OTTAWA, ON, le 3 oct. 2022 /CNW/ - La Fondation AMC est heureuse d'annoncer son appui et une contribution de 2 millions de dollars au Fonds de résilience des peuples autochtones (FRPA) afin de répondre aux priorités sanitaires, sociales et économiques des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Ce financement vise à soutenir les efforts déployés par les communautés pour remédier aux effets de la COVID-19 sur la santé individuelle et communautaire. Une part de cette contribution aidera à créer un fonds à long terme destiné à favoriser le dynamisme et l'autodétermination des communautés autochtones.

« Nous sommes ravis de former un partenariat avec le FRPA afin de soutenir son travail essentiel et de collaborer au partage et à l'application des connaissances pour réellement faire bouger les choses, s'est réjouie Allison Seymour, présidente de la Fondation AMC. Nous voulons entre autres améliorer la santé et le bien-être individuels et collectifs des Premières Nations, des Inuits et des Métis. »

La Fondation AMC se joint à des philanthropes, à des agents et agentes du changement et aux responsables du FRPA, un groupe diversifié de conseillers et conseillères autochtones de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord, pour soutenir immédiatement la préparation et les soins de santé et pour fournir des ressources à long terme en vue de renforcer la résilience des communautés à l'aide des savoirs traditionnels, des services de santé modernes et des manières d'être découlant de l'expérience vécue.





Le FRPA est un organisme dirigé par des Autochtones qui a été créé en réponse à la COVID-19 afin de soutenir les organisations et les communautés autochtones, tout en adoptant une vision à long terme de la résilience communautaire.

« Le FRPA est honoré de collaborer avec la Fondation AMC, ont affirmé Wanda Brascoupé, Kanien'keha, Skarù rę', Anishinabée, et Victoria Grant, Teme-Augama, Anishnabai Qway, membres du FRPA. Ce financement aidera le FRPA à soutenir les nombreuses organisations et communautés dirigées par des Autochtones dans un contexte où elles doivent s'adapter et faire face aux répercussions de la COVID-19, partout au pays. Nous entrevoyons une relation solide et enrichissante avec la Fondation AMC. Le FRPA espère que le secteur de la philanthropie canadienne verra dans ce type de relation et de partenariat un modèle de collaboration avec des organisations dirigées par des Autochtones. »

À propos de la Fondation AMC

La Fondation AMC, volet caritatif de l'Association médicale canadienne, octroie des dons de bienfaisance importants qui contribuent à promouvoir l'excellence en santé. Pour en savoir plus, visitez le www.cmaf-famc.org/fr.

À propos du Fonds de résilience des peuples autochtones

Le FRPA cherche à répondre aux besoins des communautés et des organisations autochtones en offrant des ressources immédiates pour la préparation et le soutien aux soins de santé, ainsi que des ressources à long terme pour renforcer la résilience des communautés à l'aide des savoirs traditionnels et des manières d'être découlant de l'expérience vécue.

SOURCE CMA Foundation

