Un appel lancé aux employeurs désireux d'accélérer l'inclusivité et de mettre la neurodiversité à l'œuvre

TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Lors de l'édition inaugurale du Prix INfini, la Fondation Azrieli a honoré Zera Café de Montréal pour son engagement exceptionnel en faveur de la promotion de la neurodiversité en milieu de travail et des pratiques de travail inclusives. Le Prix INfini est le premier prix en son genre, ayant été créé pour promouvoir un dialogue et des actions concrètes à l'échelle nationale, afin de remédier à une situation où seulement 26 % de la main-d'œuvre neurodivergente au Canada est actuellement employée.

« Nous applaudissons les efforts de Zera Café, ainsi que de tous ceux et celles qui montrent la voie de l'innovation exploitable et favorisent des pratiques d'embauche véritablement inclusives », dit Naomi Azrieli, présidente et directrice générale de la Fondation Azrieli. « Zera Café constitue un excellent exemple d'une initiative qui crée des débouchés d'emploi équitables pour les personnes neurodivergentes et talentueuses au Canada. »

Assorti d'un prix en argent d'une valeur de 100 000 $, le Prix INfini est remis à une petite ou moyenne entreprise sociale qui priorise les aspirations de ses employés neurodivergents, en leur offrant notamment des possibilités de développement professionnel, un salaire équitable et des avantages sociaux complets, tout en plaçant ces employés au cœur des processus décisionnels de l'organisation. En plus du prix en argent, la Fondation offrira à cet employeur deux années d'encadrement et de soutien professionnels visant à étendre ses efforts en faveur de la neurodiversité.

« L'équipe et moi-même sommes ravis d'être les premiers lauréats du Prix INfini », déclare Eve Rochman, directrice et fondatrice de Zera Café, un service de repas à but non lucratif qui emploie de jeunes adultes neurodivergent. « Nous sommes maintenant prêts à grandir et à nous développer encore plus. »

Par la même occasion, la Fondation lance un appel aux entreprises d'un bout à l'autre du pays qui souhaitent accélérer l'inclusion d'employés neurodivergents dans leurs pratiques d'emploi. À l'appui de cet appel, nous avons lancé La neurodiversité à l'œuvre , un guide orienté vers l'action qui propose cinq étapes essentielles, ainsi que des liens vers des ressources visant à simplifier l'accès à l'expertise dont les employeurs ont besoin pour adopter en toute confiance des pratiques d'emploi axées sur la neurodiversité.

La neurodiversité est un concept qui souligne la valeur de la diversité des troubles neurologiques, y compris l'autisme, le TDAH, la dyslexie et le syndrome de Down. Ce concept reconnaît que les personnes neurodivergentes apportent des perspectives, des compétences et des talents uniques, qui peuvent contribuer de manière substantielle à la réussite d'une organisation.

« Les entreprises canadiennes disposent de toutes les ressources dont elles ont besoin pour agir », estime Orly Fruchter, responsable des initiatives sur la neurodiversité à la Fondation Azrieli. « Nous espérons que le guide que nous avons assemblé aidera les employeurs à accroître leurs efforts en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, pour intégrer davantage d'employés neurodivergents. »

Le Prix INfini, créé par la Fondation Azrieli, a été décerné hier soir lors d'un événement tenu à Toronto. Zera Café a été choisi parmi trois finalistes dont La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve et Goodness Gift .

À propos du Prix INfini

Le Prix INfini est le premier prix reconnaissant les entreprises sociales canadiennes qui ont su adopter les meilleures pratiques en matière d'emploi valorisant et durable pour les personnes neurodivergentes. Lancé en 2023, le Prix INfini vise à :

Augmenter le taux d'emploi et garantir des opportunités de carrière équitables pour des centaines de milliers d'adultes neurodivergents;

Développer des réseaux de personnes et d'organisations axés sur le soutien mutuel et le développement durable de communautés inclusives;

Renforcer l'économie canadienne en atténuant les pénuries de main-d'œuvre et contribuer à la croissance économique;

Accroître la sensibilité au sujet des avantages et de l'importance des pratiques d'emploi inclusives, pour s'éloigner des préjugés implicites et cachés et de la discrimination à l'égard des personnes neurodivergentes.

Pour son édition inaugurale, le Prix INfini attribuera au gagnant 100 000 dollars pour soutenir le travail d'une petite ou moyenne entreprise sociale au Canada et offrira deux ans d'accompagnement professionnel et de soutien conçus pour développer les efforts du récipiendaire en matière de neurodiversité. En savoir plus : https://azrielifoundation.org/fr/prix-infini/faq/

À propos de la Fondation Azrieli

Mue par la conviction que nous avons tous une contribution à faire, la Fondation Azrieli ouvre des portes, favorise l'innovation et cultive des réseaux depuis plus de 30 ans. La Fondation - la plus grande fondation non corporative au Canada - finance des institutions et administre des programmes au Canada et en Israël. En savoir plus : https://azrielifoundation.org/fr

