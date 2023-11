La FNCC-CSN salue l'entente entre Ottawa et Google

MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) se réjouit de l'entente intervenue entre Ottawa et Google quant à l'application de la loi C-18 et le paiement de redevances.

« Enfin un peu d'air frais dans cette spirale de mauvaises nouvelles ! », s'est exprimée la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette. « Nous félicitons la ministre Saint-Onge et son gouvernement de ne pas avoir faibli devant les multiples menaces provenant des géants du Web et d'assurer l'application des compensations financières prévues à la loi. »

La FNCC-CSN est satisfaite que des principes élémentaires aient été respectés : Google aura une obligation de négocier et de signer une entente avec les médias québécois et canadiens. De plus, la voie réglementaire privilégiée par le règlement évitera les délais interminables.

À la lumière de l'entente annoncée aujourd'hui, la FNCC-CSN rappelle que la multinationale Meta doit impérativement réintégrer les contenus journalistiques sur ses plateformes et amorcer les négociations avec les entreprises de presse, comme prévu par la loi.

