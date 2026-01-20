TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - La Fondation Azrieli, la plus grande fondation publique non corporative au Canada, annonce aujourd'hui une évolution de sa structure de leadership, avec la nomination d'André Beaulieu à titre de chef de la direction (CEO) et la transition de la Dre Naomi Azrieli vers un rôle élargi et nouvellement défini de présidente du conseil.

Ce changement de gouvernance reflète la croissance exceptionnelle de la Fondation, l'ampleur de son impact et l'élargissement de son mandat dans les domaines de l'éducation, de la recherche, des soins de santé et des arts. Guidée par les valeurs juives de dignité, de compassion et de responsabilité, la Fondation soutient des personnes de toutes confessions, de tous âges, milieux et capacités, afin de les aider à réaliser leur plein potentiel.

« Cette annonce en matière de leadership souligne tout le chemin que la Fondation a parcouru, » affirme la Dre Azrieli. « Au cours des dix dernières années, nous avons franchi une étape historique dans notre financement philanthropique, en dépassant le jalon d'un milliard de dollars en dons caritatifs depuis notre création. Nous avons également élargi notre travail avec des partenaires clés et obtenu des résultats remarquables dans les différents aspects de notre mission. Le moment est bien choisi pour bâtir sur ces succès, et notre conseil est ravi d'accueillir André dans son nouveau rôle. »

La Dre Azrieli continuera d'offrir leadership stratégique et vision

Depuis qu'elle a assumé les rôles de présidente et chef de la direction en 2005, la Dre Azrieli a dirigé la Fondation à travers une période de croissance sans précédent, distribuant plus de 150 millions de dollars par année à une vaste gamme de programmes et de bénéficiaires en 2024 et encore en 2025. Dans son nouveau rôle de présidente, elle continuera de guider la vision stratégique à long terme de la Fondation, d'offrir son expertise en leadership éclairé, de favoriser et d'élargir des partenariats clés et d'assurer une gouvernance et une supervision rigoureuses, alors que la Fondation continue de mettre en œuvre ses priorités stratégiques au Canada et en Israël.

À titre de chef de la direction, M. Beaulieu dirigera la prochaine phase de croissance de la Fondation. Il sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des orientations stratégiques, de la supervision de l'ensemble des activités opérationnelles et soutiendra les équipes dans tous les bureaux de la Fondation. À ce titre, il travaillera en étroite collaboration avec le conseil et les parties prenantes pour veiller à ce que l'organisation poursuive efficacement sa mission et ses objectifs stratégiques au Canada et en Israël.

M. Beaulieu croit profondément à la mission de la Fondation

« Cette occasion est significative pour moi, car elle rassemble le sens, la responsabilité sociale et l'impact à long terme, » a déclaré M. Beaulieu. « Grâce à mon implication au sein du conseil ces dernières années, j'ai été témoin de l'impact extraordinaire que la Fondation Azrieli a eu sur les personnes et les communautés au Canada et en Israël, guidée par des valeurs juives qui valorisent l'éducation, l'excellence et un engagement profond envers le renforcement de la société pour les générations futures. Je crois profondément à la mission de la Fondation et je suis honoré de la poursuivre et de pouvoir jouer un rôle clé afin de la faire avancer. »

M. Beaulieu apporte un engagement de longue date envers la philanthropie et le service public, avec une expérience qui couvre les secteurs philanthropique, public et privé. Il cumule plus de 30 années d'expérience comme cadre supérieur et a dirigé des organisations complexes à travers des périodes de transformation et de croissance, adoptant toujours un leadership et une gestion organisationnelle axés sur les valeurs. En tant qu'administrateur au conseil de la Fondation Azrieli depuis cinq ans, ainsi que président de son Comité de surveillance financière, des risques et de la conformité, il connaît très bien l'organisation et apporte une profonde expertise en matière de gouvernance et de finances.

« Les progrès de la Fondation témoignent du leadership exceptionnel de Naomi, du dévouement de notre personnel et de la clarté de notre mission, » affirme M. Beaulieu. « Je suis ravi de me joindre à la Fondation à ce moment charnière et de contribuer à renforcer notre impact, élargir notre portée et veiller à ce que notre travail continue de faire une réelle différence pour les personnes et les communautés que nous servons. »

La Dre Azrieli a mené la Fondation vers une croissance et un impact sans précédent

La Fondation Azrieli a été fondée en 1989 par le philanthrope David Azrieli, avec pour objectifs de créer des possibilités d'autonomisation éducative pour les jeunes à risque, de soutenir l'éducation juive, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et de préserver la mémoire de l'Holocauste.

Lorsque la Dre Azrieli est devenue présidente et chef de la direction en 2005, l'un des premiers programmes qu'elle a mis en place était le Programme des mémoires des survivants de l'Holocauste. Depuis, le Programme a publié près de 130 récits de survivants, distribué plus d'un million de mémoires et formé des milliers d'enseignants à travers le Canada.

La Dre Azrieli a également guidé avec succès la croissance et l'impact de la Fondation dans ses autres secteurs de mission au Canada. Sous son leadership, la Fondation Azrieli est devenue le troisième plus grand bailleur de fonds en neurosciences au pays, l'un des principaux bailleurs de fonds philanthropiques dans les arts, un défenseur, bailleur de fonds et chef de file reconnu au sein de la communauté juive, ainsi qu'auprès des proches aidants et des personnes neurodivergentes. Les importantes activités caritatives de la Fondation en éducation, dans les arts, la vie communautaire, la recherche et dans le domaine de la santé en Israël renforcent également cet héritage.

Une Fondation reconnue pour son leadership éclairé et son bilan exceptionnel

« Ce qui a commencé comme une vision audacieuse lorsque j'ai amorcé ce travail il y a 20 ans s'est transformé en une organisation agile, innovante et qui laisse sa marque, présente à l'échelle nationale et internationale, reconnue pour sa voix stratégique, son approche collaborative, son solide bilan et ses profondes racines dans les communautés que nous servons, » a déclaré la Dre Azrieli. « Je demeure profondément engagée envers la mission et les valeurs de la Fondation et j'ai hâte de travailler étroitement avec André et notre conseil d'administration afin de poursuivre ce travail important. »

« Notre responsabilité a grandi en parallèle avec notre succès, » dit M. Beaulieu. « Cette nouvelle structure de leadership reflète la force de la Fondation aujourd'hui et nous positionne pour aborder l'avenir avec concentration, transparence et une stratégie solide pour atteindre nos objectifs ambitieux. Je suis fier de ce que la Fondation a accompli jusqu'à présent et encore plus enthousiaste à l'idée de ce qui nous attend. »

