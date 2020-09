Plus tôt cette année, Uber a développé une technologie conçue pour vérifier que les chauffeurs et les livreurs portent un masque. Avant de commencer à accepter un passager ou à livrer de la nourriture, l'application leur demande de prendre un égoportrait démontrant que leur bouche et leur nez sont couverts.

« Nous avons tous la responsabilité commune de contribuer à la sécurité et à la santé de nos communautés et nous travaillons avec les passagers, les chauffeurs, les livreurs et les restaurants pour nous assurer que nous faisons notre part, a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec. La vérification des masques n'est qu'un autre exemple de la façon dont Uber crée de nouvelles fonctionnalités afin que nous puissions nous aider à nous protéger les uns les autres. »

À ce jour, la société a alloué 50 millions de dollars à l'achat de fournitures de santé et de sécurité pour les chauffeurs. Elle a acheté près de 30 millions de masques et de couvre-visages pour les chauffeurs dans le monde entier et les a distribués gratuitement à 1,4 million de chauffeurs.

Au Québec, Uber a gratuitement distribué plus de 300 000 de masques aux chauffeurs et aux livreurs et continuera à fournir gratuitement des fournitures de santé et de sécurité là où elles sont disponibles jusqu'à la fin de l'année 2020.

Les autorités de santé publique au Canada recommandent le port d'un masque pour ralentir la propagation de la COVID-19. L'entreprise reste engagée à contribuer à la création de nouvelles fonctionnalités et initiatives pour s'assurer que tous les utilisateurs de la plateforme Uber se protègent mutuellement.

