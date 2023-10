TORONTO, le 11 oct. 2023 /CNW/ - La Fondation Azrieli fournit 10 millions de dollars en fonds d'urgence pour soutenir les personnes touchées par les attaques meurtrières perpétrées par le Hamas en Israël.

« Nous suivons de près l'évolution des événements et mobilisons toutes nos capacités pour aider le peuple d'Israël dans cette situation d'urgence », a déclaré Naomi Azrieli, présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli. « Nous travaillons de manière stratégique pour évaluer les besoins et distribuer les fonds là où ils auront l'impact le plus important. »

Sur les 10 millions de dollars affecté à l'urgence, 5 millions ont déjà été déployés pour répondre à de nombreux besoins prioritaires, notamment pour les premiers intervenants, les hôpitaux, l'équipement médical, l'aide aux traumatisés et d'autres formes d'assistance aux victimes de la terreur.

« Nous sommes unis à Israël, forts et résolus dans notre soutien, aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré Azrieli. « Nos cœurs sont avec nos amis, nos familles, nos collègues et tout le peuple d'Israël, alors que nous pleurons la perte et le traumatisme de cette attaque brutale qui n'a épargné personne dans le pays. »

Naomi Azrieli a fait remarquer que même si la situation reste impossible à prévoir, la Fondation travaille avec ses partenaires et alliés pour s'assurer que son soutien continue d'avoir un impact là où elle est la plus nécessaire.

À propos de la Fondation Azrieli

Mue par la conviction que nous avons tous une contribution à faire, la Fondation Azrieli ouvre des portes, favorise l'innovation et cultive des réseaux depuis plus de 30 ans. La Fondation - la plus grande fondation non corporative au Canada - finance des institutions et administre des programmes au Canada et en Israël. En savoir plus : https://azrielifoundation.org/fr

SOURCE Fondation Azrieli

Renseignements: Janine Druery, Fondation Azrieli, [email protected], 416-322-5928 ext. 325; Angela Pinzon, Pilot PMR, [email protected], 647-295-0517