/fr

SOURCE Azrieli Foundation

Renseignements pour les médias : Heather Sherman, Directrice des communications, Fondation Azrieli, [email protected]